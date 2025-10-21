Recuerdan en centenario a La reina del azúúúcaar

La cantante Celia Cruz porta un vestido que evoca a la bandera de Cuba.

Retumban las cadencias de la guaracha, el clamor del pregón, las síncopas del son montuno, los tabaleos del guaguancó, el sentimiento del bolero, el tumbao del mambochá y los fragores de la salsa. Canta Celia Cruz (La Habana, Cuba, 21 de octubre, 1925-Fort Lee, Nueva Jersey, EU, 16 de julio, 2003) y el tiempo se columpia en las coordenadas de la tarde: la noche es un vaticinio de festividad de la vida en un carnaval eterno. Los fraseos de Celia: centro de la celebración.

Celia Cruz Centennial (Compilación 2025) ı Foto: Especial

“Se oye el rumor de un pregonar /Que dice así / El yerberito, llegó, llegó // Traigo yerba santa Pa’la garganta / Traigo keisimon pa’ la hinchazón /Traigo abrecaminos pa’ tu destino /Traigo la ruda pa’ el que estornuda /También traigo albahaca /pa’ la gente flaca /El apazote para los brotes /El vetiver para el que no ve / Y con esa yerba se casa usted” ... / Cuando Celia Cruz salía al escenario las estelas acompasadas de los ritmos afrocubanos desafiaban todos los agüeros: el azar se balanceaba con la fruición y el instante era coronado con la gracia.

Éxitos Eternos: Centennial Edition (Remasterizado 2025) ı Foto: Especial

“Celia Cruz es la cantante más importante de la música popular de Cuba y una de las figuras más trascendentes de la cultura de la nación. Su impronta recorre de manera transversal el siglo XX cubano, al tiempo que proyecta la relevancia de su música más allá de la Isla, en el impacto que alcanza a nivel internacional. Celia es, además, uno de los eslabones principales de la historia cultural de la mujer afrocubana”: Rosa Marquetti (Celia en Cuba, Editorial Planeta, 2024).

Duets 1997 ı Foto: Especial

La intérprete del bolero “Tu voz” estudió solfeo y teoría musical en el Conservatorio Nacional. Debutó en 1938 en un concurso de aficionados de la radio donde fue seleccionada como “Reina de la Conga”. Más tarde, en el popular programa de aficionados La corte Suprema del Arte, vocaliza “Mango mangué” (Fellove) en dueto con Vilma Valle y se alzan con el primer lugar. Inicio de un itinerario donde colabora con Dámaso Pérez Prado, Elena Burke, Xiomara Alfaro, Isolina Carrillo y Orquesta de Enrique González Mántici. Invitada a los cabarets Tropicana, Montmartre, Tambú y Sans-Souci —espacios cardinales de las noches musicales habaneras— donde comparte escenario con Paulina Álvarez y Mercedita Valdés.

Éxitos Eternos (Compilación 2003) ı Foto: Especial

Año 1950: pasa a formar parte de la más cotizada agrupación de Cuba, la Sonora Matancera. Viajes consecutivos por Haití, Colombia, Panamá, Costa Rica, Curazao, Venezuela, Puerto Rico, Nueva York y México. 1962: separación de la Sonora Matancera. Asentamiento definitivo en Nueva York. 1966: cantante de la Orquesta de Tito Puente durante siete años. Década de los años 70: incursiones en las agrupaciones de Johnny Pacheco (fundador de la Fania), Willie Colón, Sonora Ponceña y Ray Barreto. Años 80: giras por Latinoamérica, Francia, Japón, Suiza, Alemania, Grecia, Italia, España, Portugal e Inglaterra.

Para La Eternidad (Compilación 2016) ı Foto: Especial

Integra el catálogo del sello discográfico VAYA: lanza Celia & Johnny (1974) con Johnny Pacheco: disco de oro. Tremendo caché (1975) y Recordando el ayer (1976): despliegue de los éxitos “Quimbara” y “Cúcala”. Integrante de la Orquesta Fania All Stars en compañía de los salseros Johnny Pacheco, Héctor Lavoe, Willie Colón y otros destacados músicos afroantillanos y estadounidenses. Llegada a Zaire en 1974 con la Fania All-Stars: mítico concierto con la participación de James Brown y BB King.

