23 DE SEPTIEMBRE

Estamos sumergidos en una enfebrecida inercia para empacar y llenar cajas y cajas de objetos, libros, platos, papeles, cuadros, ropa. Por Dios, ¿es que para vivir se necesitan tantos objetos?, me pregunto, aunque sospecho la respuesta y me siento culpable de haber pecado de abundancia, de exceso de objetismo. ¿O cuál será la palabra para designar esta exuberancia de cosas?

Hasta hoy terminé de empacar todos los libros de mi estudio. Calculo que fueron cerca de cuarenta cajas chicas —aunque no las numeré—.

Mi estudio no era grande, medía como dos metros por tres. Las tablas blancas que albergaban el bullicio de papel quedaron desocupadas, hoy parecen ataúdes blanquísimos y silenciosos. Sin libros no tienen propósito ni asunto, son nada, gritan su soledad y su linealidad paralela y perfecta, pero inútil.

MI ESTUDIO NO ERA GRANDE, MEDÍA COMO DOS METROS POR TRES. LAS TABLAS BLANCAS QUE ALBERGABAN EL BULLICIO DE PAPEL QUEDARON DESOCUPADAS, HOY PARECEN ATAÚDES BLANQUÍSIMOS Y SILENCIOSOS

Envolví los cuadros que tenemos con cajas, con papel burbujas, con plástico, con periódico, con cinta canela, con lo que pude y tuve a la mano. Hay que resguardar lo más posible los más valiosos, aunque a decir verdad no tenemos muchos. La litografía de Dalí que compramos en el Museo del pintor hace muchos años en París, que es un unicornio con fondo azul y de su único cuerno nace una flor. Al verla supimos de inmediato que era para nosotros. El unicornio, ese simbolismo tan profundo y antiguo, Cristo, la pureza, los poderes curativos. La compramos regateando los dólares y nos la llevamos a Londres en la maleta.

Unos cuadros japoneses hechos en tinta con un poco de color y el sello rojo del pintor, comprados en Liberty’s, algunos otros de pintores ingleses: un óleo de un camino en la Toscana custodiado por cipreses y un grabado arquitectónico y fantasioso de Ingalls; un mandala tibetanocomprado en Harrods, un ángel de Carmen Parra que estuvo perdido 21 años desde la última mudanza y que lo hallé recientemente entre los dibujos de mis hijas. Algún grabado antiguo sobre los jardines flotantes de Xochimilco, un mapa antiguo de México cuando un López de Santana aún no vendía la mitad del territorio. Un par de espejos convexos que son antigüedades. Esos son mis tesoros incunables y que conservaré por el tiempo que pueda.

Después de empacar los cuadros subí a la recámara a meter ropa en cajas. Abrigos, sacos, chamarras, bolsas para proteger la ropa, ganchos, cosas pequeñas que van quedado tiradas, hasta monedas extranjeras me voy encontrando. Sobre todo, libras esterlinas, cincuenta centavos, veinticinco. Hay que pensar en todo por adelantado, qué voy a usar más en las próximas semanas, se viene el invierno, octubre, noviembre y diciembre, aunque pienso que estaré en Cuernavaca un tiempo, debo dejar ropa caliente en el departamento.

Lo que queda pienso guardarlo en dos maletas grandes y vivir con esa ropa por lo menos un par de meses. Trato de pensar en combinaciones, aunque es difícil, estoy tan cansada que ni siquiera puedo concentrarme en esas cosas que en este momento me parecen minucias sin sentido.

He dejado lo esencial: seis pantalones, seis sacos, una docena de blusas. Las blusas son lo único que no he metido en cajas, pienso que se arrugarán demasiado si lo hago, pero quizás tenga que hacerlo, la prioridad y el mandato es que tengo que dejar vacío y limpio el vestidor y ya sólo tengo tres días para terminar.

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También debo recordar que tengo que llevarme mi dotación de medicinas, mis cremas y cosméticos. Mi mente está trabajando a paso acelerado y a cada rato me acuerdo de algún pendiente más que no he hecho. El día se me hace pequeño.

Dicen que tembló el día 19, (ya saben, en el aniversario aciago de todos los terremotos que suceden en México y siempre, con características de relato de terror, se repiten en la misma fecha: el de 1985, el de 2017 y el de 2022) pero ni siquiera lo sentimos. Ni el primero, ni la réplica. En el primero creo que andábamos en el coche y el segundo, que fue en la madrugada, estábamos tan muertos que ni nos enteramos. Además, esta colonia está construida sobre roca volcánica, aunque me consta que el del 2017 sí se sintió. Entonces creí que la casa se vendría abajo. No sé si fue la manera como se movió la tierra, no sólo oscilatoriamente, sino también trepidatoriamente. Ese año también fue de mala suerte para mí. Acababa de salir mi novela sobre Japón y el temblor, entre otras cosas, ayudó a arruinarlo todo.

Este año, sin embargo, cómo sentir los estertores de la tierra si estamos viviendo nuestro propio terremoto. El ajetreo de las capas tectónicas no manifiesta lo que surge de nuestro interior. Esta actividad terrestre es polvo, es sombra, es nada, es apenas un rasguño. ¿Qué no sienten cómo se sacude mi alma atribulada?

Eso sí es de temer. Es para un cuento de terror. Vibro, tiemblo, no me contengo.

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¿Por qué nos detienes, casa? Ahora creo que eres tú la apegada a nosotros y no al revés. Tal parece que no quieres soltarnos. Eres una lapa que no quiere desprenderse de nuestro ombligo. Somos simbiosis de cal y canto y carne embrutecida. Todo termina, sin embargo, hasta las relaciones más pegajosas y tóxicas.