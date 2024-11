Nicki Nicole se burla de Peso Pluma al anunciar la fecha de estreno de su nuevo álbum: ‘¿Con este saliste?' | VIDEO

Nicki Nicole se burló de Peso Pluma en el videoclip con el que reveló la fecha de estreno de su próximo álbum, el cual llevará el tema Naiki y por el cual la famosa ‘habló' con su yo del pasado y le mostró algunos de los grandes logros que obtuvo recientemente, después de haber despuntado en el género urbano en Argentina y a nivel internacional.

La fuerte indirecta de Nicki Nicole a Peso Pluma

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales que Nicki Nicole lanzó una pedrada a su antigua relación con Peso Pluma. En el video, presionan a la artista para que se sepa más del lanzamiento de su próximo álbum, Naiki, ante lo que ella busca una máquina que le permite hablar con su ‘yo’ del pasado, cuando empezaba en la industria musical con temas como ‘Wapo Traketero’.

Es entonces que le cuenta a una Nicki rubia de cabello corte bob que se siente un poco bloqueada respecto al álbum y que le gustaría volver a tener la seguridad que tenía cuando el proyecto musical era algo más pequeño. Además, aprovecha para mostrarle a su versión más joven, aquello que ha logrado recientemente, como llenar 9 Movistar Arenas.

Sin embargo, la indirecta a Peso Pluma llega de golpe, cuando su versión joven mira lo que podría ser una foto con su ex y dice entre risas “No... ¿Con este saliste?“. Entonces, su versión del presente dice rápidamente “salgamos de ahí, igual vos sos yo, tampoco me descanses querida, mejor no hablo", mientras cierra su laptop.

Finalmente, se revela que el álbum Naiki de Nicki Nicole se estrena este 21 de noviembre, por lo que queda muy poco para descubrir qué es lo que tiene preparado la cantante argentina para el público después del éxito de Alma.

A pesar de que la indirecta a Peso Pluma fue un momento breve, fue suficiente para generar diversas opiniones entre los Internautas, quienes dejaron comentarios como “domado Peso Pluma”, "Nicki Nicole siempre será recordada como la ex de Peso Pluma" y “jajaa se descansa ella misma y se toma con humor, se celebra”.

¿Por qué terminaron Peso Pluma y Nicki Nicole?

La relación entre la pareja de cantantes latinos era bastante aceptada por el público de ambos, a pesar de que muchos señalaban que el intérprete de corridos tumbados no era tan guapo como el ex de la famosa, Trueno. Sin embargo, parecía que ambos se llevaban bastante bien y compartían diversos momentos juntos, en alfombras rojas, premios y conciertos, pero también en privado.

Todo terminó días antes del 14 de febrero de este año, cuando se reveló un video en el que podíamos ver a Peso Pluma con otra mujer en un casino de Las Vegas. Posterior a que se revelaran las imágenes, Nicki Nicole aceptó que el cantante le fue infiel y que ella se enteró a través del video viral, por lo que finalizó la relación entre ambos.