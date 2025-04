Paran el Axe Ceremonia entre cruce de acusaciones tras deceso de jóvenes

Nueve horas después del accidente en el que fallecieron los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Hernández se canceló el festival AXE Ceremonia la madrugada de ayer, cuando personal de la alcaldía Miguel Hidalgo y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) colocó los sellos de suspensión en el Parque Bicentenario. Durante ese tiempo predominó la falta de información por parte del encuentro musical y versiones encontradas entre las diversas autoridades que continúan investigando, por lo que colegas de las víctimas exigen que se esclarezca lo ocurrido.

Fue a las 17:45 horas del sábado, mientras Meme del Real terminaba su show en el escenario principal, cuando una grúa que se usaba como adorno en el festival cayó sobre los fotógrafos. Inmediatamente, paramédicos acudieron a auxiliarlos y se les practicó reanimación cardiopulmonar (RCP), versión que constatan tanto el IMSS y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, así como testigos consultados por La Razón. Sin embargo, las versiones chocan sobre el estado en el que fueron trasladados al Hospital Rubén Dr. Leñero.

El Dato: En sus redes sociales, el festival AXE Ceremonia presumía una estructura igual a la que cayó sobre los fotógrafos. Decía que era “un punto de encuentro seguro”. ı Foto: Imagen: Captura de pantalla

El IMSS afirmó en una tarjeta informativa que “fueron trasladadas en la unidad de dicha empresa al Hospital General Dr. Rubén Leñero como prioridad, donde llegaron sin signos vitales”. Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral comunicó: “La mencionada estructura cayó sobre dos personas que recibieron atención prehospitalaria en el lugar, para posteriormente ser trasladadas de prioridad al nosocomio, donde, lamentablemente, fallecieron”.

Por su parte, testigos consultados por este diario y que acudieron ayer a la velada dedicada a Miguel Hernández y Berenice Giles, aseguraron que los jóvenes se encontraban sin vida tras el accidente.

Peritos arriban al Parque Bicentenario. Fotos|Cuartoscuro

“Yo estaba ahí, fui testigo. Bere murió al instante y Miguel agonizó todavía un poco. Tenía una fractura expuesta en su pierna; era imposible que con el tipo de estructura que fue y el impacto que tuvieron sobrevivieran. No se dejen engañar, ellos supieron (los organizadores del festival) en ese momento”, dijo la periodista Alejandra Correa.

Por su parte, una trabajadora que también presenció los hechos comentó que el personal del AXE Ceremonia inmediatamente tapó los cuerpos. “Cuando le empezaron a dar RCP al chavo fue cuando empezaron a tapar con tablas los policías. Hasta usaron mesas de la zona de comida. Hasta ese extremo llegaron”.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral, al tratarse “de un evento privado, el Director Responsable de Obra y el Responsable Oficial de Protección Civil, contratados por los organizadores, deberán someterse a la investigación que encabeza la Fiscalía General de Justicia”. Además, añadió que hubo una “deficiente supervisión de medidas preventivas por parte de los organizadores y las áreas operativas de la alcaldía Miguel Hidalgo”.

Especialistas llevan pruebas que recabaron. Fotos|Cuartoscuro

En contraste, a través de un video que subió a redes sociales, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, lamentó los hechos ocurridos en el Parque Bicentenario y mencionó que un día antes del accidente se realizó una verificación.

“Lo primero es sumarnos al dolor que viven los familiares y amigos, y enviar nuestras condolencias. Segundo, hay que aclarar que la alcaldía Miguel Hidalgo y el Gobierno de la Ciudad realizaron la visita de verificación el viernes y constataron que la grúa que se colapsó y provocó el accidente no estaba colocada”, aseguró.

El alcalde Mauricio Tabe dijo que la estructura no estaba colocada ni contemplada en el programa especial de Protección Civil, pero los organizadores del evento la instalaron el sábado.

