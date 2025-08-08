Dra. Lucía, una serie atrevida que evoluciona

TV Azteca inició ayer el rodaje de la tercera temporada de Dra. Lucía: un don extraordinario, una de sus producciones más sólidas en el género de ficción, la cual se estrenará próximamente en Azteca Uno. Protagonizada por Marimar Vega, Itatí Cantoral, Ana Layevska y Carlos Ferro, la serie suma otros 50 capítulos, alcanzando un total de 150 episodios, cifra inusual en la televisión nacional para una historia original.

Adrián Ortega, director general de contenidos de TV Azteca, destacó ayer en conferencia de prensa que el regreso de la serie, confirma la apuesta de la televisora por producciones propias. “Una tercera temporada de Dra. Lucía significa mucha evolución y apuesta a la producción propia hecha en México. Es una idea atrevida, que conecta emocionalmente muy fuerte con las audiencias. Es una marca que ya se va afianzando cada vez más, y se ha adentrado en el corazón de nuestra audiencia”, comentó el ejecutivo.

Sobre las novedades de la compañía para finales de año, Ortega adelantó: “Seguimos apostando por un portafolio de producción interesante, con propiedades que sean originales, atractivas, así como franquicias como Rosario Tijeras 4, que es muy poderosa. Vienen nuevas temporadas de Exatlón, como la edición Cup, que va a ser un duelo de cinco países; además de la edición donde se elegirán nuevos atletas mexicanos. Ya tenemos en preproducción el reality La Granja”, dijo.

DRA. LUCÍA, NUEVAS ENFERMEDADES. Por su parte, Marimar Vega reconoció que llegar a una tercera temporada es un logro en el contexto actual de la industria.

“Agrademos al público y a la televisora por mantener vivo el proyecto. En esta temporada, mi personaje mostrará una evolución importante, pues la protagonista aprenderá a usar su habilidad para ayudar a otros y no verlo como una carga, lo que marcará un cambio en su desarrollo”, dijo.

Sobre las tramas médicas, la actriz explicó que “cada capítulo presenta un caso distinto, basado en sucesos reales, por más extraños que parezcan. Esta característica ha sido clave para conectar con la audiencia. En lo personal, este proyecto ha coincidido con una etapa de estabilidad y crecimiento en mi vida, así como el vínculo con el equipo de producción y con el público, especialmente el infantil, que ve en Dra. Lucía una inspiración para dedicarse a la medicina”.

La tercera temporada incorporará nuevos conflictos, entre ellos la llegada de la reconocida actriz Itatí Cantoral como directora del hospital, quien nuevamente como villana detonará tensiones con el personaje principal.

“Estoy contenta de participar en un personaje muy diferente a lo que había hecho. Es una médico, sola y desequilibrada que quiere las cosas perfectas, enamorada de un hombre que le lleva 17 años de edad, pero el personaje es ciego para ver eso”, resaltó la actriz Itatí Cantoral, agregando que acaba de estrenar la obra de teatro El juicio de una zorra en la Teatrería.

Con el arranque de esta nueva etapa y la planeación de nuevos estrenos, TV Azteca fortalece su presencia en la ficción nacional y mantiene una oferta que combina historias originales, con formatos de entretenimiento masivo.