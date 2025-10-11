El universo Soy Frankelda llega a la Cineteca Nacional

A partir de este sábado 11 de octubre, la Galería de la Cineteca reabre tras cinco años de haber parado actividades por la pandemia, y lo hace de lujo, con la exposición de Soy Frankelda, la primera película mexicana con la técnica stop-motion, realizada por los talentosos hermanos Arturo y Roy Ambriz, fundadores de los estudios Cinema Fantasma.

En más de 850 metros cuadrados podrás apreciar maquetas, los diseños de personajes y las escenografías utilizadas en la película, así como 120 marionetas, bocetos, props y storyboards de tres años de extenso trabajo de arte para crear el rodaje cuadro por cuadro, y en el que participaron más de 200 artistas y animadores —todos mexicanos —. La muestra incluye proyecciones exclusivas y material inédito que muestra el trabajo técnico y artístico de todos los que participaron en el proyecto.

Una de las escenografías utilizadas en la película. ı Foto: Rodrigo Hernández ›La Razón

El Dato: La cinta Soy Frankelda tuvo su estreno mundial en junio, en el 40º Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Frankelda, una escritora mexicana del siglo XIX menospreciada como literata en el mundo tangible, viaja a una especie de inframundo, donde se enfrentará a monstruos y a sus propios miedos, pero que a la vez la llevarán a un viaje de autodescubrimiento. Sobre esta imposibilidad de Frankelda para sobresalir en un contexto dominado por los hombres, los creadores aseguraron que uno de los mensajes importantes de la trama con los que se identifican es el nunca rendirse ante los sueños.

“No dejen de soñar, no dejen de seguir siendo niños cuyas ideas en esta etapa de la vida pueden cristalizarse cuando somos adultos. Así nos sucede a mí y a mi hermano Arturo”, dijo Roy Ambriz en conferencia de prensa, previo a la inauguración de la exposición.

“Frankelda es la creatividad que teníamos de niños y ahora la vemos hecha realidad. Sabemos que todo tiene dificultad, todo es presupuesto, pero con la ayuda, en nuestro caso de nuestra familia, a pesar de alguna carencia de presupuesto, aquí estamos”, continuó el realizador.

Las piezas son expuestas en más de 850 metros cuadrados. ı Foto: Rodrigo Hernández ›La Razón

El filme, que además cuenta con todo el respaldo del mexicano ganador del Premio Oscar, Guillermo del Toro, se estrenará el próximo 23 de octubre en cines. “Guillermo nos ha apoyado desde nuestro primer cortometraje, hace más de 10 años. Desde entonces ha sido nuestro guía, nuestro amigo, nuestro padrino. Y ahora con Soy Frankelda nos guió en momentos de mucha oscuridad, específicamente este año que acabamos la película, ha sido una guía espiritual y emocional”, dijo Roy.

Durante el recorrido de la muestra sorprenden figuras de hasta tres metros de altura, castillos y palacios, arañas y brujas con detalles tan meticulosos que reflejan el proceso artesanal con el que fueron creados, además de las visibles influencias que tienen los Ambriz de artistas como Leonora Carrington o Remedios Varo.

Las marionetas originales son parte de la exposición. ı Foto: Rodrigo Hernández ›La Razón

Para dar movimiento a las marionetas, los hermanos Ambriz explicaron que combinaron la resina del cráneo de la marioneta con limadura de hierro, para tener una textura metalizada que les permitiera poder mover las pupilas, cuadro por cuadro.

“Todas las marionetas que van a ver, incluyendo a Frankelda, las hicimos en la Ciudad de México en los estudios de Cinema Fantasma (…) Frankelda tiene un esqueleto muy tierno, con articulaciones, porque en stop-motion funciona que tomas una foto, mueves un milímetro y tomas otra foto. Para hacer una marioneta nos tardamos entre uno y tres meses, y cerca de 30 personas participan para hacer cada uno de los procesos”, explicó Ray Ambriz.

Así que la muestra no sólo exhibe el universo Soy Frankelda, también es un homenaje al trabajo de decenas de artistas, animadores y técnicos que participaron en este proyecto.

Frankelda y Herneval en una de las maquetas. ı Foto: Rodrigo Hernández ›La Razón

La exposición de las piezas busca también colocar a Frankelda como un referente de la animación contemporánea no sólo de México, sino de toda Latinoamérica. Además, se propone inspirar a nuevas generaciones ya que, esperan sus creadores, puede ser el primer acercamiento que niños y jóvenes tengan al arte, pues al final Frankelda, como se ha expresado Guillermo del Toro de este proyecto, “abre una puerta al futuro del stop-motion en México… hay que creer para ver”.