Marvel Zombies, la miniserie animada con más aventura que horror

Como era de esperarse, al ser producto auspiciado por Disney y sus pretensiones de alcanzar una mayor amplitud de público manteniéndose en la medida de lo posible dentro de los márgenes del tono familiar, esta adaptación del cómic de Robert Kirkman renuncia a las dosis de gore y la carga de sorna con la que, quien se consolidaría con The Walking Dead, hacía del absurdo la herramienta para trasgredir el arquetipo del superhéroe al mostrar lo que sucedería si una infección zombie afectara a seres con habilidades extraordinarias, entre ellas el que devoren en cuestión de minutos a la humanidad, quedándose así sin alimento, el cómo, entre otras cosas, les afecta aumentar y disminuir de tamaño cuando han llenado sus barrigas, o el cargar con el hecho de haberse comido a familiares y amigos.

Sin embargo, debemos reconocer que al convencionalizar la propuesta original recargándose más en la narración desde la perspectiva de los sobrevivientes encabezados por Ms Marvel, Iron Heart y Kate Bishop, a quienes luego se unirán Red Guardian y Shang-Chi entre otros, saben explotar las posibilidades de los muertos vivientes dentro de una aventura de tintes épicos plagada de espeluznantes e inesperadas variantes, tanto de las criaturas putrefactas como de los superhéroes, empezando por un Blade que parece salido de aquel evento crossover llamado Amalgaman, donde fusionaban personajes de DC con los de Marvel.

El Dato: La miniserie dirigida por Bryan Andrews y Zeb Wells consta de cuatro episodios y está disponible en Disney Plus.

Así entonces tenemos batallas entre ejércitos interminables de zombies actuando por sí mismos o manipulados ya sea gracias al uso de fuerzas místicas o tecnología, a veces en persecuciones motorizadas tipo Mad Max Fury Road (2015). Y otras veces en enjambres o amontonándose unos sobre otros al estilo World War Z (2013), o en hordas submarinas lideradas por “ya saben quién”, para entregar secuencias como las que en su momento se vieron en estupendas películas de género como Juan de los Muertos (2011).

Por supuesto, para la trama que sigue a quienes irán en la búsqueda de una posible cura, también entran en juego los viajes espaciales para revelar el estatus en el que las organizaciones de vigilancia galáctica ahora tienen a la tierra, los portales para escapar de situaciones desesperadas, y lugares que funcionan de manera muy distinta a lo usual, dígase la Nueva Asgard, o La Balsa, que de prisión pasa a ser una fortaleza.

Pero no cabe duda que, además del acabado siniestro y trepidante del espectáculo que incluye un Hulk incomparable y más poderoso que nunca, en esta película Marvel Zombies, planteada como la tradicional travesía de supervivencia —no exenta por supuesto de algunos toques de humor—, también aciertan al desarrollar el sentido de pérdida tal cual lo dicta la fórmula del concepto de los cadáveres ambulantes, lo mantienen como una constante y se acrecienta tras las sucesivas muertes de protagonistas a los que se toman el tiempo de que generen la suficiente empatía con el espectador, para otorgarles cierta relevancia.