Diversa cultural

FRAME SWITCHING

SEGÚN UN ESTUDIO reciente sobre lengua e inmigración, comentado por The New York Times, los inmigrantes chinos que residen en Estados Unidos tienden a hablar inglés con mayor soltura cuando se les muestran fotos de algún emblemático paisaje estadunidense (el monte Rushmore, digamos) y no uno chino (por ejemplo, la Gran Muralla). Además, cuando a los participantes en este estudio se les ponía delante la foto de un chino y se les pedía que dialogaran con él en inglés tendían a ser menos locuaces que cuando en la pantalla veían la foto de un norteamericano. Los autores de este estudio describen esta experiencia como frame switching, pasar de un encuadre a otro y proponen que es la reacción natural del cerebro para adaptarse a nuevos puntos de referencia. El título de la noticia resumía la experiencia: “Seeing Pictures of Home Can Make It Harder to Speak a Foreign Language”. La conclusión: para sentirse cómodo, incluso locuaz, en otro idioma se necesita la inmersión total en lo extranjero y el olvido: que no queden rastros del home que se ha dejado atrás. ¿Pero cuando ese home se lleva consigo? ¿O cuando esa extranjería es parte de uno mismo?

Silvia Molloy, “Picture of Home”, Vivir entre lenguas, Eterna Cadencia Editora, 2022.

││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

TE RECOMENDAMOS: Un coro por Las Malvinas

Versos enlazados ı Foto: Fuente > IA

VERSOS ENLAZADOS

EL RENGA (literalmente “versos enlazados”) es una forma poética que se compone de forma colectiva y produce un poema de cien estrofas. Una sesión de poesía renga se denomina za: los poetas toman asiento (za significa “sentarse”) y no se ponen de pie hasta haber compuesto la estrofa número cien.

El Minase, considerado la obra máxima del renga, fue compuesto por Sôgi (1421-1502) junto a sus discípulos Shôhaku (1443-1527) y Sôchô (1448-1532). El primer gran poeta del renga había sido Nijô Yoshimoto (1320-1388), pero no fue sino Sôgi quien presidió sobre la época dorada de esta forma poética. Sôgi comenzó su estudio de renga cuando acababa de cumplir treinta años, bajo la dirección del monje Shinkei (1406-1475) en Kioto.

Los poetas del renga solían componer en dos modos. Un poema “serio” (ushin renga) debe obedecer las estrictas reglas de la poesía waka y crear un efecto de belleza profunda (yûgen), mientras que un poema “ligero” (mushin renga) puede incorporar expresiones coloquiales, humor e ironía.

Sôgi | Shôhaku | Sôchô, Poema a tres voces de Minase. Renga, edición bilingüe, trad. y posfacio de Ariel Stilerman, Sexto Piso, 2016.

││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

Luz silenciosa ı Foto: Fuente > INEHRM

LOS MENONITAS Y LUZ SILENCIOSA

EN LA DÉCADA de los años 1920, alrededor de siete mil menonitas canadienses y conservadores de la iglesia Ältkolonier (Vieja colonia) emigraron a México; luego, en la década de 1940, otro grupo más pequeño de la misma iglesia y la iglesia Kleine Gemeinde (Pequeña iglesia) se juntaron con los que ya estaban en Chihuahua y Durango. Estos menonitas que hablan el idioma de bajo alemán creen fuertemente en su separación como una comunidad del mundo […]. Desde su principio en México, los menonitas han gozado de privilegios enormes en contra de las metas revolucionarias de la educación laica, la reforma agraria y la separación Iglesia-Estado. Siempre y cuando los menonitas vivan en sus colonias, el gobierno federal mexicano mantiene estos privilegios. Los menonitas, entonces, viven en una situación extra-legal de acuerdo con las leyes mexicanas, relacionadas con un Estado que ya no existe. Con esta existencia particular, los podemos considerar como un microcosmo de la extra-legalidad mexicana. De ahí que un análisis minucioso de ciertas escenas en Luz silenciosa, que retrata esta comunidad, puede iluminar el contexto mexicano más amplio.

Rebecca Janzen, “La muerte y el Estado en Luz Silenciosa de Carlos Reygadas" en El cine mexicano visto desde México y el extranjero, Lauro Zavala (coord.), Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2024.

