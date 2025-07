La casa de los famosos 3 busca sacudir otra vez al público; inicia el domingo

Con 14 nuevos habitantes, una casa rediseñada, nuevas dinámicas y más de 60 galas y transmisiones en vivo desde múltiples plataformas, La casa de los famosos México regresa este domingo con la promesa de superar todo lo visto en sus dos temporadas anteriores.

Rosa María Noguerón, productora general del reality, lo deja claro: “Queremos una audiencia como la de la temporada pasada y una familia más. Si logramos ese +1, habremos ganado”. Y razones no le faltan. La edición anterior generó 213 millones de votos, más de 850 millones de interacciones multiplataforma y 6.9 millones de espectadores en la final. “Es un programa que reúne generaciones, que se volvió parte de la conversación nacional”, afirmó.

El Dato: La casa de los famosos 3 inicia este domingo 27 de julio a las 20:30 h por Las Estrellas y por la plataforma ViX.

En entrevista, Rosa María Noguerón destacó que el casting de esta temporada mezcla figuras muy conocidas y nuevas personalidades del mundo del entretenimiento con historias potentes que cautiven al público: “Buscamos celebridades que tengan algo que contar. Hay mujeres que han hablado de violencia, jóvenes irreverentes, gente con dones únicos. Lo que queremos es verdad y emoción”.

La casa está dividida en zonas “Día” y “Noche” y fue rediseñada con un estilo new attic para generar un entorno que novedoso para el público y que sorprenda a los propios habitantes. “Las pruebas los llevarán a universos inesperados”, dijo.

Además del regreso de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice, esta temporada suma a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff como anfitriones de las galas en ViX. “Nos emocionó ver que mucha gente conectó con Wendy y su historia. Esta temporada igual quiere abrir conversación en redes”, agregó.

Con 30 anunciantes y más de 60 marcas integradas, La casa de los famosos México 3 representa un fenómeno también en términos comerciales. La productora apuntó que aumentaron 25 por ciento en inversión publicitaria, hecho que, dijo, los compromete más con la audiencia, por lo que se esforzarán para no defraudar las expectativas.

Sobre los polémicos temas que surgieron en entregas anteriores, Rosa María Noguerón aseguró que no están en favor de la censura y que quieren que los habitantes brinden contenido natural. “Lo único que pedimos a los participantes es que se diviertan y jueguen. Si no hay autenticidad, no hay magia”, afirmó.

Resaltando su estreno este domingo en el prime time, la productora concluyó diciendo que: “Aquí nadie se duerme en sus laureles. Vamos con todo para que esta casa vuelva a ser el programa más visto y del que todos comentan”.

Entre los 14 habitantes de La casa de los famosos México 3 que serán monitoreados 24/7 se encuentran influencers, actores y cantantes. Ellos son: Facundo Olivia Collins, Alexis Ayala, Aarón Mercury, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Priscila Valverde, Adrián Di Monte, Shiky, Mariana Botas, Ninel Conde, José Luis Rodríguez El Guana y Elaine Haro.