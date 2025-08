Ana Martín celebra más de 60 años de cine y televisión

En Irapuato, Guanajuato

La edición 28 del GIFF, en su sede de Irapuato, rindió homenaje a más de seis décadas de trayectoria de la actriz Ana Martín, ícono del cine y la televisión mexicana.

Entre aplausos, emoción y un fuerte abrazo colectivo de su público, Ana Martín fue homenajeada en el Teatro de la Ciudad por sus más de 60 años de trayectoria artística, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF).

TE RECOMENDAMOS: Alista conciertos estelares Salón Los Ángeles celebra 88 años con Alberto Pedraza

La actriz no llegó al evento caminando por la tradicional alfombra roja, sino en una carroza, rodeada de la comunidad charra y acompañada por la directora del festival, Sarah Hoch. El recorrido fue una fiesta cultural: caballos, charros, charamuscas y el fervor de la ciudad escoltaron a la protagonista de entrañables historias de la pantalla mexicana.

El Dato: Ana Martín ha participado en más de 40 películas y 30 telenovelas. Debutó en Hollywood con Return of the gunfighter (1967).

“Estoy fascinada, contenta y emocionada. Gracias por tanto amor a mi trabajo. Nací de las carpas y desde niña soñé con ser actriz. Mi musa es María Victoria”, dijo la artista visiblemente conmovida al recibir la Cruz de Plata Más Cine y una medalla especial de la Filmoteca de la UNAM.

En su discurso, Ana Martín repasó su historia con la sinceridad que ha marcado su carrera: “Empecé en 1963. No sé cuántas películas he hecho. Teatro, cine, televisión, radio, telenovelas… Mi padre, Jesús Martínez Palillo, fue un gran actor. No lo mencionaba porque sabía que, si hablaba de él, mi carrera despegaría fácil y también caería fácil. Quise hacerlo por mí misma, con pasión y convicción”.

Ana Martín recibe la Cruz de Plata Más Cine. Fotos cortesía› GIFF

La actriz evocó su infancia entre bastidores, el semillero de los grandes artistas, donde vio actuar a leyendas como Jorge Negrete, María Victoria y Agustín Lara. “Ahí, siendo niña, vi a María Victoria salir al escenario y dije: ‘eso es lo que yo quiero ser’. Y desde entonces luché y luché. Ahora puedo decir que me siento orgullosa de mis padres, de lo que heredé, pero también de haberme forjado sola”, compartió.

La artista ofreció un mensaje lleno de esperanza para las nuevas generaciones: “Lo que quiero, a esta edad, es que apoyemos a los jóvenes. No es sólo una nueva generación, es una nueva era. Que estudien, que se preparen, que tengan amor propio. Que de cada golpe se levanten. No hay diferencia entre hombres y mujeres, todos somos seres humanos”.

La actriz sujeta la medalla especial de la Filmoteca. Fotos cortesía› GIFF

La directora del GIFF, Sarah Hoch, celebró el legado de la homenajeada con emotividad: “Celebramos 62 años de teatro, cine, televisión. Y queremos más. Queremos más Ana Martín. Con tu fuerza, salud y juventud, esperamos más años”.

También tomó la palabra Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, quien destacó la dimensión fílmica de la actriz: “Si tuviéramos que elegir las películas más importantes de nuestra colección desde 1965, muchas de ellas serían protagonizadas por Ana Martín. Su trabajo es hipnótico. Les invito a hacer el ejercicio de verla actuar con los ojos cerrados: su voz, su ritmo, su precisión, su verosimilitud, la convierten en una actriz monumental”.

Villa explicó que la medalla entregada a la actriz originaria de la Ciudad de México fue acuñada con plata recuperada de películas mexicanas resguardadas y restauradas por la Filmoteca: “Este reconocimiento está literalmente hecho con historia del cine mexicano”.

Durante la ceremonia, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, reconoció la labor de Sarah Hoch y su equipo: “Gracias, Sarah, por hacer del GIFF una ventana internacional para Irapuato. Este homenaje es parte de una estrategia que apuesta por la cultura como vía para la paz y el desarrollo. El arte transforma”.

Al final, visiblemente conmovida, Ana Martín agradeció también a la prensa especializada por promover su talento: “Cuando no tenía trabajo, la prensa me ayudó. Me publicaban y así llegaban nuevas oportunidades. Gracias por apoyarme siempre. A todos: compañeros, técnicos, fotógrafos, maquillistas, todos somos parte del mismo arco. El público es lo más importante. A ustedes me debo. Y si un día me voy, que sepan que no actué, viví. Siempre los llevé en el alma”.

El homenaje no sólo reconoció una trayectoria, sino una vida dedicada a contar historias con verdad. La protagonista de telenovelas como Gabriel y Gabriela, así como de El pecado de Oyuki, ofrecerá una conferencia magistral, como parte de las actividades del Festival en esta sede.