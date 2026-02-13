Shamat, las magníficas. Contar no es cantar

En Shamat, las magníficas, contar no sólo es cantar, es un rememorar donde la psique profunda revela los entresijos del mito y los símbolos que sustentan la expresión del lenguaje. Diría que Roxana Elvridge Thomas dialoga con una tradición matricial manifiesta a través de su componente oral y su registro vario. También diría que en ella mirar es pensar cuando pensar es escribir bajo el signo de la escucha atenta y del asombro, sea porque en el indicio de lo pequeño el abismo ingobernable se pasea; sea porque en lo cotidiano la irrupción de la violencia es un estruendo; sea porque la transgresión es un paisaje que circunda y provoca el salto intuitivo hacia un centro elusivo que demanda una claridad distintiva en su declaración.

Enheduanna, Shamhat, Sor Juana, Pita Amor, Elena Garro, Carmen Báez, Dolores Castro, Eunice Odio, Elena Poniatowska, Thelma Nava y Elva Macías son “las magníficas”, y las protagonistas de estos diez ensayos, mujeres “que transforman su entorno, que emanan su creatividad con potencia, valentía, trascendencia.” Quizá este libro afirme un lazo vital de pertenencia, o sea un registro personalísimo —sobre una genealogía tribal que refiere un imaginario poético— que se despliega a través de su cercanía con varias de ellas, sea por coincidencia coetánea, por vocación amorosa, o por afinidad intelectual.

LO CIERTO ES LA HUELLA de un momento de altísimo silencio que derrama sus dones en los claroscuros de vidas ceñidas por circunstancias difíciles y donde la poesía es un lugar de encuentro entre el hombre y lo divino. 1

En primera instancia pareciera un libro de crítica literaria por su estructura y análisis, pero el lector atento observará cómo se evidencian dos ejes fundamentales en la trayectoria de Roxana, me refiero a su actividad docente y a su vocación de investigadora que se espejean en su labor periodística, elementos que le permiten inclinarse hacia la cala del ensayo como una forma que posibilita acercarse a las aristas del poema.

¿Qué significa esto?, que los textos no son una mera glosa, o un comentario insulso sino una reflexión que va en pos de una búsqueda de identidad, y que da testimonio frente a los demás; se trata de una exploración que se desdibuja en la ruptura de sus límites, porque este mosaico compositivo se conforma por historias de mujeres que evaden la precariedad de su condición bajo esquemas sociales arbitrarios, que caminan al borde del precipicio y que logran con sus palabras preservar lo que habita en el margen / lo marginal / y ser parte de la marginalidad de lo distinto.

EN SHAMAT, LAS MAGNÍFICAS hay un despliegue del ejercicio de lectura con el fin de volver más asertivo el proceso hermenéutico de la interpretación a fin de conquistar el territorio donde yo es otro. Steiner aclara al respecto que:

[…] la existencia del arte y de la literatura, la realidad de la historia sentida y vivida en el seno de una comunidad, dependen de un proceso continuo, aunque a menudo inconsciente, de traducción interna. No es exagerado decir que poseemos civilización porque hemos aprendido a traducir más allá del tiempo. 2

Agregaría que ello genera una conciencia de vínculo, y por ende de sentido y significado compartido, que reconfigura la concepción del mundo, y establece nuevos modos de relación más allá de nuestra vulnerabilidad originaria.

Toda fractura es una pregunta oculta –y a veces no tanto— y toda respuesta un viaje inmóvil, donde el lenguaje posibilita el entrecruce esmerado de dudas aparentemente insalvables que ensanchan el horizonte de la comprensión. Volvamos a los libros, al resonar de sus palabras, sin olvidar que su aparecer y su locución siempre serán un acontecimiento: nombrar deviene realidad. Diría entonces que escribir es un oficio de perplejos, una aporía irresuelta de pájaros trinando en la cabeza que vienen a buscar la lengua del escribiente para que devele los secretos del nudo vital, ese claro del bosque, 3 esa arboleda perdida...4

Quisiera puntualizar el vasto conocimiento que tiene Roxana de la urdimbre poética existente en la obra de cada una de las autoras, y lo hago porque ello revela una conversación dilatada a través del tiempo, que le consiente advertir detalles y detenerse en ellos, para subrayar su relevancia frente a una posmodernidad que continúa astillándose frente a nuestros ojos.

A veces se tiene la impresión de que tal detenerse obedece a lo que evoca la imagen del pájaro que pasea alrededor del brocal antes de beber con dilación el agua del fontanar; y otras que la contemplación absorta obedece a una cadencia que armoniza y asilencia cuando el estruendo y el fulgor son una experiencia primordial.

La escritura es el paisaje ¿o el escenario de lo inmemorial?, ¿una conjugación verbal que se deshoja en su pasar fugitivo?, sea un presente que se suspende en su pasar, en la luz diamantina del alba, en las palabras detrás de las palabras, las que confluyen en la emoción de encontrar un remanso que devuelve la cordura al enraizarnos en algo anterior, que nos templa para volver a caminar entre el vendaval.

Si mirar es pensar, lo es, porque tal acción acompasa el ritmo de la respiración, y porque lo visto se torna morada para una poesía que habla sobre los enigmas del corazón, los que nos adentran en la raíz amorosa que sostiene al mundo a pesar de sus horas negras.

