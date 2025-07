Reyno apuesta a lo honesto y puro

La nueva etapa musical de Reyno, una de las bandas más representativas del rock alternativo mexicano de la última década, se refleja ya en “Flor” y “Volcán”, dos de los primeros sencillos de su nuevo material discográfico, Nómada, del cual mostrará un poco de su nueva música en su próxima presentación el 17 de julio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

“Muchas veces los artistas suelen tener un excelente primer disco y ése es el que más gusta a la gente, pero uno como artista no puede vivir en la nostalgia y es importante empujar lo más actual, ése es el reto, que permee poco a poco esta nueva faceta de Reyno”, explicó Christian Jean, líder de la agrupación, en entrevista con La Razón.

En Nómada, Reyno busca diversificar su estilo musical o, al menos, ofrecer canciones para todos los gustos. “Vienen canciones de muchos estilos. Hay para todo público en este disco: los rebeldes, los enamorados, la gente que le gusta más el pop, quien es más afín a lo conceptual. Creo que estoy en un momento en el que la música me representa un poco más en la totalidad de lo que soy”, dijo.

“Volcán”, uno de los temas de este nuevo álbum, justamente, rompe con la temática que había tenido Reyno en temas anteriores. “Es una canción que tiene cierto nivel de crítica sobre el ensimismamiento tóxico de las redes sociales, del ego, del amor que pareciera que es amor, pero en realidad es solamente un boost a la vanidad; es la primera vez que yo abordo estas temáticas en la música”, compartió.

El también intérprete de canciones como “Nunca me dejes” o “Fluye”, explicó que aunque Reyno era un proyecto muy emocional y onírico, vinculado a la relación del amor, el desamor, el desapego, ahora con esta canción rockera y potente, le pareció tener una oportunidad para hablar de algo que últimamente también genera emociones. “Esta cuestión de ver cómo todos estamos, y me incluyo, idiotizados con las redes, con el celular, viendo la vida de los demás, deprimidos porque de pronto no tenemos lo que queremos, pero no nos damos cuenta de que tenemos mucho más para estar agradecidos”.

Con más de una década en la escena musical de nuestro país y cuatro álbumes de estudio, Christian Jean considera que a pesar del tiempo, cada presentación en vivo es un privilegio y poder conectar con los fans es la recompensa más grande que puede tener. Por eso disfruta cada espectáculo.

“Yo lo interpreto con la analogía de un deportista que entrena todos los días, y si no sale a jugar en el partido se siente como ‘¿para qué entrenar tanto?’, entonces cuando sí te meten tienes que lucirte y dar el 100 por ciento, aprovechar ese espacio y disfrutarlo, ésa es mi mentalidad últimamente”, comentó el músico.

“En situaciones pasadas, cuando el género estaba en un mejor lugar en la industria, tocar en vivo lo normalizaba. Hasta te podía dar flojera todo lo que implicaba, pero hoy en día es todo lo contrario, para mí es ‘qué bueno que tengo un concierto por todo lo que he estado ejercitando, puliendo, trabajando y mejorando’”, comentó el cantante Christian Jean.

Asimismo, para el vocalista, Reyno y el género al que se han apegado, antes estaba mejor posicionado en la escena musical, pero continúa dando batalla. “El género al que pertenece es bien honesto, bien puro, seguimos en una exploración que está muy relacionada con lo emocional, con lo estético, con una parte hasta terapéutica de la música, y competimos con música que está hecha literal, solamente para chartear, para estar de moda”, lamentó.

Explicó que compite contra estilos musicales a los que no es tan afín, pues para él “es alarmante ver que la música que se consuma incluya tanta violencia en sus letras, tanto machismo, tanto clasismo. Me encanta porque ahora es como en Star Wars, los músicos de rock y los músicos independientes somos la resistencia, estamos peleando contra el reguetón y el corrido tumbado, que para mí, más que generar algo bueno, genera cosas medio negativas”.

De igual manera, Reyno expresó su preocupación por la situación actual de la industria musical.

“De pronto la música se volvió un servicio casi gratuito; ya no estamos en una situación en la que podemos salir a vender boletos de un concierto, ya no es simplemente consecuencia de unas buenas canciones, sino que hoy en día es un reto”, finalizó el líder de la banda.