Cada minuto cuenta, la solidaridad tras el sismo del 85

Este 19 de septiembre, se cumple el 40 aniversario del terremoto de 8.1 grados que sacudió a la capital del país un jueves de 1985. Este suceso demostró la solidaridad de la sociedad y esto es parte de lo que se refleja en la segunda temporada de la serie Cada minuto cuenta, que llega mañana a la pantalla de Amazon Prime.

“En esta nueva temporada queremos acercarnos más a los jóvenes, por eso habrá nuevos personajes que acercan al espectador a lo sucedido y les ayuda a dimencionar todo lo ocurrido, así creemos que ponemos un grano de arena para que sepan qué hacer en el futuro si se presenta una situación similar a la vivida”, dijo a La Razón Miriam Balderas, quien da vida a la enfermera Chave que hace todo por salvar a sus compañeras y los bebés que se quedaron atrapados en el Hospital General.

El Tip: En la segunda temporada, las horas críticas del desastre continúan su curso sin que nadie imagine aún el peligro inminente del segundo sismo de magnitud 7.6.

Por otro lado, Azalia Ortiz ( Hilda) compartió que también buscan reflejar la unión que se vivió en el 85, debido a que las personas se organizaron para realizar rescates y ayudar por todos los medios a quienes resultaron afectados por el sismo.

“La nueva temporada, definitivamente, ayuda e impulsa la empatía con el espectador. Refleja muy bien esto”, reveló.

En cuanto a las innovaciones que traerá la nueva temporada, la actriz Miriam Balderas aseguró que la implementación de nuevas tecnologías en las filmaciones de la serie Cada minuto cuenta hicieron más atractiva visualmente la serie, gracias a la Inteligencia Artificial.

“Grabar con este tipo de efectos me llenó de orgullo y sentí un honor increíble de utilizarlos, pues se reconstruyeron edificios emblemáticos para México y volverlos a ver fue maravilloso”, relató.

Destacó cómo se logró regresar al México de la época de los años 80. “Todo el trabajo de producción resultó muy complejo, pues tratar de retratar todas las historias que surgieron de ahí no era cosa fácil. Pero también nos ayudó a generar una historia atractiva que amarre al espectador”, señaló Miriam Balderas.