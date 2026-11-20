No habrá nada que puedas remediar;

el amor es el único motor de supervivencia.

—LEONARD COHEN, THE FUTURE

Conocí a Leonard Cohen cuando aprendí a escuchar el silencio. Ese ritmo misterioso que deja atónitas a las almas noctámbulas que nos habitan. Jikan —El silencioso— fue el nombre con el que los monjes zen lo bautizaron durante su exilio en Mount Baldy, cerca de Los Ángeles, y del que sólo la ruina económica logró rescatar para devolverlo a los escenarios.

Je me souviens —Yo recuerdo— es el lema de la provincia de Quebec que alberga a la ciudad de Montreal, lugar de nacimiento del poeta de la hoja de arce. Dicha frase no resulta extraña para uno de los destinos principales del país, cuyos simbolismos están marcados por el júbilo y la nostalgia de la migración que confiesan los faros portuarios. Enrique Vila-Matas, en su libro Lejos de Veracruz, escribió que el sentido de viajar —al contrario de lo que se supone— es volver.

Escribir es recordar, y para Leonard Cohen la poesía —en especial la elegía— fue una acción testimonial durante sus primeros años, una vuelta al pasado constante. Apenas a los nueve años enfrentó la muerte de su padre y, con ello, su primer acercamiento a la escritura: el niño tomó una de las corbatas del guardarropa y escribió una nota dedicada a él, enterrándola en el jardín, como una primera reacción ante la miseria sepulcral. Las letras y las oraciones abrazaron los sentimientos que se desmoronaban como finas piezas de relojería.

La escritura experimental viró hacia los menesteres de la adolescencia cuando conoció a quien sería su principal referencia vital. Federico García Lorca apareció en el imaginario afectivo del quinceañero, quien en una librería de segunda mano encontró una edición traducida al inglés de Poeta en Nueva York (1940). El impacto fue tal que ejerció buena parte de la identidad creativa de Leonard Cohen a lo largo de su carrera. Lorca le mostró un camino en el que la poesía se fusionaba con la elegancia. Cohen leyó con ahínco a los poetas más famosos de la lengua anglosajona, aprendió su estilo y, como todo joven, quiso imitarlos; sin embargo, no lo sedujo su estilo mordaz. Quizá la traducción al inglés de un idioma extraño le brindó las herramientas para encontrar su propia voz. Esta admiración se vio reflejada años después en la canción “Take This Waltz”, traducción del poema homónimo.

El descubrimiento del poeta español trazó un camino hacia las letras para el menor de los Cohen, quien encontraría en la música la vía para expresarlas.

El joven de Westmount —uno de los barrios más adinerados de la ciudad— encontró en un forastero español a su mentor. Después de acordar el precio de las sesiones con su madre, el guitarrista gitano enseñó a Leonard el conjunto de acordes que habrían de dar sonido a sus versos. Encontrar una voz y un instrumento es la tarea más complicada para cualquier escritor melómano.

DESPUÉS DE ACORDAR EL PRECIODE LAS SESIONES CON SU MADRE,EL GUITARRISTA GITANO ENSEÑÓ A LEONARD EL CONJUNTO DE ACORDES QUE HABRÍAN DE DAR SONIDO A SUS VERSOS

Estas anécdotas fueron contadas por el músico canadiense al recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, reconocimiento magno, donde pronunció un discurso conmovedor. Leonard Cohen recordó con particular humildad sus comienzos en el mundo de la literatura y la música, evocando su trayectoria como parte del destino, como un accidente sin explicación. Al estilo de una obra de Paul Auster —que recurre a lo accidental como artilugio narrativo—, expresó su agradecimiento a España por dotarlo de su influencia poética y su tradición flamenca. Para él, encontrar a aquel hombre extraño sentado en un parque sería una de las casualidades que ocurren sólo una vez en la vida. El discurso finalizó de manera solemne al lamentar el suicidio de ese joven a los pocos días, dejando en el futuro artista un legado imborrable.

Cohen se apropió del personaje. Lorca le enseñó que expresar la caída irremediable que nos espera a todos debe hacerse en los estrictos límites de la dignidad y la belleza. Dicha lección lo acompañaría en sus primeras decisiones. Al terminar sus estudios en la Universidad de McGill —una de las más prestigiosas del país—, decidió emprender un viaje de autoconocimiento a la isla de Hydra, en Grecia.

El joven poeta rechazó propuestas para escribir en revistas de cultura pop, así como para emprender una promisoria carrera como académico. Con el dinero obtenido de una beca y el apoyo económico que recibió de su madre en las semanas de mayor zozobra, Leonard Cohen se instaló en el Mediterráneo con el único objetivo de ser libre.

La libertad está llena de enemigos. Cohen huía del aburrimiento, de la miseria que encarnan bajo su disfraz las clases altas, de los fundamentalismos religiosos sórdidos, de la timidez intrínseca de la sensibilidad. También huía de sus miedos y de la responsabilidad de hacerse cargo del negocio textil heredado de su padre.

Gracias también a la modesta herencia recibida de su abuela, Cohen se asentó en una pequeña casa en la cima de un barranco, amueblada apenas con una cama y un escritorio. Esta época de exilio la narra el cineasta Harry Rasky (2007) en su documental La balada de Leonard Cohen: Retrato de un poeta, una amistad y una película.

Huir del frío es un reflejo natural de las almas sensibles. La creación suele ser más fértil con la potencia creativa del astro celeste. Bajo su guía, los pasos errantes suelen encontrar su camino. Cuando escucho la música de Leonard Cohen siento que evoca la música medieval. La de un viajero asiduo que nunca terminó de pertenecer a ningún sitio y que deja rastro de su presencia a través de sus composiciones y de una voz que nunca se queda sin aliento.

