TRAS SU ESTANCIA en emergencias se encontraba hemodinámicamente estable. Por ello se solicitó consulta al servicio de gastroenterología, a quienes se informó que el paciente: se encontraba alerta, neurológicamente íntegro, su cráneo es normocéfalo, cuello cilíndrico, con deshidratación de mucosas y tegumentos, tórax normolíneo, adecuada mecánica respiratoria, ruidos cardiacos de buen tono sin agregados, adecuada entrada y salidas de aire de abdomen blando, distendido con peristaltismo, dolor a la palpación media y profunda en marco cólico, timpanismo generalizado, extremidades íntegras, eutróficas, con llenado capilar inmediato.

El paciente presentaba intolerancia a la vía oral con datos de dolor y distensión. Debido a que el cuadro de diarrea persistió durante doce horas en la sala de urgencias, se decidió su ingreso para protocolo de estudio mediante revisión endoscópica y colonoscópica. En sus estudios de laboratorio previos a los procedimientos se encontró que sus niveles de eritrocitos, hemoglobina, plaquetas, leucocitos, glucosa, urea en suero, nitrógeno, creatinina, sodio, potasio y cloro, estaban en medidas adecuadas para que las exploraciones intestinales y esofágicas se llevaran a cabo. Por la vía endoscópica se encontró lo siguiente:

1. Esófago de Barret.

2. Nódulo en esófago probablemente inflamatorio.

3. Hernia hiatal tipo 1 no complicada.

4. Gastropatía aguda erosiva en cuerpo.

Por la vía colonoscópica el hallazgo fue lo que a continuación se enumera:

1. Pólipo de Sigmoides pediculado adenomatoso.

Debido al hallazgo de Pólipo de Sigmoides se procedió a realizar una polipectomía, es decir, una extracción de tejido con un asa caliente, lo que provocó en el paciente una hemorragia. Para detener el sangrado se le colocaron endoloops preventivos, cinco clips por datos y se utilizó argón plasma.

ALLÍ ACABA EL EXPEDIENTE que leo, sentado junto a Ana en un sillón metálico con cojines grises, en un cuarto cuyas paredes tienen también sólo tonos grises en diferentes escalas y texturas. Mi lectura es poco clara ahora. La cabeza me va muy lento estos días en que no he podido pararme de la cama, me han quitado el alimento, me han parado las diarreas, provocado las diarreas, prohibido el agua, interrumpido el sueño y pinchado los brazos más de una docena de ocasiones. No sé si comprendo del todo el informe, no porque le falte claridad o porque no me lo hayan explicado antes de su redacción. Horas antes ya sabía su contenido pero igualmente me parece extraño.

Guardo el informe y veo a Ana que termina de acomodar un par de bolsas con pertenencias de ambos. Después nos sentamos a esperar, jugamos bananagrams y pensamos en volver a casa. Ha sido muy extraño en estos días encontrar en la ventana un edificio de más de veinte pisos que está ubicado en Calzada de Tlalpan. Ha sido extraño porque todos los días al despertar nos encontramos con ese edificio en nuestra ventana, pero siempre está del otro lado.