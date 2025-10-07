Veinte años después, Iñárritu y Arriaga curan viejas heridas

Tuvieron que pasar dos décadas para que quienes hicieron posible la película Amores perros vieran un abrazo afectuoso y de reconciliación entre el director Alejandro González Iñárritu y el escritor Guillermo Arriaga, quienes decidieron dejar a un lado las diferencias y reconstruir aquella amistad perdida. El 25 aniversario del filme los volvió a unir y decidieron anunciarlo ayer antes de la proyección de la cinta en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

En cuanto el guionista de Amores perros, Guillermo Arriaga, y el director Alejandro González Iñárritu se abrazaron, los presentes aplaudieron emocionados y parte del elenco del filme se levantó de sus asientos celebrando este emotivo reencuentro, entre ellos Gael García y Vanessa Bauche.

El Dato: A la proyección acudieron personalidades como Miguel Bosé, Meme del Real y Joselo Rangel de Café Tacvba, agrupación que forma parte de la banda sonora.

El elenco actoral ı Foto: Carlos Mora

“Desafortunadamente, hace 20 años hubo una fractura, una separación muy tortuosa, originada por el desencuentro de diferentes puntos de vista, pero también azuzada por personas e intereses. Sin embargo, esta coyuntura del 25 aniversario de la película ha sido el marco perfecto para hacer a un lado nuestras diferencias y reencontrar ese cariño profundo que siempre compartimos.

“En un mundo lleno de odio y de intolerancia, hemos decidido los dos reconstruir esa hermandad que siempre tuvimos”, dijo Alejandro González Iñárritu, antes de anunciar la presencia del también productor, Guillermo Arriaga.

Después del abrazo entrañable, el autor de Salvar el fuego externó lo feliz que lo hacía este reencuentro. “Aun en momentos de heridas profundas siempre hay la posibilidad de la reconciliación. Es bonito que este señor y yo estemos juntos de nuevo, como lo que siempre fuimos, hermanos. Ayer (domingo) nos vimos por primera vez después de 20 años”, expresó Guillermo Arriaga.

El actor Gael García Bernal ı Foto: Carlos Mora

En esta gran noche de celebración por los 25 años de Amores perros, González Iñárritu resaltó cómo esta película ya no les pertenece y forma parte de la memoria colectiva de México.

“Hoy Amores perros ya no es nuestra ni de nadie, es parte de la memoria colectiva del país. Cine e identidad entrelazados es el mejor premio que uno puede recibir. Es un mosaico de un país en trance, de belleza, de desigualdad, de ternura, violencia, deseo, inocencia, dolor, traición”, expresó ante gran parte de quienes hicieron posible el filme, entre ellos Mónica Lozano, Rodrigo Murray, Jorge Salinas, Álvaro Guerrero, Adriana Barraza, Tita Lombardo y Gustavo Santaolalla, entre otros más.

El laureado director dijo que la película todavía significa una herida abierta que tiene México. “Amores perros es una proyección de nosotros mismos, un país perro lleno de amor, un país de eterna contradicción que somos, una herida abierta como la que lleva el perro en la primera escena en el automóvil, donde huye del terror, de esa violencia que aún nos persigue a todos”, dijo.

El también realizador de 21 gramos recordó que la herramienta más fuerte que tuvieron hace cinco lustros que filmaron Amores perros fue la inocencia.

“Recuerdo ahora ese momento cuando esto era sólo una idea y nada estaba asegurado. Fue un acto de fe, una locura sin expectativas… La inocencia fue nuestra herramienta, siempre será más poderosa que la experiencia”, manifestó.

Fue así como entre recuerdos, reencuentros y reconciliaciones se celebró el aniversario de la película. Todavía durante la proyección de la cinta en el Palacio de Bellas Artes, Iñárritu y Guillermo Arriaga salieron de la sala, quizás para continuar una charla pendiente. Tras varios minutos volvieron.

Al finalizar la proyección, los presentes aplaudieron efusivamente a esta cinta que sigue vigente. El cierre fue con la presentación del músico Gustavo Santaolalla, quien interpretó temas de Amores perros, 21 gramos y Biutiful.