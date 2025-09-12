Alice Bag: La historia violenta de una punk chicana

Liburuak, una editorial española enfocada en libros musicales y de cultura contemporánea, ha publicado por primera vez en español Violence Girl: Historia de una punk chicana de Alice Bag, que originalmente se lanzó en 2011, en inglés, gracias a Feral House. El sello español lleva tiempo editando autobiografías muy interesantes y de mujeres involucradas en la música como Be My Baby de Ronnie Spector (integrante de The Ronettes) y Rebel Girl: Mi vida como una feminista punk de Kathleen Hanna (vocalista de Bikini Kill).

Sin embargo, obras literarias como la de Alice Bag, pueden ser atractivas para quienes gusten o quieran descubrir el movimiento musical del punk, pues la artista de raíces mexicanas que nació en Estados Unidos en 1958, narra cómo vivió la primera ola de esa corriente en Los Ángeles, California.

Se ha formado una narrativa incorrecta sobre los orígenes del punk y me di cuenta que existen libros que sólo hablan de hombres anglosajones y heterosexuales como los únicos creadores de la escena.

TE RECOMENDAMOS: AL MARGEN Salón Mesones regresa al Centro Histórico

Dice Alice Bag, quien recuerda haberse desarrollado en un ambiente abierto y diverso, donde todas las personas “raras” comenzaron a hacer una comunidad.

La cantante, compositora, activista, artista y educadora en Violence Girl pone en el mapa a personajes que han sido borrados en los primeros años del punk en la costa oeste estadunidense. También, explica que empezó a escribir su historia en su blog, The True Life Adventures of Violence Girl, sin imaginar que se convertiría en un libro que ha traspasado fronteras, que es la crónica de una época rebelde y sigue influenciado a nuevas generaciones. Aparte, como menciona Liburuak en su página oficial, la publicación se ha convertido en un referente para el feminismo más genuino.

ALICE BAG CUENTA EN SU LIBRO que un día mientras platicaba con dos amigas que estaban escribiendo una obra de teatro, ellas le pidieron que les platicara sobre cómo era el este de Los Ángeles en los años sesenta y setenta, donde creció con sus padres inmigrantes mexicanos bajo el nombre de Alicia Armendáriz.

Les gustaron mis historias y me sugirieron que escribiera un libro —recuerda—. Se lo conté a mi esposo, quien también me había sugerido escribir. Yo no me lo tomaba en serio, pero al siguiente día, antes de que él se marchara al trabajo, había creado el blog y comencé a explorar mi pasado.

ALICE BAG RECUERDA QUE THE BAGS EN SU PRIMER CONCIERTO TUVO MUCHO ÉXITO, Y QUE SIEMPRE QUE ESTABA CANTANDO EN EL ESCENARIO SE CONVERTÍA EN UNA MUJER FURIOSA

La banda más icónica de Alice Bag se llamaba The Bags y tocó de 1977 a 1981. Se hizo notar por las bolsas de papel con agujeros en los ojos que usaban cuando se presentaban en vivo, además de que fue un proyecto fundamental para el desarrollo del punk en California. Fundó la agrupación junto a su amiga Patricia Morrison, influenciadas por The Runaways, Ramones o The Zeros, que impresionaron a la autora del libro autobiográfico porque eran latinos. No obstante, la escena musical de Los Ángeles en esa época se desenvolvió en medio del ambiente glamuroso por la industria del entretenimiento de Hollywood y la violencia urbana, la represión policiaca y la desigualdad racial.

Alice Bag: La historia violenta de una punk chicana ı Foto: Especial

SER UNA JOVEN CHICANA en la movida punk podía ser peligroso, pero al mismo tiempo era algo mucho más radical. Alice Bag, recuerda que The Bags en su primer concierto tuvo mucho éxito, y que siempre que estaba cantando en el escenario se convertía en una mujer furiosa. “La verdad es que nadie se atrevía a decirme algo malo y aún me sorprende cuando alguien me dice que me tenía miedo”, explica alguien que siempre se sintió aceptada en su entorno. Sin embargo, señala que la prensa llegó a describirla como “exótica”, “sexy” o “dark”. “Tal vez eran estereotipos para las mujeres latinas y en ese tiempo no me daba cuenta”, dice. “No sé si fui muy tonta o muy fuerte, pero esos comentarios no me herían.”

Violence Girl, el retrato sin filtros de Alice Bag, ya se encuentra a la venta en México. De hecho, la artista explica que podría ser interesante para que las mujeres vean que pueden formar sus bandas musicales y hacer ruido. Quien también ha destacado en la escena musical con otros proyectos como Castration Squad, Cholita y Las Tres o Juanita y Juan, señala que le gustaría llevar su historia a una serie de televisión o un documental. .