Noche de nostalgia con los éxitos de Creedence





EL MÚSICO estadounidense John Fogerty, miembro fundador de Creedence Clearwater Revival, dio un repaso a su trayectoria musical evocando la nostalgia de los miles de asistentes presentes en el Auditorio Nacional la noche de ayer.

El recital comenzó con la canción “Bad Moon Rising”, uno de los éxitos que el compositor cosechó en los años 60 con Creedence y que ahora interpreta acompañado por sus hijos Shane y Tyler. De inmediato, sin dar tregua alguna y con guitarra en mano, Fogerty ejecutó el riff característico de “Up Around The Bend”, lo que desató los gritos de todo el público.

“Estoy feliz de regresar, acompañado esta vez de mis hijos, muchas gracias por estar aquí”, dijo con emoción Fogerty.

“Green River” y ese acento musical muy marcado de blues, country y folk, con guitarras acentuando y comandando la pieza, provocó que más de uno se pusiera de pie y comenzara a bailar como se hacía en antaño.

Las canciones que compuso John Fogerty y compañía en sus años con Creedence tienen líricas que hacen cierta crítica social, como a la guerra en Vietnam, o hacen referencia a la vida de la clase trabajadora como “Born on the Bayou”, “Lookin’ Out My Back Door” y “Fortunate Son”, mismas que sonaron durante la noche.

El clímax de la noche llegó cuando comenzó a sonar el característico intro de “Have You Ever Seen The Rain”. Las manos del público de inmediato se elevaron y comenzaron a moverse mientras cantaban cada verso de la canción para finalmente unir voces con el coro “I wanna know, have you ever seen the rain?”.

Otras canciones que sonaron durante la noche fueron “Mystic Highway” y “Joy of My Life”, que compuso ya como solista; y también algunas más de Creedence como “Down in the Corner”.

Finalmente, el compositor norteamericano abrochó su presentación con la exitosa “Proud Mary” y entonces todo el público entonó al unísono con mucho ánimo y a todo pulmón el coro “Rollin’, rollin’, Rollin’ on the river”.