Cuál es la rosa

Stefano Strazzabosco (Italia, 1964) es un poeta, traductor y director del festival poético internacional Dire Poesia en Italia, que por temporadas radica en México. Es autor de ensayos sobre Leopardi, Giordano Bruno y Cesare Pavese, y ha traducido al italiano a Octavio Paz, Eduardo Lizalde, Efraín Huerta y Juan Gelman, y del italiano al español a Pavese y Andrea Zanzotto, entre otros. RIL Editores está por publicar su poemario más reciente: Apnea. Adelantamos cinco poemas de ese libro con autorización de la editorial