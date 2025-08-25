Peacemaker muestra las realidades del antihéroe

A 60 años de su primera aparición en el mundo de los cómics, en la segunda temporada de Peacemaker, el famoso pacificador, interpretado por el luchador de la WWE y actor John Cena, se convierte en el cómplice ideal del director de la producción James Gunn, quien lo rescata como un personaje lleno de múltiples posibilidades dentro de la sátira del antihéroe, en su afán de conectar las producciones recientes de DC para establecer las directrices por las que transitará un nuevo Universo expandido.

Desde el preludio del primer episodio, el también director de Guardianes de la Galaxia (2014) hace válidas las libertades creativas al estilo de George Lucas cuando modificó Star Wars: Episodio VI (1983) para vincular la saga original de la franquicia con lo que fueron las precuelas. En este caso, James Gunn retoma lo que fue un breve cameo y sustituye a ciertos superhéroes para darle sentido a la posterior participación de éstos y la relación que consolida con la nueva película de Superman.

El Dato: Esta serie es un spin-off de The Suicide Squad que se enfoca en Christopher Smith (John Cena) y sus intentos por dejar de hacer el mal para ser un héroe.

La jugada, a diferencia de lo que sucedió con George Lucas, cuyo atrevimiento tenía que enfrentar la carga de nostalgia de filmes clásicos considerados intocables, en esta serie se acepta rápidamente, dada la irreverencia de un concepto presentado hace muy poco tiempo y que se regodea con el absurdo. Aquí se alimenta la autoparodia.

Aunque el equipo de Peacemaker haya salvado al mundo de una invasión alienígena, el protagonista no es tratado con respeto, como se puede ver desde su audición para pertenecer a un famoso equipo de superhéroes, ni Harcourt logra encontrar lugar en alguna de las áreas del servicio secreto.

Sólo Vigilante parece haber tenido mejor suerte al hacerse de un trabajo y sentirse a gusto, pero ¿en realidad él siempre está satisfecho y de buen humor. Porque hasta la hija de Amanda Walker, quien intenta iniciar su propio negocio, ha visto cómo su vida profesional y personal se ha venido abajo entre las peculiares amistades que frecuenta y el resentimiento que ahora le guarda su madre tras exhibir a la opinión pública la oscura naturaleza de su labor.

Mientras que John Economos, aparentemente mantiene cierta normalidad como servidor del gobierno bajo las órdenes de Rick Flag Sr., hasta que la misión de monitoreo que le asignan pone a prueba la fidelidad con respecto a sus anteriores compañeros de batalla. De este modo, una vez más servirá de contraste entre el mundo convencional y los seres con habilidades extraordinarias.

Al jugar con tales piezas, surgen situaciones llenas de sorna con respecto al extremismo ideológico y la tendencia a lo políticamente incorrecto que se vuelve contra sí misma y en la que los brotes de violencia compulsiva dan pie a intensas, pero divertidas discusiones y espectaculares combates cuerpo a cuerpo, ya sea durante la evaluación de personalidad para conseguir un trabajo o un encuentro entre amigos.

Peacemaker, quien se muestra más vulnerable, sigue con sus pasajes psicóticos impulsados por traumas familiares y obsesiones adolescentes. Ofrece momentos conmovedores que dan un vistazo a lo que hay bajo su carácter fundamentalista para despertar cierta empatía más allá de la mala leche con que lo llevan al ridículo y evidencian sus imperfecciones haciéndolo más humano. A través de un nuevo acercamiento a la relación con su padre y hermano, se enlazan realidades alternativas en donde un irónico y atroz hecho le conducirá a una nueva vorágine de violencia y disyuntivas morales.

Al menos en este inicio de segunda temporada la serie acierta al trastocar lo que al final de la anterior parecía un escenario mucho más cómodo para los personajes, permitiéndose un tratamiento más profundo, sin perder su perfil marginal. Ya está disponible en HBO Max el primer episodio y cada semana llegará uno nuevo.

ALGUNOS PROTAGONISTAS

John Cena │ Personajes: Christopher Smith/Peacemaker

Jennifer Holland │ Personaje: Emilia Harcourt

Steve Agee │ Personaje: John Economos

Danielle Brooks │ Personaje: Leota Adebayo