Esta tradición apátrida es un fenómeno natural cuando se busca analizar a Cohen. El asilo en Hydra funciona de la misma manera. Geográficamente escondida entre los barrotes del mar, el músico encontró en el asilo de Hydra su utopía, la belleza de lo mínimo. Aunque con el peligro que socorre a todos los artistas y que advirtió Kafka en su obra: Soy libre porque estoy perdido.

La despiadada belleza de una sonrisa triste fue la inspiración conceptual de su primer álbum. Songs of Leonard Cohen —mi favorito— representó la materialización de sus años de vino, romanticismo y bohemia en la isla, además de la derrota que traen consigo las relaciones amorosas frustradas. A finales de los sesenta, Cohen regresó a América para abrirse terreno en la industria de la música, decidiendo que aquel camino podría ser más fértil para un artista desconocedor de su público.

La productora del disco utilizó el éxito que había cosechado en su país natal gracias a la publicación de dos novelas que tuvieron una buena recepción de la crítica. La publicidad del disco debut situó a Cohen en una compleja comparación con James Joyce, producto de su pasado narrativo como ancla y promesa de versos musicales seductores para el público de la época. En retrospectiva, esta comparación podría ser fértil únicamente desde los simbolismos místicos, religiosos y la fragmentación de las prosas. El Dublín de Joyce está presente de manera perceptible en la Montreal que alberga a la Suzanne de Cohen.

Los artistas que cargamos nos persiguen. Jikan apareció ante mí hace unas semanas, cuando me encontraba en una de mis caminatas. Dos aves reposaron frente a mi vista unos minutos, mientras se acicalaban entre sí a la mitad de un extenso cable de luz que cubría toda la calle. Esos cables en forma de cadenas interrumpieron su camino y recordé la canción Bird on the Wire (1969), que me dio las palabras para recordar al viejo canadiense de mirada tímida, voz ronca y expresión cortés, pues, al igual que Cohen, he inventado maneras de ser libre.

Cohen en concierto, en el Festival Internacional de Benicàssim, Valencia ı Foto: Baggio / Creative Commons

El idilio no termina. Cohen fracasó en su intento por buscar en lo convencional la materialización de su búsqueda. La frustración fue el camino prometido y cada disco compuesto mostraba una voz más lúgubre. Este cambio en sus capacidades convirtió a su discografía en una prueba fehaciente de autenticidad. Leonard inmolaba el pesimismo que Dylan exorcizó. Mientras el canadiense no logró vencer a la tristeza, el rockero confió en la rebeldía como antídoto a lo convencional. Se trata de aquello que describió Gilles Deleuze en el libro Crítica y clínica (1993), donde expresó que los artistas eran los médicos de las sociedades, los alquimistas de las emociones que encarnan la potencia spinoziana.

La liturgia, el amor y la espiritualidad son los simbolismos cotidianos en las canciones de Leonard Cohen. Canciones concebidas a la manera de salmos constituyeron el aura de himnos como Hallelujah (1984) y Anthem (1992). Acompañado por elegantes coros femeninos similares al góspel, Cohen logró comprender que el futuro trágico se espera con el cinismo que trae consigo la resigna-ción en canciones a tono de cabaret oscuro como “Everybody Knows” (1988), “The Future” y “Closing Time” (1992).

ACOMPAÑADO POR ELEGANTES COROS FEMENINOS SIMILARES AL GÓSPEL, COHEN LOGRÓ COMPRENDER QUE EL FUTURO TRÁGICO SE ESPERA CON EL CINISMO QUE TRAE CONSIGO LA RESIGNACIÓN

Nick Cave, Jeff Buckley e incluso U2 son algunos nombres de su legado en la industria musical. Las reinterpretaciones de las canciones de Cohen adquirieron notoriedad internacional, producto de las últimas décadas de carrera del compositor canadiense quien, refugiado en un retiro zen, descubrió que la práctica espiritual no fragmenta por sí misma las depresiones clínicas, así como conoció la verdadera cara de la realidad cuando se enteró de que por malos manejos contables estaba en quiebra.

Cohen volvió con el álbum Ten New Songs (2001), ataviado con un sombrero que expresaba la gratitud que traen consigo las despedidas. “In my secret life” reveló su madurez artística, mientras que sus constantes giras demostraban la necesidad de recuperarse económicamente.

Años más tarde, entre 2008 y 2013, Cohen programó una serie de giras que prepararon su retiro. En estos conciertos —poco comunes en la carrera de Cohen— demostró una energía extraña, retirándose el sombrero en reiteradas ocasiones y cantando arrodillado ante su público, como si pidiera clemencia.

El final llegó. You Want it Darker (2016) apareció y la despedida se consumó. Canciones como “On the Level” y “Treaty” reflejan en tono de balada la calma de un alma tranquila. El músico hizo un trato con lo que fue su vida y su carrera, sin despojarse por completo de la oscuridad que cultivó.

Leonard Cohen fue un artista que irrumpió en la escena musical con un disco memorable y se retiró de ella de la misma forma. Un hombre que supo iniciar y terminar cualquier tipo de relación con su legado, pero que aparentemente no aprendió a descubrir lo que existe en medio. Los documentales y libros acerca del artista cana-diense retratan a un fantasma al que nunca se termina de conocer.

Los seducidos por su personaje somos amantes de nuestra propia persistencia.