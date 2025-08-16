Nikki Clan trae de vuelta el pop emo, pero más punk

A inicios de los años 2000, la banda de pop punk y rock, Nikki Clan, saltó a la fama y se convirtió en una de las agrupaciones emblemáticas del movimiento emo. Aunque nunca se lo propusieron, ahora se sienten orgullosos de haber sido parte de esa subcultura, entregando himnos como “No me digas que no”.

“Empezamos a hacer música lo más sincera que sabíamos hacer, nunca pensamos en seguir una tendencia. Nikki Clan nació a la par de este movimiento. Que los fans lo hayan tomado como un himno o estilo de vida para nosotros es un halago.

“No pensamos que fuéramos a marcar a una generación y a un movimiento”, dijo en entrevista con La Razón Yadira Gianola, vocalista de la banda.

El Tip: Con “Niñas Mal”, la banda ganó un Disco de Oro en 2007. En 2010 anunciaron su separación y en 2022 se unieron al 2000’s Pop Tour.

La agrupación, que tuvo entre sus influencias a Blink-182, celebra que los fans que los oían en la secundaria o preparatoria sigan siendo parte de su vida, y con ellos comparten esta nueva etapa de su carrera con temas inéditos con los que esperan que se identifiquen sus fans.

“Mantuvimos la misma línea, del pop punk, porque quisimos hacer un disco que se sintiera natural, siguiendo la misma línea del álbum que hicimos. Suena a Nikki Clan, a lo mejor con unos toques más punk que pop, pero sigue siendo punk pop”, explicó Joe Dabdoub, guitarrista de la agrupación.

Las letras de estos cuatro nuevos temas que compartirán tratan de vivencias que han pasado en esta etapa de vida. “Parte del éxito de Nikki Clan en su momento y, que espero que siga siendo así, es que la gente se puede relacionar con nuestros temas. Tocábamos composiciones que les llegaban, porque era lo que estábamos viviendo, y ahora igual”, dijo Yadira.

Algunas de estas nuevas canciones las compartirán hoy en el show que darán en el Foro La Paz de la Ciudad de México, en el que también interpretarán los éxitos de sus primeros discos. El concierto forma parte de su gira No Te Puedo Olvidar Tour, con la que irán a otras ciudades del país.

“Hemos estado grabando, tenemos cuatro canciones y queremos compartirlas. Si van al concierto, vamos a estar con música nueva”, compartió en la charla Ángel Yáñez, guitarrista de la agrupación.

Además de dichas canciones, también se espera que sus fans canten a todo pulmón temas como “Mírame”, “Niñas mal”, “Las curvas de esa chica” y “Corazón abierto”, entre otros.