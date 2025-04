Apuntan a organizadores por tragedia en el AXE Ceremonia

Las primeras investigaciones del accidente en el festival AXE Ceremonia que dejó dos muertos, los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Hernández, apuntan a los organizadores del encuentro, Grupo ECO. De acuerdo con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, violaron el Programa Especial de Protección Civil y, según la Fiscalía de la Ciudad de México, se investiga a varias empresas y autoridades.

“Los organizadores ocultaron información, engañaron al Gobierno de la Ciudad… La responsabilidad es muy clara, de los organizadores que violaron el Programa de Especial de Protección Civil”, afirmó ayer en conferencia de prensa Mauricio Tabe, quien reiteró que cuando personal de Protección Civil de la alcaldía que encabeza, de Azcapotzalco y de la Ciudad de México inspeccionaron el Parque Bicentenario, donde se realizó el encuentro musical, la grúa que cayó no estaba ni fue incluida en el Programa Especial de Protección Civil que se presentó.

EL Dato: algunos testigos del accidente ocurrido el sábado pasado han afirmado que los fotógrafos habrían perdido la vida dentro del festival AXE Ceremonia.

“En el momento de la verificación (el viernes 4 de abril) no estaban las estructuras, no estaban declaradas. No podemos perder de vista que el responsable de la seguridad del evento una vez aprobado el Programa de Especial Protección Civil es el particular que firma, el DRO y el Responsable Oficial de Protección Civil. Debieron haber estado y notificar que se estaba violando el programa especial”, aseguró.

Dijo que tras el accidente, cuando trabajadores de Protección Civil de la Miguel Hidalgo verificaron todo el inmueble, no vieron ninguna otra grúa de las que el AXE Ceremonia promocionaba el pasado jueves como puntos de reunión “seguros”.

“No detectamos una grúa, probablemente haya habido, pero no las detectamos. Se hizo la verificación con personal del Invea (el Instituto de Verificación Administrativa) y no había grúas a partir de las 7:30 p.m.”, señaló.

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México investiga a empresas y autoridades para determinar responsabilidades del accidente que dejó sin vida a dos fotógrafos el pasado 5 de abril.

La fiscal capitalina, Bertha María Alcalde Luján, informó que son investigadas varias empresas y autoridades que operan la maquinaria, responsables de colocar las instalaciones en el festival.

“Desde que tuvimos conocimiento del suceso, se dio inicio a una investigación que, entre otras cosas tiene un componente fáctico y uno jurídico: lo fáctico significa establecer cómo estaba colocada la grúa y por qué se cayó; lo jurídico, establecer quién falló en su tramo de responsabilidad para asegurar que no sucediera el accidente; es decir, saber quién o quiénes no hicieron su trabajo para garantizar la seguridad de los asistentes”, mencionó la funcionaria en un videomensaje, quien además, destacó que se ha brindado apoyo a las familias de los dos jóvenes.

Acerca del accidente mortal, la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, prometieron que no habría impunidad. “No debe haber impunidad en este caso. Más allá de que haya sido un accidente, se debe investigar cómo estaba colocada esta estructura que se cayó”, dijo la Jefa del Ejecutivo federal, la mañana de ayer en la Conferencia del Pueblo.

"Zonas de encuentro"│ El festival anunciaba desde el 3 de abril dónde estarían ubicadas ı Foto: La Razón

Mientras que Clara Brugada externó: “La Secretaría de Seguridad tendrá que hacer todo lo correspondiente. Por supuesto que eso no debe quedar exento”.

Claudia Sheinbaum indicó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) revisa que no haya irregularidades en la concesión otorgada el 1 de marzo de 2018 a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP.

“Le pedí a Edna Vega, secretaria de Sedatu, que revise de las condiciones en que se otorgó esta concesión. Tenemos que ver si, en estas circunstancias, es factible retirarla o no. En todo caso, el Gobierno podría administrarla directamente, pero se debe hacer una investigación seria”, dijo.

Señaló la responsabilidad de la alcaldía Miguel Hidalgo, ya que entre sus facultades está el otorgamiento y revisión de concesiones. Además, pidió que se investigue a todos, incluidos los organizadores.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene que hacer toda la investigación a la concesión, a los organizadores y a los servidores públicos que de alguna manera estuvieron involucrados en autorizar, para ver si hay alguna responsabilidad o no”, añadió.

2 días después del fallecimiento, el festival los nombra

Por otra parte, a dos días del fallecimiento de los fotógrafos, el AXE Ceremonia por primera vez los nombró.

“Los organizadores del festival Ceremonia (omitieron el nombre AXE), queremos expresar nuestro profundo pesar por el trágico fallecimiento de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, quienes perdieron la vida en el accidente del pasado sábado”, comentaron.

Desde el “primer instante, hemos estado al lado de sus familias, brindándoles todo el apoyo y acompañamiento que hemos podido ofrecer en estos momentos tan difíciles”. Además, se comprometieron a seguir “presentes para ellos”.

Sin embargo, su versión la contradijo Jonathan Albizua, amigo de Berenice, quien contó a La Razón que fue el primero en llegar al Hospital Dr. Rubén Leñero, alrededor de las 23:30 horas del sábado y fue él quien informó a los familiares lo ocurrido. Además, en una entrevista para Grupo Fórmula, el padre de la joven, Raúl Giles, dijo: “No sé quiénes son las personas del festival... Me enteré a la una de la madrugada de la muerte de mi hija”.

El AXE Ceremonia aseguró que han “estado trabajando de la mano con las autoridades y colaborando en todas las solicitudes requeridas. Este suceso nos compromete aún más a revisar y fortalecer nuestros protocolos de protección civil y seguridad, con el fin de evitar que algo así vuelva a ocurrir”.

Los honran en la FES Aragón; familiares dan último adiós

Los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Hernández fueron velados ayer por sus familiares. Ella en la funeraria Gayosso de Sullivan y él en el domicilio de sus padres en Iztapalapa. Sus seres queridos recordaron su dedicación al trabajo y su pasión por la música. El abogado de la joven, Gerardo Guzmán, señaló que al llegar al hospital, el personal de éste les informó que los profesionistas llegaron sin vida. Mientras que estudiantes de la Facultad de Estudios Aragón de la UNAM los honraron.

“No se desalojó para evitar tragedia”

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, afirmó que sí valoraron con el Gobierno de la CDMX suspender el festival AXE Ceremonia el 5 de abril, sin embargo, consideraron que podría generar caos.

“Sí queríamos evitar una tragedia similar a la que ocurrió en el News Divine, donde un intento de desalojo llevó a la pérdida de 12 vidas hace algunos años. Un desalojo en un evento masivo de 45 mil personas corre el riesgo de generar una estampida, riñas y conatos de violencia por el enojo. Un evento masivo puede originar una crisis de pánico o violencia, hubiera sido irresponsable actuar al calor de la presión mediática y decir que se apague la fiesta”, comentó.

Dijo que se tomó la decisión de esperar para también cumplir con el proceso de verificación y evitar que después la empresa se amparara. “Si lo hacemos así a la mala, ¿qué pasa? Que luego se amparan y nos denuncian a los funcionarios por actuar arbitrariamente y ellos continúan con el evento”, afirmó.