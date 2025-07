Myriam y Aranza: El poder femenino del despecho

Desde hace semanas, las intérpretes Myriam Montemayor, Aranza, Sheyla, Natalia Sosa y Kika Edgar ensayan lo que será un recorrido por los grandes clásicos del despecho, esos que se cantan con el corazón desgarrado y una copa imaginaria en la mano. Pero también alistan sorpresas. “Hay canciones que el público espera, pero también temas que nunca hemos cantado. Y sí, posiblemente terminemos las cinco juntas en el escenario”, anticipó Myriam Montemayor, entre risas.

“Vamos a estar muy cerca del público. Es como si estuviéramos en una reunión de amigas, cantándole a lo que duele y también a lo que sana”, resumió a La Razón la cantante, quien encabeza este espectáculo que promete ser una “terapia grupal musical”.

El Dato: Myriam Montemayor formó parte de la primera generación de La Academia en 2002. Fue la ganadora del exitoso reality show musical de TV Azteca.

Por su parte, Aranza defendió el show como un homenaje con clase: “Ahora está de moda hablar del despecho, pero esto no es un karaoke improvisado. Se puede hacer con elegancia y sin vulgaridad”.

Ambas artistas coincidieron en que esta velada será más que un concierto: será un acto emocional colectivo. “Nos encanta el drama, se nos da bien. Pero sobre todo, sentimos cada palabra y eso conecta con el público. Cantamos lo que muchos sienten y no se atreven a decir”, resaltó Myriam Montemayor.

Renacimiento de clásicos. Tanto Myriam como Aranza han experimentado un renovado cariño del público por temas que marcaron su carrera. En el caso de la primera, éxitos como “Él me mintió” han vuelto a sonar con fuerza. “Esa canción, que es de Amanda Miguel, mi madrina artística, ha resurgido en plataformas. Las nuevas generaciones se están apropiando de ella y eso me emociona muchísimo”.

Aranza, por su parte, reconoció que su tema “Dime” sigue siendo infaltable: “He intentado no cantarla en algunos shows, pero el público no me lo permite. Es parte de su historia tanto como de la mía”. Y aunque otras artistas como Yuridia y María José han hecho sus versiones, Aranza lo toma con filosofía. “Al principio me dolió, porque es mi bebé… pero entendí que hay espacio para todos. Me siento honrada de que la gente siga buscando mi versión”, dijo.

Ambas intérpretes no viven sólo de la nostalgia. Myriam Montemayor sigue lanzando sencillos de la mano de su disquera y el compositor Milagros Luna. “Hecha en China” es uno de los temas más recientes, y asegura que vienen nuevas colaboraciones que quiere materializar en un estudio.

“Me faltan duetos grabados. He hecho muchos en vivo, pero aún hay sueños que quiero cumplir en estudio. Esto no se detiene”, afirmó con convicción.

En el caso de Aranza, también está inmersa en nuevos proyectos. El 25 de julio estrenará “Tu traición”, tercer sencillo de su álbum De puño y letra, producido por Carlos Macías, con quien también prepara un dueto. Además, recientemente lanzó una versión en vivo extendida de “Dime”, disponible en plataformas.

Con el éxito anticipado de Esto sí es despecho, que se presenta el 24 de julio en La Maraka, en la Ciudad de México, no se descarta una posible gira. “Sería maravilloso llevar este show a más ciudades del país. El público ya casi agotó los boletos”, concluyó Aranza.