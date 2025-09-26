Cinema Planeta estrena mercado verde

Cinema Planeta hace un salto histórico: la creación del CP:GreenMarketMX, el primer mercado internacional de cine medioambiental en México, que tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre en Cinemex Plaza Bugambilia, en Cuernavaca. La directora y cofundadora del festival, Eleonora Isunza, asegura que este paso responde a la madurez alcanzada y a la necesidad de acompañar a nuevas generaciones de cineastas que ya trabajan en narrativas ecológicas con gran fuerza y calidad.

“Después de la pandemia nos dimos cuenta de que habíamos perdido dos generaciones escolares que eran nuestro público natural. Fue doloroso, pero también nos obligó a preguntarnos hacia dónde queríamos ir. La respuesta fue clara: teníamos que evolucionar. El mercado es ese siguiente paso”, señala Isunza.

5 mil personas se espera que acudan al festival este año

Desde su fundación, Cinema Planeta se convirtió en el primer festival dedicado al cine y medio ambiente en México. Durante casi dos décadas ha tejido un puente entre cineastas, comunidades escolares y especialistas. Ahora, con el GreenMarketMX, busca consolidar la industria del cine verde: “Queremos que se produzca más cine medioambiental, pero también que se haga bien, con congruencia. Por eso incluimos auditorías de huella de carbono, protocolos de producción sostenible y talleres que enseñen a reducir el impacto ambiental de los rodajes”, explica la directora.

La programación incluye 12 galas de cine, funciones especiales, conferencias magistrales, 4 master class, talleres de postproducción y sesiones de pitching para proyectos en etapa de work in progress, con participación de cineastas de México, Cuba, Turquía, Austria y Estados Unidos. Entre los jurados figuran nombres como Sebastián Celis, Eugenia Montiel, Antonino Isordia y Julio Fons, además de estudios de postproducción como On Post Films y La Visual Mafia.

Isunza destaca que uno de los mayores orgullos del festival es haber sembrado inquietudes en niños y jóvenes que hoy ya producen cine ambiental. “Muchos de los chavos que iban a nuestras salas escolares ahora nos traen cortometrajes impresionantes: desde denuncias directas hasta verdaderas poesías visuales. Es una generación que entendió que no basta con preocuparse, hay que ocuparse”, afirma.

Por eso, en paralelo al mercado, regresan las Salas Ambientales Escolares, suspendidas por cinco años tras la pandemia. Más de 19 mil estudiantes de primaria y preparatoria en Cuautla y Cuernavaca participarán en funciones que conectan ciencia y arte. “Ahí está la verdadera transformación: un niño que después de ver una película quiera proteger el río o salvar a la tortuga casquito de Cuautla”, recalca la directora.

El cine de esta edición aborda problemáticas urgentes: agroecología, derechos humanos, urbanismo, seguridad alimentaria, migración inversa e incluso la sexta extinción. Isunza recuerda que desde sus inicios el festival defendió la transversalidad: “El medio ambiente no es un tema aislado. Todo lo que nos sucede —desde lo social hasta lo económico— es ambiental”.

Entre los estrenos se encuentran películas que dialogan con cortos locales de jóvenes realizadores morelenses, logrando un contrapunto entre lo global y lo regional. “Eso nos emociona mucho: mostrar cómo un corto hecho en Emiliano Zapata conversa de tú a tú con un documental de Estados Unidos o Turquía”, dice Isunza.

Cuernavaca como epicentro

Más allá de la proyección internacional, la directora subraya la importancia de consolidar a Morelos como sede natural del cine medioambiental. “Así como Guadalajara es reconocida como la capital de la animación, queremos que Cuernavaca sea identificada como la casa del cine verde. Tenemos científicos, laboratorios, cineastas y una comunidad cultural que nos respalda. No necesitamos movernos, aquí están todas las condiciones”, afirma.

El festival espera reunir a unas 5 mil personas entre público, invitados y agentes de la industria. Habrá mesas con distribuidoras, productoras y la Comisión Fílmica de Morelos, la primera creada en México. Pero Isunza aclara que lo económico no es el único objetivo: “Más allá de medir la derrama, lo que importa es lo que pase después: un niño inspirado, un cineasta que filma con protocolos sostenibles, una red de colaboración que se fortalece”.

Con el CP:GreenMarketMX, Cinema Planeta abre un nuevo capítulo en su historia, reafirmando que el cine puede ser motor de cambio y conciencia. “Lo que queremos es crecer bien y fuerte, con un sentido claro: ayudar a que el cine inspire a cuidar el planeta”, concluye Eleonora Isunza.