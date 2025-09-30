“Por Elvis Presley empecé a ver la vida a través de la guitarra”

Cuando John Fogerty, exlíder de Creedence Clearwater Revival, tenía 10 años escuchó la canción “My Baby Left Me”, con Elvis Presley en la voz y Scotty Moore en la guitarra. En ese momento pensó: “No sé qué es eso, pero es lo que quiero hacer”. Y así fue como comenzó a “ver el mundo a través del sonido de la guitarra”, compartió ayer en conferencia de prensa en la Ciudad de México, horas antes de la cita con sus fans en el Auditorio Nacional.

John Fogerty contó que desde muy pequeño le atrajo la música, desde el country hasta el western, el pop y el rhythm and blues, pero el rock and roll, sin duda, lo marcó y lo puso a trabajar arduamente para componer canciones que hoy se siguen considerando un himno y que lo han convertido en una de las leyendas imprescindibles del rock.

“Cuando tenía veintitantos años, Creedence no tenía canciones originales, decidí ponerme a trabajar. Básicamente, me encargué de componer las nuevas canciones.

Así que mi rutina, cuando tenía 21, 22 o 23 años, era componer canciones constantemente. Por la tarde, después de un ensayo, iba a casa a escribir, después de cenar me quedaba despierto hasta las cuatro de la mañana. Cuando las letras tienen significado, siguen presentes.

“Algunas de las razones por las que las escribí no han cambiado, desafortunadamente”, contó John Fogerty, quien ha legado “Proud Mary”, “Fortunate Son”, “Bad Moon Rising” y “Have You Ever Seen the Rain”.

Por lo anterior, confesó que uno de los días más importantes de su vida fue cuando recuperó los derechos de sus canciones, luego de una batalla legal que le llevó más de cinco décadas.

Gracias a esto pudo grabar el más reciente álbum LEGACY: The Creedence Clearwater Revival Years (2025), en el que reúne grandes de sus éxitos.

“Uno de los días más maravillosos de mi vida fue el día en que descubrí que estaba recuperando mis canciones. Me llevó casi toda la vida. Es una lucha que ha durado más de 55 años. Mi esposa, Julie, fue quien lo hizo posible. Es algo hermoso.

Estoy muy feliz por eso”, expresó John Fogerty, de 80 años, quien regrabó sus éxitos con ayuda de sus hijos Shane y Tyler, quienes también estuvieron presentes en la conferencia de prensa.

Para regrabar los temas pasaron seis meses en el estudio intentando “capturar la magia de las grabaciones originales”.

“Mi padre sigue siendo el mismo perfeccionista y trabajador. Es algo digno de admirar”, expresó Tyler. Mientras que John Fogerty secundó: “Tengo una enfermedad llamada perfeccionismo. Nunca se puede ser realmente perfecto, pero significa que hay que esforzarse mucho”.

Para el legendario cantante y compositor presentarse ayer en el Auditorio Nacional significaría cerrar un círculo con sus fans mexicanos, pues no había podido venir al país debido a la disputa que ha tenido con los otros exintegrantes de Creedence Clearwater Revival.

“He tenido muchos problemas con mis antiguos compañeros de Creedence. Sobre todo con el término Creedence Clearwater Revival. Me dijeron que en México no sería tan popular si no usaba la palabra Creedence Clearwater Revival.

No sé si sea cierto, pero eso me arruinó un poco las cosas. Con los años, con la ayuda de mi esposa y mi familia, finalmente me he vuelto más fuerte y más seguro”, remarcó.

Asimismo expresó la emoción de este reencuentro. “Ha pasado mucho tiempo y sé que mi música es muy popular en México. Eso es algo que me emocionó hace años, hace 55 años, cuando escuché por primera vez historias sobre los fans en México. Y siento que esto es como cerrar el círculo, estar finalmente aquí y con los derechos de mis propias canciones”, dijo.

John Fogerty tampoco se mostró ajeno a la situación que atraviesa Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump, por lo que dijo: “Tengo mucho en qué discrepar con el presidente Trump. Ojalá tuviera más empatía por la humanidad”.

Noche de nostalgia con los éxitos de Creedence

› Por Omar Flores

EL MÚSICO estadounidense John Fogerty, miembro fundador de Creedence Clearwater Revival, dio un repaso a su trayectoria musical evocando la nostalgia de los miles de asistentes presentes en el Auditorio Nacional la noche de ayer.

El recital comenzó con la canción “Bad Moon Rising”, uno de los éxitos que el compositor cosechó en los años 60 con Creedence y que ahora interpreta acompañado por sus hijos Shane y Tyler. De inmediato, sin dar tregua alguna y con guitarra en mano, Fogerty ejecutó el riff característico de “Up Around The Bend”, lo que desató los gritos de todo el público.

“Estoy feliz de regresar, acompañado esta vez de mis hijos, muchas gracias por estar aquí”, dijo con emoción Fogerty.

“Green River” y ese acento musical muy marcado de blues, country y folk, con guitarras acentuando y comandando la pieza, provocó que más de uno se pusiera de pie y comenzara a bailar como se hacía en antaño.

Las canciones que compuso John Fogerty y compañía en sus años con Creedence tienen líricas que hacen cierta crítica social, como a la guerra en Vietnam, o hacen referencia a la vida de la clase trabajadora como “Born on the Bayou”, “Lookin’ Out My Back Door” y “Fortunate Son”, mismas que sonaron durante la noche.

El clímax de la noche llegó cuando comenzó a sonar el característico intro de “Have You Ever Seen The Rain”. Las manos del público de inmediato se elevaron y comenzaron a moverse mientras cantaban cada verso de la canción para finalmente unir voces con el coro “I wanna know, have you ever seen the rain?”.

Otras canciones que sonaron durante la noche fueron “Mystic Highway” y “Joy of My Life”, que compuso ya como solista; y también algunas más de Creedence como “Down in the Corner”.

Finalmente, el compositor norteamericano abrochó su presentación con la exitosa “Proud Mary” y entonces todo el público entonó al unísono con mucho ánimo y a todo pulmón el coro “Rollin’, rollin’, Rollin’ on the river”.