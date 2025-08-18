Memoria de Los Olvidados muestra la vigencia de Luis Buñuel

Una caja de cartón blanca con 900 fotografías que nunca se habían estudiado y que fueron tomadas por el cineasta español Luis Buñuel mientras buscaba locaciones para sus películas en México fue de alguna manera el punto de partida para el documental Memoria de los olvidados (coproducción de España y México), del director aragonés Javier Espada, quien no sólo muestra estas imágenes, sino cómo son actualmente esos lugares donde rodó el realizador, lo que sigue significando esta película para nuestro país, cómo lo vinculó con escritores y fue inspiración para figuras del séptimo arte, como Alejandro González Iñárritu y Michel Franco.

“Desde el momento que hice la exposición Los olvidados. Memoria del mundo (2005) ya contaba con un archivo bastante grande. Preparándola, descubrí una colección de unas 900 fotografías que nunca se habían estudiado. Para mí fue un tesoro. La primera película que aparece es Los olvidados”, contó en entrevista con La Razón desde España, el director Javier Espada.

El Dato: El documental se rodó en México (en la casa de Buñuel y otros lugares de la CDMX) y España (en Zaragoza, Madrid...)

Para el realizador fue todo un descubrimiento y le permitió conocer cómo era el método de trabajo del también director de Viridiana y Un perro andaluz.

“Era muy meticuloso, me permitió descubrir muchas cosas, la mirada de Buñuel, cómo veía a México. Para mí fue muy importante, fue ver su método de trabajo, cómo en cada una de esas fotografías estaba el mismo encuadre que iba a usar en la película eso le permitía ser muy rápido, que pudiera rodar Los olvidados en 21 días”, compartió el director, quien con este proyecto fílmico competirá en el Festival Internacional de Cine de Venecia en Mejor Documental.

Javier Espada reconoció que quería adentrarse a este filme que “creó un género cinematográfico. Una película que está denunciando una injusticia y tal vez por eso sigue siendo tan viva”.

A partir de este trabajo, se ha podido dar cuenta de que el también director de El ángel exterminador se sintió identificado con los jóvenes marginados que retrató en Los olvidados. “Buñuel es un exiliado, ha tenido que dejar Estados Unidos por culpa de la represión, lo había denunciado su amigo —entre comillas— Salvador Dalí, acusándolo de ateo y comunista. Esto hizo que Buñuel perdiera su empleo en el MoMA de Nueva York y tuviera que irse. En México recorría los barrios pobres de la Ciudad de México; yo creo que de alguna forma se sentía identificado con ellos, con esos jóvenes que nacían en barrios pobres sin futuro, porque aunque él había nacido rico, siempre sintió esa solidaridad con la gente pobre”, destacó.

Javier Espada también señaló que, a partir del documental, es posible reconocer ese México de los años 50 y el actual, aunque centra más su mirada en el pasado.

“Viendo esas fotos que tomó Buñuel, afortunadamente para mí fue fácil identificar esos lugares. Está una calle en la que se ve una esquina del edificio Ermita, que está entre Revolución y Jalisco, y luego, esa calle no aparece en la película, pero la paralela a esa calle es donde el Jaibo y el grupo de pequeños delincuentes le roban a un hombre sin piernas. Se reconocen los lugares; ese México no ha cambiado tanto. Es un poco un juego entre el pasado y el presente el que está en el documental”, detalló.

El realizador también se centra en aquellos cineastas para quienes Luis Buñuel ha sido una gran influencia. “Iñárritu me contó cómo para él influyó enormemente Los olvidados para su primer trabajo, Amores perros. No solamente eso, sino de la importancia que tiene para él la etapa francesa, surrealista final de Buñuel, que se reconoce en películas como Bardo, por decir algo. En ese sentido, Buñuel está muy presente. En el caso de Michel Franco, confiesa que su primer cortometraje fue un homenaje de alguna manera a Los olvidados”, contó.

También refleja cómo la película, pese a las críticas iniciales y la censura que recibió, también impulsó proyectos de corte social dedicados a los jóvenes. “Ofelia Medina descubre con esta película que en México sigue habiendo niños olvidados, así que pone en marcha una fundación para ayudar a los niños de Chiapas, inspirada en la cinta Los olvidados. Lo cual da idea de la importancia que sigue teniendo esta película en México”, dijo el cineasta español.

En el documental también participa la escritora Elena Poniatowska, quien fue amiga del director de Bella de día. “Es muy importante porque ella, junto con Juan Villoro, ponen énfasis en la vinculación que tuvieron los escritores con Buñuel a raíz de esta película. Eso fue muy interesante, habla de las vinculaciones muy extrañas que hay entre el cine, entendido como cultura, y la literatura”, expresó Javier Espada.

En el documental, también el reconocido cineasta Arturo Ripstein le rinde homenaje a Luis Buñuel al participar en la voz en off del proyecto.

“Arturo Ripstein es mi amigo desde hace mucho tiempo. Estaba en su casa cenando; le propuse entrevistarle para que me hablara de Buñuel en el documental, pero me dijo que no, pero quería poner la voz. Le da un punto muy interesante, porque es una voz que no pretende imitar a Buñuel; todo el mundo reconoce que es Arturo Ripstein, pero, al mismo tiempo, está transmitiendo su amistad, su cariño por Buñuel en este documental”, contó.

Javier Espada pronto visitará México para estrenar en nuestro país el documental en un importante festival de cine, pero antes estará en el Festival de Cine de Venecia para la premiere mundial, que tendrá lugar el próximo 3 de septiembre, donde competirá.

