The Hives, de príncipes del rock a reyes

Los integrantes de la banda sueca The Hives han pasado de ser los príncipes del rock a los reyes y eso lo reflejan en su próximo disco The Hives Forever Forever The Hives, en cuya portada, que revelaron ayer, se visten como miembros de la realeza con todo y corona, evocando una pintura de 1400. Como México se ha vuelto importante en su trayectoria, dieron detalles del álbum a nivel mundial desde nuestro país.

“Fuimos príncipes del rock, pero nos convertimos en reyes. Es difícil superar a Elvis Presley, pero diría que estamos entre muchos reyes del rock”, dijo Pelle Almqvist, líder de la agrupación, ayer durante la conferencia de prensa que se transmitió vía streaming para el mundo, desde el Palacio Metropolitano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Acerca del que será su séptimo material discográfico, los integrantes de The Hives contaron que hay una canción más hardcore y otra que, aunque toma el sonido de guitarra del flamenco, les recordó a México, país con el que sienten una gran conexión. El año pasado pisaron por primera vez el Palacio de los Deportes.

“Hay una canción que tiene esa parte de hardcore superrápido… Hay una línea de guitarra en una canción llamada ‘Warner Rebel’ que no han escuchado. Es un poco más española. Tiene un toque flamenco. Hemos estado pensando en muchísimos mexicanos mientras la hacíamos”, explicó Pelle Almqvist.

Contaron que terminaron de grabar el álbum apenas hace semana y media en Suecia. Trabajaron con Pelle Gunnerfeldt, productor con quien han colaborado desde su primer disco Barely Legal de 1997.

“También Mike D, de The Beastie Boys, participó en partes del álbum. Y debo mencionar, además, a Joakim Åhlund, quien formó parte de la banda Caesars (grupo de rock sueco) y (el productor) Kenny Beats participó en una canción. Fue grabado en un estudio propiedad de Benny Andersson, del grupo ABBA”, detalló el vocalista Pelle Almqvist.

Comentaron que son muy severos con su música y varias de las canciones que se incluyen en The Hives Forever Forever The Hives tardaron mucho tiempo en materializarlas.

“Hay canciones en este disco que llevamos décadas intentando terminar. Hay quizás un riff de la época del tiranosaurio Rex. No pudimos terminarlo entonces. Pero ahora, por fin, lo hicimos, eso significa que somos muy malos para saber cuándo algo está terminado. Somos muy duros con nuestras canciones. Lo destrozamos todo”, dijo Pelle Almqvist.

El Tip: El tour del disco comenzará el 17 de julio de 2025 en Australia. Luego irán a Estados Unidos, Alemania y Francia, entre otros.

Los miembros de The Hives destacaron que apuestan por el formato de disco y no por temas separados, porque les gusta brindar a sus fans una visión más completa de su música.

“Cuando construimos nuestros discos, cuando los grabamos, pensamos que muchos tienen un lado A y uno B. Incluso si lo escuchas en plataformas de streaming, en CD o lo que sea, pensamos: ¿qué tipo de canción queremos que aparezca primero en el lado B? Aunque nuestras canciones se publiquen en plataformas, básicamente estamos grabando el álbum en vinilo. Al menos en nuestra mente, el formato del rock and roll como forma de arte, es el LP”, señalaron.

Los integrantes de The Hives también lanzaron el primer sencillo del disco “Enough is Enough”, un rock explosivo que ha caracterizado a la energética banda.

El álbum los llevará de gira y prometieron volver a México a inicios del próximo año.

“Creo que México será (visitado) a principios del año que viene o algo así. Aunque estamos aquí. México es hoy, de hecho”, comentaron.