“Solicitamos a la Fiscalía que aclare las responsabilidades de los organizadores, de quién instruyó la colocación de este objeto que provocó el accidente y rechazamos categóricamente la acusación de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad, en donde señala a la alcaldía Miguel Hidalgo como presuntos responsables, porque ambas autoridades estuvimos al mismo tiempo el día de la verificación el día viernes”, sentenció.

Según el testimonio de una trabajadora externa que estuvo el sábado en el AXE Ceremonia, la grúa que cayó fue colocada alrededor de las 12:30 horas del sábado.

Debido a estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación para determinar responsabilidades.

El Tip: En el Parque Bicentenario se han realizado el festival AXE Ceremonia, el Hipnosis y el show de como Björk.

Silencio del festival. Tratar de ocultar lo ocurrido fue la tónica en el AXE Ceremonia: asistentes y periodistas que intentaron grabar fueron agredidos o amedrentados por personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). A una joven se le pidió borrar un video y les respondió: “¿Van a hacer que no pasó nada?”.

“El policía intentó meter la mano a la bolsa del pantalón del periodista y cuando éste bajó los brazos para evitar que lo sacara, le dobló el brazo hacia atrás con fuerza y lo sometió sin dejarle decir una palabra más y aplicando fuerza excesiva por momentos”, narró el periodista Ulises Castañeda de La Crónica de Hoy, quien fue sacado del festival al tratar de documentar lo ocurrido en el encuentro.

Un visitante también fue amedrentado. “Cuando saqué la foto me agarraron (los policías de PBI). Pero sí le comenté: ‘Soy abogado’. Entonces se frenaron”. Contó que regresaba del baño con sus amigos cuando vio que varias personas levantaban la grúa y los jóvenes fotógrafos estaban en el piso. Un enfermero empezó a tratar de reanimar a Miguel Hernández. “Pasaron aproximadamente 15 minutos y no llegó una ambulancia”, añadió.

El festival emitió un comunicado a las 22:30 horas, media hora después de que ya se había informado del deceso de los fotógrafos y reconoció que aún no se había puesto en contacto con sus familiares. Los shows de Tomorrow X Together, Natanael Cano y Charli XCX continuaron sin eventualidades.

“Estamos trabajando para contactar a los familiares y brindarles todo el apoyo que necesiten, además de colaborar con las autoridades en todo lo que se requiera”, dijo.

Lo anterior fue confirmado ayer por uno de los seres queridos de Miguel Hernández: “Nos parte el alma saber que desde que pasó este incidente a mi tía le llamen hasta las doce de la noche. En este lapso sigue el concierto, no sabemos nada de mi primo. Sale la fiscalía diciendo que eran desconocidos, cuando ellos traían un brazalete (con identificación de prensa acreditada por el festival). ¿Cómo es posible que hayan pasado ciertas horas?”, dijo Luis Javier Hernández, en entrevista con N+.

Al enterarse del accidente en el AXE Ceremonia, a través de redes sociales o de noticieros, algunos padres de familia trataron de comunicarse con sus hijos para saber si se encontraban bien, pues el festival no había informado nada ni se había dado a conocer la identidad de las personas fallecidas. Como sus hijos no tenían buena señal de Internet dentro del inmueble tardaron en saber de ellos.

“En Facebook me di cuenta, le escribí a mi hijo, pero no tenía señal. Por lo menos hubieran avisado para que uno pregunte por sus hijos, no sabíamos nada. Eran las nueve de la noche cuando respondió”, contó a este diario la madre de familia.

Mientras que otra mamá externó que el festival debió parar sus actividades: “Lo correcto era que se cancelara el evento, por seguridad de todos, porque no se sabía si más estructuras estaban dañadas. Pero con tanta gente, cancelar tal vez hubiera generado caos”.

Asistentes del AXE Ceremonia se dijeron sorprendidos y consternados al enterarse del fallecimiento de dos personas, pues durante el encuentro musical no supieron de los hechos, porque las actividades transcurrieron de manera normal.

