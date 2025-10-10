Selección de Irene Selser / Ilustraciones: Salvador Botalín
Relámpagos. Antología de haiku en México
El haiku, un poema japonés de 17 sílabas distribuido en tres versos, es una imagen en movimiento que revela el instante. Fue divulgado en el siglo XVII por Matsuo Bashō y continúa cautivando a los amantes de esta forma poética. Relámpagos. Antología de haiku (UAEH, 2025) estuvo a cargo de Cristina Rascón y Victoria García Jolly. Irene Selser ofrece una selección de cinco poemas en castellano y tres en lenguas originarias.