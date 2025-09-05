La Bande-Son Imaginaire, un grupo más allá de la música

La Bande-Son Imaginaire es un grupo que va más allá de la música y del dark wave, pues en un sólo proyecto conjuga también el teatro, la cultura mexicana, la literatura y la poesía, destacó en entrevista con La Razón el vocalista Óscar Tanat.

“El concepto de la banda siempre ha sido la idea del teatro, pero no como parafernalia o como espectáculo de pirotecnia. Tiene que ver con que nos gustan muchas cosas, la poesía, el teatro, la literatura. Queríamos en un solo proyecto transmitir todos los lenguajes. Es más que un proyecto musical, porque convergen muchas artes”, comentó.

Muestra de lo anterior es su más reciente sencillo “Disco”, que aborda la presencia del diablo en la cultura mexicana, al ritmo de dark wave y con guiños a la música de Oaxaca, de donde es originaria la banda.

“En este tema queríamos abordar el diablo como algo cultural. Muchas bandas lo abordan como algo dogmático, de invocación. Para nosotros era explorarlo como ente cultural en México. Este diablo que está en todas partes, en la lotería, en una carta del tarot, en las fiestas mixtecas, en las danzas de afromexicanos de la costa de Oaxaca”, compartió Tanat.

Este nuevo sencillo, que interpretarán hoy en el show en el Teatro Metropólitan, también refleja la apuesta que ha hecho la banda para crear un sonido diferente que no imite al de las agrupaciones europeas.

“Notamos que en la escena mexicana hay muchas bandas tratando de imitar el sonido de agrupaciones europeas, entonces, queríamos hacer un proyecto que tuviera una identidad nacional. Nos nutrimos de lo local”, explicó el vocalista .

Concierto

Cuándo: 5 de septiembre

Dónde: Teatro Metropólitan de la CDMX

Horario: 20:00 horas