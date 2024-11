Así reaccionó Rosie Rivera a que Trino Marín, primer esposo de Jenni Rivera, podría salir de prisión | VIDEO

Rosie Rivera habló sobre la posible salida de Trino Marín, ex esposo de Jenni Rivera, de la cárcel. El hombre es responsable por el abuso que recibió tanto la hermana de la cantante de regional mexicano, como de sus propias hijas, Chiquis y Jacqie.

En 2007, José Trinidad Marín fue condenado a 31 años de prisión por ser encontrado culpable por cargos de abuso y violación, delitos cometidos en contra de Rosie Rivera, su cuñada, así como sus hijas con Jenni Rivera.

Esta sentencia brindó algo de paz a la polémica familia, pues las victimas recibieron el consuelo de que ya no podrían ser dañadas por su victimario, aunque esta sensación de alivio podría terminar muy pronto, pues su agresor tiene la posibilidad de quedar libre.

Rosie Rivera reacciona a la posibilidad de que Trino Marín salga de prisión

A través de un breve mensaje en sus redes sociales, Rosie Rivera compartió que después de 16 años recluido, el hombre que abusó de ella podría finalizar su condena antes de lo previsto, lo cual bien pudo haber afectado a la mujer.

Esto lo descubrió cuando agentes de la ley se acercaron al domicilio de su madre con la intensión de informarle respecto a la situación: "Yo ya no vivo ahí, pero mi hija y mi tía atendieron al sargento. Luego me dieron la tarjeta y lo llamé, porque el que nada debe nada teme. Y me dicen que querían hablar conmigo porque están revisando el caso y que lo van a sentenciar de nuevo”, señaló.

La mujer aseguró que si bien su abusador podría quedar libre, esto queda en manos de la justicia y de Dios, pues al parecer no tiene la intención de volver a la corte para esclarecer el asunto y buscar que continúe la sentencia del individuo.

“Cuando escuché esto obvio en mi mente no fue como ‘wow qué alegría’, porque yo no sé si está rehabilitado y yo no confiaría mis hijos con él. Pero tampoco no sé nada de él, qué tal si ya se reconcilió con Dios, qué tal si ya se arrepintió, qué tal si ya reconoció que está mal, qué tal si ya nunca jamás tocará a una niña. Yo no lo sé, Dios lo sabe", expresó de manera sincera.

Además, mencionó, "yo no necesito que Trino Marín esté en la cárcel toda la vida para que yo esté bien, yo ya estoy bien, Cristo ya me ha sanado, yo ya he perdonado”. De este modo, Rosie Rivera dejó en claro que ella ya dejó el pasado atrás y no guarda rencores.