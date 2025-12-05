‘Mani’, el rock y el futbol

LOS STONE ROSES eran pura música, actitud y futbol. Su bajista, Gary ‘Mani’ Mounfield, murió a los 63 años tras colapsar en su casa el 20 de noviembre, el mismo día que su esposa Imelda Mounfield quien falleció por cáncer en 2023. Hincha del Manchester United por herencia familiar (su padre era el cocinero del equipo), finísimo bajista y pionero de aquella intersección entre el rock y el rave de la música electrónica para bailar, el sonido Madchester, con sus interminables líneas de bajo en los SR y los Primal Scream.

Los Stone Roses eran conflictivos desde el nombre, pero pasaron a la historia de la música con sólo dos discos: el clásico The Stone Roses de 1989, el Second Coming de 1994 y la decena de sencillos reunidos en Turns Into Stone de 1991. Eso les bastó para trascender en una espiral de rock, psicodelia y acid house como iniciadores de la movida musical y cultural de su natal Manchester, más ácida que los limones en la portada de su primer disco, el contenedor de piezas clave del movimiento: “Waterfall”, “I Am The Resurrection” y “Fools Gold”, canciones para bailar que se extienden hipnóticas y eléctricas, sudorosas e insufladas por percusiones africanas, el kraut y el punk del que eran seguidores. En el cuarteto, junto al estupendo guitarrista John Squire, el vocalista Ian Brown y el baterista Alan ‘Reni’ Wren, Mani aportaba su groove deportivo, un suave motor del cuerpo. Pero en 1996 se desbandaron por fricciones y el broncón legal después de vandalizar con pintura su disquera Revolver Records.

CADA UNO JALÓ POR SU LADO, Mani se enrolló con Bobby Gillespie y los Primal Scream, jefazos del dance rock chingodélico que desde Irlanda hacían algo semejante a los Stone Roses con una licuadora de ritmos y estilos más sabrosa. Con ellos tocó hasta el 2011 en Vanishing Point, XTRMNTR, Evil Heat, Riot City Blues y Beatiful Future. De esa interzona musical que crearon los grupos asociados al Madchester salió la siguiente invasión inglesa: el Britpop, encabezados por Blur, Pulp y Oasis. De la localidad para el mundo.

En 2009 apareció una edición especial del debut The Stone Roses en una caja de colección por los 20 años. Fue un suceso que detonó el regreso del grupo de 2011 a 2017. No hubo material nuevo, se dedicaron a salir de gira. Así pudimos verlos por acá en 2013 en el Pepsi Center, concierto memorable porque prácticamente tocaron los dos discos. Mani nos hipnotizó con sus ritmos eternos, salidos del northern soul inglés, el funk y el rock. También se daba tiempo de tocar con los Stereophonics, The Enemy y en el proyecto Freebass, o de actuar en la célebre película 24 Hour Party People, una comedia sobre la movida de Manchester, la disquera Factory y el club Hacienda donde se fraguó la fiesta como un deporte musical de resistencia.

En el estadio Old Trafford de Manchester realizarán un tributo permanente a Mani, sonará la canción “This Is The One” cada vez que los jugadores salgan del túnel a jugar. Así se cumple su deseo de unir a los Stone Roses con su equipo de futbol.