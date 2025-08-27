Jessica Chastain sale de su zona de confort en Dreams

La actriz laureada con un Oscar Jessica Chastain señala que siempre le gusta salir de su zona de confort y ser parte de proyectos fílmicos que provoquen conversaciones por lo que plantean a nivel político y social, como ocurre en la película Dreams, de Michel Franco, que protagoniza con el bailarín principal del American Ballet Theatre, Isaac Hernández.

“Me encanta ser parte de cualquier cosa que provoque conversación y salir de la zona de confort. He sido increíblemente política durante toda mi carrera. Estoy tratando de crear preguntas para la sociedad, que nos miremos a nosotros mismos, miremos cómo se perciben a las mujeres en la sociedad y cuestionemos si somos parte del problema o parte de la solución”, dijo ayer en conferencia de prensa en la Ciudad de México Jessica Chastain.

El Dato: Michel Franco conoció al bailarín Isaac Hernández durante una gala de danza Despertares.

En Dreams, la estrella da vida a Jennifer, una mujer que proviene de una familia privilegiada estadounidense que tiene una relación de amor y poder con Fernando, un joven bailarín migrante originario de México. Su compleja relación amorosa, de acuerdo con el director Michel Franco, es una metáfora de lo que ocurre entre nuestro país y EU.

“Fue muy importante al interpretar a Jennifer, descubrir que, por lo general, las personas que acosan o ejercen algún tipo de poder, de alguna manera tienen a alguien más que ejerce poder sobre ellas. Hay un patriarcado”, comentó.

Un ejemplo de esa relación entre México y Estados Unidos, destacó, es cuando su personaje le regala ropa a la trabajadora del hogar que labora con ella. Un acto que parecería noble, pero tiene una carga clasista.

El cineasta Michel Franco y la actriz Jessica Chastain, ayer en la CDMX. Fotos›Carlos Mora

“Con Jennifer puedes ver fácilmente la forma en que mi país (Estados Unidos) trata no sólo a México, sino a muchas naciones del mundo. Hay una sensación de ‘voy a parecer generoso contigo’, pero en realidad probablemente sea egoísta”, señaló Chastain, quien confesó que actualmente estudia Administración Pública, no para dedicarse a la política, sino para en un “futuro aportar ante los problemas que enfrentamos”.

Dreams era un proyecto que el director mexicano Michel Franco se había planteado desde hace varios años, pues quería retratar temas que tocan a ambos países: la migración, las deportaciones y el racismo, pero desde lo más íntimo, la relación entre Fernando y Jennifer, a través de quienes vemos un resquebrajamiento y una forma de amar tóxica.

“Tenía esta obsesión de hacer una película que hable de la relación entre los dos países, pero a partir de una relación íntima. Me centré en los personajes principales, en lo que sucede entre ellos. Es una relación pasional y muy tóxica, pero de amor. Jennifer realmente quiere al personaje de Isaac, y viceversa. Los dos países nos necesitamos mucho y no siempre las cosas son justas: el poder o el balance de éste, como se ve reflejado en la relación de estos dos personajes, va cambiando y tomando giros a veces esperados y otras veces sorpresivos”, compartió Michel Franco, también director de Nuevo Orden y Después de Lucía.

Dijo que también quería exaltar cómo los migrantes mexicanos y de otros países aportan a Estados Unidos, un mensaje que ahora toma eco con las políticas del presidente Donald Trump. “Somos los que hemos hecho que la economía y que la cultura de ese país sea tan rica”.

Contó que siguió su instinto para elegir al bailarín Isaac Hernández como protagonista. Es la primera película que estelariza el artista luego de debutar en la miniserie Alguien tiene que morir. Dreams llegará a las salas de cine el 11 de septiembre.