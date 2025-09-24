Tobias Forge sufre una intoxicación y Ghost cancela concierto en CDMX

La noche de ayer, el Palacio de los Deportes no recibió a la banda de Suecia. El esperado concierto de Ghost fue cancelado de último momento debido a una intoxicación alimentaria que sufrió su líder y vocalista, Tobias Forge, lo que imposibilitó su presentación.

Los organizadores informaron que, pese a la inesperada noticia, los conciertos programados para el 24 y 25 de septiembre se mantienen en pie y se realizarán según lo previsto. Ambos shows se encuentran agotados desde hace semanas, lo que refleja la sólida base de seguidores que la agrupación de metal ha consolidado en el país.

En cuanto a los boletos, se precisó que los fans que realizaron su compra en línea recibirán el reembolso de manera automática en la tarjeta con la que adquirieron sus entradas, siguiendo los tiempos establecidos por cada institución bancaria. Para quienes compraron en puntos Ticketmaster, el reembolso podrá solicitarse a partir del 26 de septiembre.

Conocidos por su teatralidad, sus máscaras enigmáticas y un estilo que fusiona hard rock, heavy metal y ópera rock, Ghost se ha consolidado como uno de los fenómenos musicales más llamativos de la última década. La cancelación de este primer concierto en la capital representa un revés en su encuentro con la audiencia mexicana, aunque el entusiasmo por las siguientes fechas promete mantener la energía intacta.

“Lamentamos profundamente la situación y agradecemos la comprensión de los fans”, expresaron los organizadores, al subrayar que la prioridad es la recuperación del frontman para asegurar presentaciones de la más alta calidad.