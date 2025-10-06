Ganan Galia, Carmen y Sergio en México Canta… y Aldo de Nigris en LCDLF

Después de seis semanas de eliminatorias regionales, el público y los expertos eligieron ayer a los ganadores del concurso México Canta por la paz y contra las adicciones, en una velada llena de emociones y de resaltar la riqueza musical del país en el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la capital del país.

Con un total de 222 mil votos, el joven hidalguense Sergio Maya se alzó con el galardón a Mejor Interpretación, la tijuanense Carmen María fue reconocida en Mejor Composición por su tema “Tanto para nada” y la también originaria de Tijuana, Galia Siurob, fue distinguida con el Premio de los Especialistas.

El Dato: Los otros finalistas fueron Carolina Imperial, Mike León, Brian Muñoz, Lolita 2MX2, Asália y Norma, Roger Gregorio y William Zepeda.

Galia, al interpretar “De menos a menos”. ı Foto: Especial

“Estoy en shock. Muchas gracias por esta decisión; lo que más amo en el mundo es hacer canciones, interpretarlas, sentir”, dijo visiblemente emocionada Carmen María, quien al igual que los otros ganadores recibirá un contrato con una disquera nacional, transnacional o independiente que en los próximos días se dará a conocer. El galardón se lo entregaron América Sierra y Mónica Vélez.

Mientras que Galia se quedó sin palabras cuando recibió el galardón de manos de Roberto Guadarrama de Los Bukis. Sólo alcanzó a decir: “Qué locura extrema”. Mientras que Majo Aguilar le entregó el reconocimiento a Sergio Maya y aprovechó para aconsejar a los jóvenes: “Atesoren este momento, porque eso nadie se los quita, es parte de su historia, gocen la música profundamente”.

Durante la final de México Canta por la paz y contra las adicciones, que impulsó el Gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura, Sergio Maya honró la música de mariachi con el tema que compuso “Quiero soñar”, una canción nacionalista y llena de esperanza al promover la unión entre mexicanos y exaltar la riqueza del país que viene desde la época prehispánica.

Carmen María cautivó con “Tanto para nada”. ı Foto: Especial

“Siento que para México es un gran triunfo que nos unamos, que cambiemos la narrativa”, dijo Sergio Maya, originario del estado de Hidalgo, luego de que los asistentes corearon “México, México”, que forma parte de la letra de su canción.

Mientras que Carmen María, originaria de Tijuana y radicada en la Ciudad de México, logró que el público se desbordara de emoción cuando cantó el tema de su autoría “Tanto para nada”, que parte de los asistentes corearon.

“Se siente increíble, este escenario es majestuoso… Hacer más música es la intención, es la razón de entrar en este concurso, de entregar lo más honesto y lo que más resuene con su alma”, expresó Carmen María al responder qué viene para ella después del concurso.

Por su parte, Galia enchinó la piel con la interpretación de la canción “De menos a menos”, de Teo Mora, acompañada de Mariachi. Al final se hincó como parte de su entregada participación.

En la gala de premiación, los 11 finalistas deleitaron con diversos temas en los que enaltecieron la música de mariachi, la banda sinaloense, la balada, el rock y el hip hop. Además, algunos expresaron su apoyo a los migrantes, como lo hicieron Mike León y Brian Sebastián Muñoz, de Los Ángeles, California, quienes a dueto interpretaron “Insomnio americano” y gritaron “¡Que vivan todos los migrantes!”.

La velada también contó con la presencia de grandes de la música mexicana como la cantante Majo Aguilar, quien deleitó a los presentes con “Quiero un amor” y el tema de Juan Gabriel, “Así fue”.

Al escenario también subió Intocable para interpretar “Estamos todos”, con los finalistas, y luego “Sueña” y “Soñador eterno”, que pusieron a cantar a los asistentes de la primera edición de este concurso que busca impulsar a los jóvenes talentos e incentivar la música que no hace apología de la violencia.

Aldo de Nigris se corona en La Casa de los Famosos

› Por Carlos Aguillón

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin con un triunfo rotundo para Aldo de Nigris, quien conquistó el primer lugar del reality más visto de la televisión mexicana. En el podio lo acompañaron Dalílah Polanco, quien se quedó con el segundo sitio, y Abelito, quien alcanzó el tercero. En la cuarta posición quedó Shiky, mientras que Mar Contreras cerró la lista de finalistas en el quinto lugar.

“Es un sueño que no puedo creer. Gracias a toda la gente que confió y votó por mí. Fue una experiencia que me dejó muchos amigos que quiero, y que sé que los quiero en mi vida”, comentó el ganador, el cual fue el encargado de apagar las luces de La casa de los Famosos México.

Por su parte, Galilea Montijo agradeció al público por la preferencia en esta temporada. Confirmó que habrá una cuarta temporada para 2026.

El Dato: En la primera edición, Wendy Guevara fue la ganadora de La Casa de los Famosos México. Fue la primera mujer trans en triunfar en un reality en el país.

El programa de TelevisaUnivision, transmitido por Las Estrellas, volvió a demostrar su impacto al alcanzar más de 132 millones de espectadores a lo largo de la temporada. La audiencia dominical superó en más de 190 por ciento a su competencia más cercana, consolidando a la emisión como líder.

Aldo de Nigris y Dalílah Polanco, ayer. ı Foto: Especial

La novena gala de eliminación, previa a la final, ya había anticipado el fenómeno: reu-nió a más de 14.6 millones de personas en televisión abierta y registró la cifra más alta de participación hasta el momento, con 25.3 millones de votos emitidos. En total, la temporada acumuló más de 151 millones de votos, una cifra sin precedentes para un formato de este tipo en México.

En plataformas digitales, el impacto fue igualmente llamativo. ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, alcanzó 27.9 millones de usuarios activos, con una permanencia de 54 por ciento en su modalidad Acceso Total y más de 779 millones de reproducciones de video.

19 millones de votos obtuvo Aldo de Nigris

Las redes oficiales del programa también rompieron récords: 14.9 mil millones de visualizaciones de video, 18.1 mil millones de impresiones y 611 millones de interacciones en Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube. El sitio oficial, lcdlfmx.com, llegó a 23.9 millones de usuarios, reflejando la magnitud del interés del público.

Con estos resultados, La Casa de los Famosos México confirma su estatus como el formato de realidad más exitoso del país. La mezcla de estrategia, convivencia, drama y carisma de los participantes volvió a conectar con la audiencia mexicana, que acompañó noche tras noche a sus favoritos hasta ayer.