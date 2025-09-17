Robert Redford, leyenda que trascendió al eterno galán

El actor posa durante el Festival de Cine de Sundance , en 2010.

Robert Redford, una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense, falleció ayer a los 89 años en su hogar en Sundance, Utah, rodeado de su familia, informó el Instituto Sundance. Su muerte deja un vacío profundo en la industria cinematográfica, pero también un legado que seguirá vivo en cada director, actor o cineasta emergente que encontró puertas gracias a él.

Robert Redford, su esposa Lola y el director Sydney Pollack, durante el Festival de Cine de Cannes, en 1972. ı Foto: AP

Desde sus primeros pasos en los años 60, se consolidó como un símbolo del New Hollywood, protagonizando películas que marcaron una época: Dos hombres y un destino, Todos los hombres del presidente, El golpe y Memorias de África, entre otras. Como director fue premiado: su debut en ese rol, Ordinary People (1980), le valió el Oscar a Mejor Dirección y Mejor Película.

El actor al lado de Jane Fonda durante la 74ª edición del Festival de Cine de Venecia, en 2017. ı Foto: AP

El Tip: También despidieron a Robert Redford, el director James Gunn, el periodista Bob Woodward, el actor Cary Elwes, la Academia de Cine de Hollywood y la UNESCO.

El expresidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016. ı Foto: AP

Además, con la creación del Sundance Institute y del Festival de Sundance, instauró espacios para cineastas independientes, una inversión en narrativas alternativas que transformó el panorama del cine local e internacional. Por dicho encuentro fílmico desfilaron Quentin Tarantino y Darren Aronofsky.

TE RECOMENDAMOS: Sonido en cine Historia del sonido de la película No nos moverán

El director Sydney Pollack, a la izq., con los actores Robert Redford, centro, y Barbra Streisand durante el rodaje de The Way We Were, en 1972. ı Foto: AP

“Es una gran pérdida, porque representaba ese espíritu de un hombre que entendía la industria, pero que siempre fue más allá de ella en busca del verdadero arte cinematográfico. Tiene dos aspectos: es una figura del cine mainstream hollywoodense, un auténtico galán y estrella que alcanzó su cúspide en los años 70, cuando la industria estaba en plena transformación.

El actor fue amigo del escritor Gabriel García Márquez, con quien compartió la importancia de buscar el desarrollo del cine independiente en América Latina y EU. ı Foto: Especial

“Pero, al mismo tiempo, fue un artista que buscó un cine independiente. Lo valioso es que logró equilibrar ambas facetas: la estrella y el artista que rompe con el sistema”, comentó a La Razón Gerardo Gil, docente y crítico de cine.

Butch Cassidy and the Sundance Kid Año: 1969 Wéstern de George Roy Hill. Compartió créditos con Paul Newman, otra estrella del cine. Daban vida a dos forajidos que tenían la particularidad de no matar a sus víctimas. ı Foto: Especial

Resaltó que las películas más conocidas de Robert Redford tuvieron un trasfondo de búsqueda artística. “Todos los hombres del presidente fue un parteaguas en su carrera. Era capaz de dar al público cine comercial, pero siempre proponiendo algo más profundo. Se adelantó a su tiempo, en una época en la que estos temas no estaban de moda, él ya se aventaba a apoyarlos”, dijo.

Jeremiah Johnson Año: 1972 En el wéstern dirigido por Sydney Pollack dio vida al personaje principal, un veterano que, después de desertar de la guerra entre EU y México, decide abandonar todo y establecerse en las montañas. ı Foto: Especial

Gerardo Gil destacó que como director fue “más allá del Hollywood convencional, con filmes como Quiz Show, El hombre que susurraba a los caballos o Pacto de silencio. Redford equilibró como pocos el cine comercial y el independiente, y esa mezcla es lo que lo convierte en una figura irrepetible”.

El candidato Año: 1972 Interpreta a un abogado que es reclutado para ser candidato para el Senado. En la cinta de Michael Ritchie se aborda la manipulación mediática y la verdad sobre el mundo de la política. ı Foto: Especial

La figura de Robert Redford fue mucho más amplia que la del actor o director. Fue un incansable defensor del medioambiente, de los derechos de los pueblos indígenas y un crítico del sistema que prioriza lo comercial sobre lo artístico. Su activismo fue tan visible como sus papeles cinematográficos.

El golpe Año: 1973 Otra vez actuó junto a Paul Newman, con quien hizo una de las mejores duplas del cine. En esta ocasión dio vida a un joven estafador que busca vengarse de un mafioso. Se ambienta la Gran Depresión. ı Foto: Especial

HOMENAJES. En cuanto se dio a conocer el fallecimiento de Robert Redford, las reacciones no se hicieron esperar. Jane Fonda, su amiga y compañera en Descalzos en el parque y Nosotros en la noche, dijo: “No puedo dejar de llorar. Significaba mucho para mí y era una persona maravillosa en todo sentido. Él representaba un Estados Unidos por el que aún debemos luchar”.

