Pierre Louis muestra la oscuridad y la luz de Simba en El Rey León

Hace 10 años cuando se montó por primera vez en México el musical de Broadway El Rey León, Pierre Louis ansiaba el papel protagónico y dar vida a Simba; sin embargo, aceptó que no era su momento y ahora vuelve encabezando el elenco para explorar la oscuridad y luz de este personaje con el que se identifica, pues al igual que el personaje, es “muy inquieto y aventurero”.

Una de las enseñanzas que le da Rafiki a Simba es aprender a enfrentar las adversidades en lugar de huir. Pierre Louis aplicó ese consejo hace una década: “Me pasó justamente en la obra. Estaba muy aferrado hace 10 años, quería hacer el personaje, probar la piel de Simba, darle voz. Y la misma vida me dio a entender que ése no era mi momento, me obligó y me enseñó a dejar ir las cosas, a soltarlas con amor. De pronto, cuando menos lo esperaba, volvió a mí. Ahora mi manera de recibir este regalo es desde una gratitud y un sentido de responsabilidad de saber lo importante que este personaje es para mí. Siento que hemos tenido un camino muy similar Simba y yo en la vida”, compartió el actor Pierre Louis en entrevista con La Razón.

EL Dato: La partitura de Broadway incluye las canciones de Elton John y Tim Rice de la película de Disney El Rey León

Ahora que se pone en la piel de Simba, Pierre Louis busca resaltar la luz y sombra de este personaje. “Estoy más enfocado en mostrar el lado B del héroe. Me gusta ver historias que me presentan no solamente las partes heroicas de los personajes, sino también esa luz y esa sombra que todos tenemos. Me interesa muchísimo explorar esa parte oscura, de sentirse perdido, con rabia”, explicó.

TE RECOMENDAMOS: En su regreso a México Tool ofrece un explosivo show sin celulares

Al igual que Simba, el actor se ha sentido perdido o ha tenido que lidiar con el fallecimiento de un ser querido. “Cuando hace 10 años estaba haciendo la obra, falleció mi abuela. Ella formaba como un rol paterno muy latente en mi vida. Básicamente, he ido creciendo con ese personaje, ha sido parte de mí desde hace mucho tiempo y sin duda creo que conectamos en habernos sentido perdidos en algún momento y eso hace que esta historia para mí sea completamente personal”, comentó.

Pierre Louis ha sentido que en estos 10 años, ha participado en proyectos que lo fueron preparando para El Rey León.

“Todas las obras han sido un granito de arena, Siete veces adiós, Blue Room: Las sutilezas de la creación, Argonáutika, Pillowman y Cinema 35. También estar en películas con directores tan importantes como Diego Luna y Manolo Caro. Sin duda se vuelve muy motivacional y, al mismo tiempo, es un claro indicio de que es por ahí el camino correcto. Ahora El Rey León está siendo un proyecto divertido para mí, tan entrañable, el reto más grande”, expresó.

Con una producción renovada, El Rey León llegará al Teatro Telcel el próximo jueves. Para Pierre Louis, el elenco que ahora forma parte de la puesta le da nuevos matices a esta historia tan universal.

El Rey León

Cuándo: a partir del 20 de marzo

Dónde: Teatro Telcel de la CDMX

“El mensaje de El Rey León es tan universal que desde el estreno de la película ha sido una historia emblemática e icónica. Se entendió en ese momento, se entiende ahora y se va a entender en el futuro. Son problemáticas humanas, es la pérdida y volverte a encontrar. Sí modifica mucho que cada persona de cierta época la cuente. Es enriquecedor”, dijo.

Si bien Pierre Louis disfruta de principio a fin el montaje, tiene una escena favorita, cuando Simba ve a Mufasa en el reflejo del agua. “Tengo un momento personal muy catártico cuando viene el número de ‘El vive en ti’. En momentos previos se manifiesta Mufasa. Primero lo ve Simba en el reflejo del agua y piensa que solamente es su reflejo, pero después ve a su padre y le dice que por qué se ha olvidado de quién es él. Para mí es el momento cúspide, el clímax antes de que el personaje logre realmente comprender por qué ha estado y se ha sentido tan perdido durante todos esos años”, contó sobre el montaje en el que participan Majo Domínguez y Carlos Quezada.