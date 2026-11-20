“Una granja no es hermosa a menos que sea productiva”, piensa Mehring, el protagonista de El conservador mientras observa su propiedad. Esa frase condensa una de las preocupaciones centrales de la obra de Nadine Gordimer: retratar el carácter complejo y único de la subjetividad individual y cuánto el contexto moldea nuestra percepción. Para ella sólo la experiencia de vida transforma; el comportamiento de cada ser es impredecible, el escritor usa “…la imaginación como una posibilidad para explicar el misterio”.

El latir acelerado del corazón, una respiración agitada, el regocijo o gozo que somos capaces de sentir, expresan sensibilidad ante los sucesos y, también, cuánto nuestras reacciones son condicionadas por la educación, el estrato social y una forma heredada de ver y entender el mundo. El título del relato “El mejor safari” señala con ironía cómo lo que resulta divertido para un grupo racial se convierte en el terror más atroz para una niña negra que huye de la guerra con su familia.

PARA NADINE GORDIMER los impulsos humanos son insondables; sin embargo, las circunstancias nos moldean. El entorno, las personas con quienes nos relacionamos, la forma de esas relaciones, condicionan cuán libres podemos ser.

Tratar de aprehender la condición humana en una obra literaria, para Gordimer, implica ser fiel a una contradicción: nuestra idea de nosotros mismos, la identidad que construimos, y quiénes somos, no se corresponden. Es casi inevitable la falta de coherencia. Cambiamos por el influjo del contexto y no siempre percibimos esa transformación. Rosa Burger, como muchos de los personajes de Gordimer, encarna ese conflicto. La protagonista de La hija de Burger, como la mayoría de nosotros, enfrenta dilemas. Cree en el compromiso político familiar, pero mantiene una lucha para conciliarlo con quien desea ser y su necesidad de libertad interior.

Para la escritora sudafricana “…la vida es aleatoria en sí misma; el ser es sacudido y moldeado constantemente por las circunstancias y los diferentes niveles de conciencia.” En su discurso para recibir el premio Nobel de Literatura, en 1991, Gordimer describió así la paradoja inabarcable de la vida y la literatura: “No hay ningún estado puro del ser y, en consecuencia, no hay un texto puro, un texto ‘real’ que incorpore de manera absoluta lo aleatorio”.

Las novelas y cuentos de Nadine Gordimer estrujan. Nos acercamos al paisaje, a los objetos de una habitación, a los acontecimientos, desde la mirada de sus personajes. La realidad que describen está atravesada por su manera de percibirla. La percepción es reflejo y metáfora de los individuos.

GORDIMER EXAMINA LA INTIMIDAD con minucia, sabe cuánta curiosidad, a veces morbo, nos generan las zonas oscuras de las personas, lo innombrable de cada uno; nos lleva ahí, para experimentar cómo cada cual crea una forma única de existir y, a la vez, con sus decisiones, contribuye a forjar las circunstancias sociales y políticas que nos moldean.

GORDIMER EXAMINA LA INTIMIDAD CON MINUCIA, SABE CUÁNTA CURIOSIDAD, A VECES MORBO, NOS GENERANLAS ZONAS OSCURAS DE LAS PERSONAS, LO INNOMBRABLE DE CADA UNO

En La gente de July un sirviente protege a sus patrones para salvarlos en medio de una guerra civil, pero esa protección altera el orden donde se sentían unidos: July deja de ser quien obedece y sus antiguos jefes, para sobrevivir, deben aceptar situaciones donde no tienen el control. En varios de sus cuentos Gordimer se adentra en la soledad y el vacío existencial de quienes, por distintas razones, dejan de encontrar un lugar habitable en el mundo. A veces, el silencio interior se convierte en un mecanismo de supervivencia, pero no sabemos hacia dónde llevará a quien se refugia en él. Los personajes de Nadine Gordimer no siempre consiguen liberarse de sus contradicciones, cuando algo se transforma en ellos, no sucede necesariamente por un acto racional o de voluntad, sino por la manera como asimilan su experiencia de vida.

Su obra explora cómo, sin notarlo, nos amoldamos al entorno social. Nadie vive fuera de su tiempo, ni es del todo consciente de las fuerzas que intervienen para organizar su existencia. El escritor irlandés Seamus Heaney, también ganador del Nobel, describió a Gordimer como una de las grandes guerrilleras de la imaginación.

Gordimer nació en una localidad minera de Springs, cerca de Johannesburgo, en 1923 y murió en 2014. Este 20 de noviembre se cumplieron 103 años de su natalicio. Se negó a mar-charse al exilio durante el apartheid, fue partícipe activa de la transformación de su país, militante del Congreso Nacional Africano. Cuando Nelson Mandela salió de la cárcel, fue una de las primeras personas a quien quiso ver.

Hija de inmigrantes judíos europeos, su condición de mujer blanca, de clase media, le permitió acceder a espacios culturales y educativos vedados para la mayoría. Lo reconoció al recibir el Nobel:

[…] sólo muchos años después llegué a comprender que, si hubiera sido una niña de esa categoría, negra, quizá no habría llegado a ser escritora, porque la biblioteca que me lo hizo posible no estaba abierta a ningún niño negro.

Es autora de más de una docena de novelas, centenas de relatos y varios volúmenes de ensayos. ¿Para qué leer hoy a Nadine Gordimer? Para mirarnos, porque el mundo nos incita a señalar buenos y malos, nos entrena para buscar culpables y sentirnos inocentes. Gordimer anula esa comodidad. Obliga a reconocer: todos tenemos una versión de los hechos, la construimos sin ser conscientes de nuestros sesgos. Las historias de quienes nos rodean también son nuestra historia. Somos corresponsables de la realidad, incluso de aquello que rechazamos: no hay modo de ser neutral.