El gran Gatsby Año: 1974 Está basado en el libro homónimo del escritor F. Scott Fitzgerald. En este filme, dirigido por Jack Clayton, se pone en la piel de Jay Gatsby, un misterioso millonario obsesionado por Daisy Buchanan. ı Foto: Especial

Meryl Streep, con quien compartió la épica Memorias de África, afirmó: “Uno de los leones se ha ido”. Barbra Streisand, su pareja en Tal como éramos, lo describió como “uno de los actores más finos de todos los tiempos, un artista raro, inteligente y apasionado”.

Los tres días del cóndor Año: 1975 Filme dirigido por Sydney Pollack en el que hizo el papel de un investigador de libros de la CIA, quien encuentra a todos sus compañeros muertos y tiene la misión de averiguar qué ocurrió. ı Foto: Especial

Scarlett Johansson, quien debutó en El hombre que susurraba a los caballos, recordó: “Me enseñó lo que la actuación podía ser; su paciencia y guía marcaron mi vida”.

Todos los hombres del presidente Año: 1976 Da vida al célebre periodista Bob Woodward, quien junto con Carl Bernstein se dedicó a investigar el caso Watergate, que condujo a la renuncia del presidente Richard Nixon. ı Foto: Especial

Otros actores se sumaron. Mark Ruffalo lo llamó “un verdadero héroe americano” por haber impulsado organizaciones que cambiaron vidas. Colman Domingo destacó que su impacto “se sentirá por generaciones”, mientras Antonio Banderas escribió: “Su talento seguirá brillando siempre”.

Brubaker Año: 1980 La cinta es considerada un clásico del género carcelario. El actor se pone en la piel de un hombre que, antes de presentarse como el nuevo alcaide de una prisión, se hace pasar por un presidiario. ı Foto: Especial

Desde la política, Hillary Clinton recordó que “defendió valores progresistas, como la protección del medioambiente y el acceso a las artes, creando oportunidades para nuevas generaciones de activistas y cineastas”. Incluso el presidente Donald Trump expresó respeto por “un ícono cultural que dejó huella en el cine y en la historia de Estados Unidos”.

Ordinary People Año: 1980 Robert Redford debutó como realizador con este filme que obtuvo cuatro premios Oscar, entre ellos el de Mejor Director y Mejor Película. Explora las relaciones familiares, el duelo y la incomunicación. ı Foto: Especial

El escritor Stephen King apuntó: “Fue parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los setenta y ochenta”.

Para la crítica especializada, Redford fue un intérprete capaz de equilibrar magnetismo con densidad dramática. Su papel en All Is Lost (2013), prácticamente sin diálogos, demostró que su sola presencia podía sostener una historia.

Más allá de la pantalla, el Festival de Sundance es su herencia más palpable: un semillero de cineastas que va de Steven Soderbergh a Damien Chazelle, pasando por Ava DuVernay y Ryan Coogler. Ethan Hawke lo llamó “el campeón definitivo del cine independiente”.

Memorias de África Año: 1985 Protagonizó esta historia con Meryl Streep. Es un drama ambientado en Kenia en el que hace el rol de un hombre aventurero y apasionado. La actriz ha dicho que vivió uno de sus mejores besos en pantalla. ı Foto: Especial

Su compromiso ambiental y social también marcó época. Durante décadas, Redford fue una de las voces más visibles en el debate climático apoyó la defensa de los pueblos originarios. El gobernador de Utah, Spencer Cox, lo resumió así: “Sundance no sería lo que es sin él. Su amor por estas montañas inspiró a generaciones”.

La última vez que Robert Redford protagonizó una película fue en El caballero y su revólver, papel que le valió su décima candidatura al Globo de Oro y con el que anunció su retiro de la actuación.

Aunque en 2019 regresó con un cameo en Marvel y más tarde apareció unos segundos en la serie Vientos oscuros, su despedida quedó marcada por esa última cinta.

Más allá de premios y reconocimientos, Robert Redford encarnó un Hollywood que unía elegancia clásica y conciencia social. Su rostro fue símbolo de una era en que el cine buscaba dialogar con la realidad. Con Paul Newman formó una de las duplas más memorables en Dos hombres y un destino y El golpe. En Todos los hombres del presidente se convirtió en portavoz de la verdad periodística frente al poder, y en El hombre que susurraba a los caballos desplegó una sensibilidad única. Su legado no es sólo artístico: es la certeza de que el cine puede ser arte, conciencia y refugio al mismo tiempo.

Compromiso con el medio-ambiente

El también director se caracterizó por su activismo.