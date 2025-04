Meme del Real: disfruto mucho que se haya revitalizado la música

Meme del Real disfruta de la revitalización que se vive en la música a raíz del impacto que en los últimos años ha tenido el reguetón, el regional mexicano, el trap y el hip hop, pues considera que como creador lo nutre. Una muestra es su más reciente sencillo “Tumbos”, que formará parte de su disco solista y en el que conjuga el bolero, la bachata y el dance, una experimentación que surgió casi de manera natural.

“Desde hace unos años, por lo menos a nivel Latinoamérica, la música cambió, el lenguaje es otro, el reguetón transformó. Hay estas nuevas propuestas en México de cómo la música tradicional, regional, junto con esta influencia que vino de afuera del reguetón, el hip hop o el trap, esta música más pop moderna, fue cómo tomarlo y convertirlo en otra cosa. Disfruto mucho que se haya refrescado y revitalizado parte del movimiento cultural aquí y en otros lados. Como creador no hace más que nutrirte”, dijo Meme del Real, también tecladista de Café Tacvba, en entrevista con La Razón.

El productor compartió que siempre le ha gustado explorar con la música y no se ha cerrado a ningún género, lo cual se reflejará en su próximo álbum. Esto también lo pudo ver el público que acudió a su show en el Vive Latino, en el que entregó fusiones dance, pop, balada y hasta incluyó a una banda sinaloense que lo acompañó en la presentación.

“Siempre me ha gustado la música abierta a cualquier género, cualquier cosa que estimule. Me ocurre que en los procesos de composición, de creación, de desarrollar ideas, de pronto empiezo a ver que empieza a irse hacia un lado o hacia otro género. Empiezo a probar por otro lado, termina en un híbrido. De lo que hablas en el Vive Latino, tal vez es esa extensión del ejercicio de intentar juntar ideas, ver si resultan entretenidas, pero que sean artísticamente valiosas. El álbum tiene esta diversidad”, comentó.

Después de haber lanzado “Princesa”, la semana pasada Meme del Real dio a conocer “Tumbos”, canción que ya pasó su primera prueba de fuego, porque la interpretó en el Vive Latino, donde fue bien recibido.

“El escenario es donde lo llevas al juzgado mayor, a los leones como los romanos, a ver si sobrevives, así que por más que uno quiera, si no pasa esa prueba, no. Todavía tendrá su vida e iremos viendo, pero sin duda, su primer contacto con el mundo exterior, por así llamarlo, fue afortunado y emocionante. Cumple este espíritu de disfrutar del proceso de lo que uno hace y de seguirlo compartiendo. En este caso, sucedió a nivel energético y emocional con el público”, aseguró.

El Tip: En el festival AXE Ceremonia se presentará en el Escenario AXE a las 16:50, el sábado. En el Tecate Pa’l Norte estará hoy en el Acústico Hey, a las 18:15 horas.

Meme del Real compartió que con “Tumbos” le pasó algo casi inusual, que la composición avanzara como si ya todo estuviera muy planeado.

“La canción desde su composición original me llamó la atención: era una especie de bachata con bolero. Luego dije: ‘Si es esto exploremos, ya en el momento de irle agregando los elementos rítmicos pensé, qué pasa si le ponemos esta cuestión más bailable, más dance. Ensambló a la primera, no suele pasar comúnmente”, contó.

Meme del Real compartió que disfruta de su faceta solista. “Este álbum me ha invitado a explorar un lugar donde yo no soy, eso ya es un ejercicio de exploración profunda. No es lo mismo hacerlo como lo he hecho durante 35 años a hacerlo ahora solo, acompañado de un equipo, pero en el escenario dando la cara, cantando, interactuando con el público. No estoy acostumbrado y estoy descubriendo. Pensar que tengo un camino por aprender me entusiasma”, dijo.

El cantante se presenta hoy en el Tecate Pa’l Norte, en Monterrey, Nuevo León; y el sábado en el AXE Ceremonia, en la CDMX, dos experiencias que quiere experimentar.

“En Monterrey es un público similar al del Vive Latino que tiene su particularidad. Ceremonia sí es un público que va a ser lo más diferente que he vivido, incluso con el grupo. Con una generación mucho más joven. Tener esa oportunidad es enriquecedor”, finalizó.