││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

REENCARNACIONES DE BUDA

LA PALABRA JÂTAKA (de Jâti, nacimiento) designa una colección de cuentos tradicionales budistas que narran episodios de vidas anteriores del Buda Sâkyamuni, cuando éste, aún como bodhisattva, tomó cuerpo en diversas formas humanas y animales.

Estos relatos se integran en la más antigua colección sistemática de textos sagrados budistas de la primera época, el Tipitaka, voluminoso “corpus” redactado en pali, que sirve de escrituras canónicas ala rama primitiva del budismo, el Hînayâna o “Pequeño Vehículo”, circunstancia básicamente, en cuanto a su localización geográfica, a Ceilán, Birmania e Indochina.

[…] En la economía general del budismo, no se limita sólo a la esfera del ser humano y sus intereses concretos como tal. Si bien el animal se sitúa globalmente a un nivel ontológico inferior al del ser humano, el animal noble puede ejemplificar una perfección divina particular, mejor, aunque en modo pasivo, no ya que un hombre vil, lo cual está fuera de duda, sino incluso que el hombre “corriente”.

En el caso de estos cuentos, el animal en cuestión aparece realzado en su “estatus” por unas características no presentes en su condición terrena, que lo trasponen ipso facto a un orden mítico y, sobre todo, por el especial comportamiento que, como vehículo del bodhisattva que es, exhibe en los mismos.

Nur Inayat Khan, Cuentos budistas. Veinte cuentos Jâtaka, trad. y prol. Jordi Quingles, col. Los Pequeños Libros de la Sabiduría, José J. de Olañeta Editor, 2017.

││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

2001: Un drama épico ı Foto: Fuente > artdigiland

2001: UN DRAMA ÉPICO

LA ÚLTIMA PARTE de 2001, una odisea del espacio es una de las grandes maravillas de la historia del cine. Un paso enigmático y visualmente imponente a otra dimensión, en la que el tiempo y el espacio no significan nada. […] Kubrick describe en tres episodios la creación de nuevas formas de existencia de la existencia misma: la evolución del mono al hombre, el salto de la inteligencia artificial al ser capaz de sentir y el paso de la tercera dimensión a otras. Testigo —o causa— de esas transformaciones es el monolito, que llega de no se sabe dónde y aparece en medio de la sabana entre una tribu de monos. A la sombra de ese monolito, uno de los simios descubre en un hueso un arma. Los monos matan a otros animales, se hacen carnívoros y, gracias a su superioridad técnica, vencen a una tribu rival; es el inicio del sometimiento de la naturaleza, el inicio de la humanidad.

[…] El universo es un descubrimiento de Stanley Kubrick. Algunos años después, las imágenes de las misiones Apollo mostrarían que las visiones del director eran del todo realistas. Nunca, ni antes ni después, una película ha conseguido transmitir una idea así del infinito.

Nils Meyer, “2001, una odisea del espacio” en Jürgen Müller (ed.), 100 clásicos del cine del siglo XX, Bibliotheca Universalis-Taschen, 2022.

││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

El aburrimiento ı Foto: Fuente > Ocean's Bridge

EL ABURRIMIENTO

PARA EL FILÓSOFO ALEMÁN Martin Heidegger, esta “falta de humor pálida y uniformemente equilibrada, que a menudo es persistente y que no debe confundirse con el mal humor, está lejos de ser nada. Más bien, es en ella donde la existencia se sacia de sí misma. El ser se ha manifestado como una carga”. El aburrimiento juega un papel vital en revelar quiénes somos: criaturas finitas sujetas al tiempo en el pensamiento y la acción. La carga manifiesta del ser a la que aludía Heidegger es la del tiempo quetranscurre de una manera insoportablemente lenta, sin ningún otro lugar a donde ir ni nada con qué ocuparlo (u ocuparnos), a pesar del entretenimiento a nuestra disposición o el trabajo a nuestro alcance. El vacío de este tiempo, que es sólo mío, es su plenitud absoluta, su saciedad de sí mismo, mi saciedad conmigo mismo. En el estado de aburrimiento veo mi vida con mayor claridad, sin el obstáculo de las cosas por hacer, por adquirir o de las que presumir. Durante el transcurso de un viaje los pasajeros aburridos se convierten en pasajes para el tiempo vacío, en el curso del cual se encuentran a solas consigo, sin ningún lugar donde esconderse ellos mismos.

Michael Marder, Filosofía del pasajero, trad. Héctor Andrés Peña, imágenes de Tomas Saraceno, Ned Ediciones, 2022.