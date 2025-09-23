No me sigas: Miedo con sello local

La oscuridad de los edificios más antiguos de la Ciudad de México se convierte en protagonista de No me sigas, la nueva apuesta del cine de terror nacional que marca la alianza entre la productora Maligno World House y la prestigiosa Blumhouse, reconocida mundialmente por éxitos como Paranormal Activity o The Purge. La cinta, dirigida por Eduardo García Lecuona y su hermana Ximena, se levanta como un proyecto cargado de riesgos, emociones y una fuerte identidad local que busca dialogar con un público global.

“Ximena y yo crecimos viendo cine de terror, desde los monstruos clásicos hasta el found footage de los noventa. Siempre supimos que queríamos contar historias de miedo, pero con una raíz propia. No me sigas está inspirada en lugares embrujados que existen realmente en la Ciudad de México. Eso le da un peso distinto: no es un invento, son espacios con historias que siguen latiendo”, explica García Lecuona.

El director subraya que Blumhouse ofreció respaldo sin condicionar la visión creativa: “Lo chido fue que nunca se metieron a cambiar la esencia. Apoyaron en guion y edición, pero nos dejaron construir la película desde nuestro lenguaje. Para los fans del terror, su sello es garantía, pero aquí nos dieron total libertad”.

EL PODER DE LO REAL. Lejos de la dependencia tecnológica, los realizadores apostaron por efectos prácticos: “No queríamos un ente digital ni mucho menos creado con Inteligencia Artificial. Queríamos que se sintiera al lado de los actores, tangible, cercano al espectador. Eso lo logra lo práctico: maquillaje, utilería, sets. El miedo verdadero no se fabrica en computadora”, señala el director a La Razón.

La producción se desarrolló en apenas cuatro semanas en dos edificios icónicos. Uno de ellos, el conocido Canadá de Insurgentes, arrastraba décadas de historias siniestras. “Era un lugar cargado de energía: incendios, asesinatos, desalojos. Subir al elevador era toda una ceremonia, los vecinos hasta nos daban la bendición antes de cerrar las puertas”, recuerda la actriz Karla Coronado, quien interpreta a una influencer que graba videos paranormales.

Julia Maqueo confiesa que la experiencia fue transformadora: “Nunca había trabajado en terror y terminé creando un alter ego. Sam, mi personaje, me exigió tanto que hasta le hice una playlist para entrar en tono. Los espacios ayudaban: en Santa María la Ribera encontramos una oficina congelada en los años cincuenta, con cartas y objetos intactos. Eso te transporta a otra dimensión”.

El guion, escrito por Ximena García Lecuona, aborda una tensión contemporánea: la búsqueda de identidad en la era de las redes sociales. “Habla de fingir, de querer ser alguien más para crecer en seguidores, hasta que terminas perdiéndote. Es un espejo muy actual. Lo global está en la figura del influencer, pero la esencia es mexicana: nuestras leyendas urbanas, el gusto nacional por lo paranormal. Eso lo entiende cualquier espectador, aquí y en Japón”, reflexiona el director.

Los actores coinciden en que No me sigas supuso un reto mayor que otros géneros. “En drama o comedia compartes realidades que existen. Aquí había que inventar un universo mental, emociones frente a fantasmas que no ves. Es un trabajo de imaginación extrema”, apunta Yankel Esteban, quien da vida a Andrés.

Más allá del reto actoral, el reparto destaca la libertad creativa ofrecida por la dirección. “Tuvimos un mes de ensayos. Ximena nos preguntaba qué queríamos cambiar del guion, qué haría nuestro personaje. Nunca había estado en un proyecto con tanta apertura. Sentías que la historia también era tuya”, afirma Julia Maqueo.

El estreno de No me sigas el próximo 30 de octubre se inserta en un momento de auge del terror mexicano, con títulos recientes como Huesera o Mal de ojo. “Creo que ya se abrió una puerta. El público mexicano ama el género, siempre crecimos con historias de ‘La Llorona´, ‘la Planchada’ o ‘el Robachicos’. Ahora nos toca plasmarlas en la pantalla y mostrarlas al mundo”, señala Coronado.

García Lecuona lo resume con entusiasmo: “Sí, es una película de casa embrujada, pero el origen del fantasma es algo que no se ha visto antes. Queríamos innovar dentro de la tradición. El lenguaje del terror es global, pero este filme tiene toda la escencia y el alma mexicana”.

El director adelanta que Maligno World House planea estrenar una película de terror cada año. “Con No me sigas arrancamos un camino. Queremos que el cine de terror latinoamericano llegue a audiencias globales, y qué mejor que empezar con una historia que refleja quiénes somos”.

Como parte de la estrategia de lanzamiento, Six Flags inauguró una casa de terror inspirada en la película. Un recorrido interactivo que recrea las atmósferas de No me sigas y permite a los asistentes enfrentarse cara a cara con los fantasmas y escenarios más perturbadores del filme. “Es un sueño que nuestro trabajo trascienda la pantalla y viva en un espacio físico donde la gente puede experimentar el miedo en carne propia”, celebra el cineasta.

El resultado es una obra que combina miedo, tradición y modernidad, globalidad y raíces locales. No me sigas no sólo busca aterrar: quiere consolidar al terror mexicano como un lenguaje propio dentro de la cinematografía mundial, donde ya resaltan grandes cineastas mexicanos.