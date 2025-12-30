Mis películas favoritas de 2025

No son las mejores ni las peores, aunque bien algunas estarán también en esos tops. Y es que aquí no se trata de una lista basada en el estricto análisis, sino en parámetros más bien subjetivos. Son las películas que por algún u otra razón me emocionaron y logran conectarme de tal modo que se quedaron grabadas impulsándome a verlas más de una vez. Aquí se las comparto en el ya tradicional ejercicio anual para extender la conversación fílmica con todos ustedes que amablemente se acercan a leernos.

Vampira humanista busca suicida

Ariane Louis-Seize / Canadá

Protagonizada por una vampira adolescente incapaz de alimentarse, ésta es una deliciosa sinfonía de horror juvenil que, sin renunciar a la vocación por el entretenimiento, mezcla la melancolía con la desfachatez para plantear inteligentes disertaciones existenciales muy acordes a nuestro tiempo. De los más originales acercamientos recientes a la figura del “chupasangre”.

Góndola

Veit Helmer / Alemania

Un bello y simpático romance que surge en el ir y venir de una góndola al margen de las grandes urbes, que replantea los roles de género renunciando a los diálogos para además ponderar lo genuino de la simpleza de las emociones y las posibilidades del manejo de la imagen y el sonido. Por que al igual que en el amor, en muchas ocasiones en el cine sobran las palabras.

El esquema fenicio

Wes Anderson / Estados Unidos

Pocas veces había estado tan enfocado el estilo de Wes Anderson, definido por el meticuloso manejo de la simetría y la extravagancia de los colores pastel en composiciones de planos estáticos por los que deambulan personajes impávidos, en este caso un magnate y su hija monja con la que planea perpetrar un plan maestro que cambiará radicalmente la vida de todo un país. Se trata de una comedia sobre el absurdo de la vida, tan divertida como desencantada y aguda en su exposición.

Autos, mota y rocanrol

José Manuel Cravioto / México

Este tipo de comedias es lo que necesita nuestro cine. Un desfachatado falso documental sobre el evento considerado como el “Woodstock mexicano”, en donde apenas es perceptible la frontera entre lo ficticio y el material de archivo, y que encuentra identidad al alejarse de las fórmulas Hollywodenses y apostar por un traslado con total conocimiento de causa de la ideosincracia mexicana.

Depredador: Cazador de asesinos

Dan Trachtenberg / Estados Unidos

Tres guerreros letales de distintas épocas protagonizan aquí historias de aprendizaje y redención en un choque entre armamento arcaico y métodos de combate milenarios, ante habilidades y tecnología alienígena, el cual gracias a la animación en secuencias de estilizada visceralidad haciendo explotar perspectivas rebuscadas y puntos de vista que aluden a los videojuegos estirando la tensión y aumentando el drama, recuperan el salvajismo original de la saga.

Nueva ola francesa

Richard Linklater / Francia

La recreación del detrás de Al final de la Escapada (1960), película de Jean Luc -Godard, que inundando de luz el blanco y negro, se desliza como un susurro hasta convertirse a una cariñosa y refrescante oda a uno de los movimientos que dieron fe de la irrefrenable capacidad del cine para reinventarse.

Los amantes se despiden con la mirada

Rigoberto Pérezcano / México

Una seductora evocación fílmica que a través de un romance tan profundo como universal, en postales de belleza casi espectral materializa esa línea donde se confunde la vida y la muerte, por la que suele deambular la cultura mexicana, normalizando además el amor por encima de las obsoletas convenciones sociales.

La película de @RPerezcano, Los Amantes se despiden con la mirada,, es una seductora, bella y trágica evocación fílmica de la comunión entre vida y muerte que suele materializar la idiosincracia mexicana. El @FCHTepotzotlan se viste de gala al tenerla para su inauguración. pic.twitter.com/HBJoivkB8u — Jesús Chavarria (@jchavarria_cine) November 11, 2025

La Grazia

Paolo Sorrentino /Italia

Con el ficticio presidente de Italia como protagonista, esta es quizás la más cautivadora obra de Paolo Sorrentino. Una exploración del punto de encuentro entre la vida personal y las decisiones políticas, cálida y comprometida en el fondo, sofisticada y deslumbrante en la forma, divertida y conmovedora en su cautivador conjunto.

Bono: Stories of surrender

Andrew Dominik / Estados Unidos

La minuciosa y fascinante auto exposición con que, en el libro Suerrender: 40 canciones, una historia, Bono develó los vínculos entre sus procesos emocionales y los tejidos creativos de sus composiciones, para otorgarle un nuevo significado a la huella que han dejado en la mente y corazón de los fans de U2; aquí encuentra la continuidad al proyectarla a través de su voz, gestual y corporalidad, interpretando una lúcida selección de los episodios clave del relato, acompañado de un par de músicos que le ayudan a enriquecerlo tanto a nivel narrativo como en la construcción de atmósferas dentro de un retrato teatral con aire documental.

Batman azteca: Choque de imperios

Juan José Meza-León / México

La idea de traer al hombre murciélago a la época de la conquista resultaba más que insólito y por lo mismo se esperaba poco de ella, sin embargo terminó entregando mucho más. Y es que no se trata solo de una adaptación de contexto, sino de una interesante y sustentada reinterpretación de los personajes a través de la cosmogonía indígena. Sin duda una llamativa y muy entretenida muestra de que Batman es capaz de soportar casi cualquier tratamiento, que además deja con muchas ganas de que tenga continuación.