La Vida Es Un Carnaval (Baile Total) (Compilación 2017) ı Foto: Especial

Bautizada como la Reina de la Salsa, en los años 90 recibe varios reconocimientos internacionales: doctorados Honoris Causa de las universidades de Miami y de Yale. Premios Grammy: 1990, Ritmo en el Corazón; 2001, Night of Salsa; 2001, Siempre viviré; 2001, La Negra tiene Tumbao; 2003, Trayectoria Artística; 2003, Regalo del alma. Alternó su carrera musical con incursiones en el cine y en las telenovelas: México lindo, Olé Cuba, Rincón cubano, Los reyes del mambo, La familia Pérez, Amorcito corazón y Filomena (telenovela).

Carnaval De Éxitos (Colección 2002) ı Foto: Especial

Embajadora de la música popular cubana por todo el planeta; el gobierno cubano la vetó en la radio y censuró cualquier referencia de su nombre en los espacios artísticos de la Isla. En estos días, un grupo de teatro iba a presentar un performance sobre su vida por el centenario de su nacimiento en la Fábrica de Arte Cubano y las autoridades culturales del régimen lo prohibieron. “En su país, Celia Cruz fue condenada por sus ideas políticas, y aún después de muerta sigue siéndolo”: Rosa Marquetti.

Mi Vida Es Cantar 1998 ı Foto: Especial

Los ecos de “La vida es un carnaval”, “Quimbara”, “Bemba colorá”, “Azúcar negra”, “Yerbero moderno”, “Tu voz”, “Toro mata”, “Melao de caña”, “Que le den candela”, “Cucala”, “Usted abusó” y “Por si acaso no regreso”, entre decenas de éxitos que pusieron a bailar a varias generaciones, se inscriben en el ánimo de millones de melómanos. “Los que gravitamos en torno a su magnetismo fuimos bendecidos con el don de la alegría, la celebración, con la agudeza de exaltar la maravilla que significa reír y vivir. Ningún otro artista le dio tanta azúcar y tanto carnaval a su pueblo. Reinó riendo, su voz la sobrevive en el éter, su legado traspasa el tiempo, su imagen se canoniza”, ha dicho el poeta cubano Ernesto Fundora.

EL ÚLTIMO ADIÓS 2001 ı Foto: Especial

1950: Debutó con la famosa agrupación Sonora Matancera, en la cual fueron famosas sus interpretaciones de “Cao, cao, maní picao” y “Burundanga”.

1960: Abandonó Cuba un año después de que triunfó la Revolución liderada por Fidel Castro. Veía que se clausuraban teatros, cabarets y discotecas.

A Lady And Her Music: ¡Azúcar! 2010 ı Foto: Especial

1962: Intentó regresar a Cuba para enterrar a su madre, pero le negaron el acceso a su país, a donde no volvió. Ese mismo año se casó con el trompetista Pedro Knight.

1966: Comenzó a colaborar con Tito Puente, con quien lanzó seis discos, entre ellos Cuba y Puerto Rico son, Alma con Alma y Algo especial para recordar.

VIVA LA REINA DE LA SALSA (Compilación 2008) ı Foto: Especial

1973: Junto con el pianista Larry Harlow, se presentó en el emblemático Carnegie Hall de Nueva York, donde dio a conocer su primer tema de salsa.

1982: Se reencontró con la Sonora Matancera, con la que grabó el álbum Feliz encuentro. Recibió su primer homenaje en el Madison Square Garden de NY.

CELIA (Colección 2009) ı Foto: Especial

1987: Fue reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En ese momento ya era una figura popular y venerada a nivel mundial.

1988: Hizo el histórico dueto con la banda de rock argentina Fabulosos Cadillacs con la canción “Vasos vacíos”, la cual se incluyó en el álbum El ritmo mundial.

The ’Brillante’ Best 1978 ı Foto: Especial

1990: Viajó rumbo a la Base Naval de Guantánamo, en la región oriental de Cuba, donde fue invitada a ofrecer un concierto. Se llevó de recuerdo un puño de tierra.

1992: Debutó como actriz en la película Mambo Kings, en la que compartió créditos con Antonio Banderas. En México participó en Valentina, un año después.

LA EXPERIENCIA (Colección 2004) ı Foto: Especial

2002: Fue diagnosticada con cáncer. En noviembre de ese año se le celebró con un concierto en el Auditorio Nacional en el que estuvo Gabriel García Márquez.

2003: Falleció el 11 de julio. Fue despedida en la Catedral de San Patricio de Nueva York, luego de recorrer la Quinta Avenida de la ciudad que nunca duerme.

CELIA & JOHNNY 1974 ı Foto: Especial

LA NEGRA TIENE TUMBAO 2001 ı Foto: Especial

