Michael Stuart: La salsa no pasa de moda

El cantante puertorriqueño Michael Stuart considera que la salsa nunca pasa de moda, llegan modalidades que se posicionan entre el gusto del público, pero éste perdura y ha logrado traspasar fronteras llegando hasta todos los rincones del mundo.

“Es un ritmo que ha llegado muy lejos y que ha abierto muchas puertas, no sólo para los salseros, sino para artistas latinos del mundo. La Fania logró cantar con los Rolling Stones en una época en que el rock estaba de moda, después llegó Marc Anthony, quien va rompiendo barreras, llevando la salsa a unos niveles un poquito más altos como Rubén Blades”, destacó en entrevista con La Razón.

Resaltó una muestra de que la salsa sigue conquistando es que se oye en el mundo entero. “No es el más escuchado en muchos países, pero es el género que mueve las discotecas, la radio; llegan muchas modas, ritmos o géneros que vienen buscando un espacio, pero la salsa sigue, lo que hace falta es difusión y apoyo de quienes creen en la salsa, que siga corriendo la voz que siguen habiendo salseros, hay otros cantantes que están tratando de entrar a este mundo”, comentó el también actor.

Stuart, quien lleva 25 años en la escena de la música, define su propuesta como algo urbano, pero con mucho swing.

“Es una combinación del sonido original de Nueva York y Puerto Rico, algo más contemporáneo, pero la música siempre se puede bailar de principio a fin… soy un salsero de la mata”, apuntó el intérprete.

Michael Stuart, quien ha hecho colaboraciones con figuras de la talla de Marc Anthony, Willie Colón, Oscar D’León y Franco de Vita, recientemente estrenó su sencillo “Bailemos”, con el cual espera que las personas se despejen un poco de lo que ha significado la pandemia y gocen del tema, principalmente en este verano.

No es el más escuchado en muchos países, pero es el género que mueve las discotecas, la radio

Michael Stuart

Cantante

“En el verano buscamos playa, rumba, es la canción perfecta, con una letra con toque urbano, pero esa salsa bien puesta para los bailadores”, dijo acerca de este tema que formará parte de su próximo disco, en el cual tendrá colaboraciones con Manny Cruz y Kika Edgar.

Después de su paso por el reality show Tu cara me suena, espera pronto conquistar al público mexicano. “Le dio a mi vida un momento donde me tuve que pensar, analizar y decir: ‘tenemos que aprovechar a este público que no me conocía, que puedan probar un poco lo que hago como salsero, productor, actor’, sé que de ahí van a surgir muchísimas cosas”, aseguró.

Stuart anhela presentarse próximamente en México con un concierto en una de las más importantes plazas, aunque está consciente de que la competencia es grande.

“No todos tenemos esa dicha de enganchar así de rápido, aunque se escuche salsa en México, hay que competir con muchos géneros, se escucha la regional mexicana, ranchera, cumbia”, dijo el vocalista.

Por lo pronto, se alista para formar parte de las estrellas que harán vibrar en el escenario de los Premios Juventud 2022, que tendrán lugar el próximo 21 de julio en Puerto Rico, lo cual para él supone un momento importante de su carrera.