“Me tuvo que mandar un mensaje mi mamá para enterarme (del accidente). Le preguntamos después a un policía y negó todo, que no pasó nada y que todo estaba bien”, dijo a este diario una joven proveniente de Sinaloa.

Otra asistente manifestó que fue negligente que los organizadores del festival AXE Ceremonia no hayan informado del accidente en el que fallecieron los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Hernández.

“Considero que es negligencia de parte del festival, porque es necesario informarle a las personas para evitar que vuelva a ocurrir un accidente. También deben hacerse responsables de ese tipo de cosas. No me parece justo que no hayan mencionado qué pasó y que el festival haya continuado de manera normal”, dijo a este diario la joven cuando en la madrugada salía del Parque Bicentenario.

Cronología de los hechos

17:45 horas. Una grúa cae sobre Miguel Hernández y Berenice Giles y paramédicos tratan de reanimarlos.

18:00 horas. La zona es acordonada sin que se dé información de los hechos ni de su gravedad.

19:00 horas. Arriba personal de la SSC CDMX y Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo para comenzar las investigaciones.

22:00 horas. Se da a conocer el fallecimiento de los fotógrafos.

22:30 horas. AXE Ceremonia lanza su primer comunicado entre diversas historias de Instagram y sin mencionar que fallecieron, todavía hablaban de “personas lesionadas”.

02:00 horas. Personal de la alcaldía Miguel Hidalgo coloca los sellos de suspensión en las entradas del Parque Bicentenario.

“¡Justicia para Berenice y Miguel!”, grita gremio

| Por Adriana Góchez

Con los gritos “¡justicia!”, decenas de reporteros, fotógrafos y estudiantes de comunicación se manifestaron la tarde de ayer afuera del Parque Bicentenario pidiendo que se dé con los responsables de la muerte de Berenice Giles y Miguel Hernández, quienes laboraban en Mr. Indie y estudiaban en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.

Visiblemente consternados fueron llegando y colocando veladoras, arreglos florales y carteles en los que se leía: “No fue un accidente, fue negligencia”, “AXE Ceremonia, negligencia y ocultamiento” y “El show no debe continuar”.

En un pronunciamiento colectivo, fotógrafos y reporteros exigieron una indemnización digna y con entrega pronta para los familiares de ambos jóvenes. Además del pago de los servicios funerarios.

Pidieron también que se indaguen los hechos: “Que esta investigación considere el encubrimiento de las muertes de Miguel y Berenice que hicieron los organizadores del festival Ceremonia, como por la alcaldía Miguel Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina; la falta de protocolos de seguridad y desalojo; los antecedentes de seguridad que ya habían tenido tanto el festival como eventos en el Parte Bicentenario”.

Asimismo, “que se finquen responsabilidades por los homicidios de Miguel y Berenice, que se destituyan a los funcionarios que permitieron la realización y continuación del festival a pesar del accidente”, externaron en el documento conjunto.

Fotógrafos y reporteros, ayer durante la manifestación. Fotos|Cuartoscuro

Durante la velada y protesta, en honor a los jóvenes fallecidos, los fotógrafos levantaron sus cámaras mientras se escuchaban los gritos: “¡Justicia!, ¡Justicia! ¡Justicia””. Por la noche, guardaron un minuto de silencio y encendieron los flashes de sus cámaras, al tiempo que algunos gritaban: “Ni perdón ni olvido, AXE da la cara”.

Por su parte, en su presentación en el festival Tecate Pa’l Norte, Jumbo dedicó la canción “Fotografías” a Berenice y Miguel.

De los artistas del festival AXE Ceremonia, NSQK dijo: “Mi corazón está con las familias de Miguel y Berenice”. Mientras que la banda Valgur expresó: “Nos duele profundamente lo sucedido el día de ayer. Todo nuestro apoyo y cariño a las familias de Berenice y Miguel”.