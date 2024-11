A cielo abierto, un roadtrip sobre la muerte, el duelo y la venganza

Después de las exitosas presentaciones en los festivales de Morelia, Toronto o Venecia, amén de haber sido nominada a cuatro premios Ariel, continúa en la cartelera mexicana A cielo abierto, escrito por Guillermo Arriaga y dirigido por sus hijos, Santiago y Mariana. Filme que aborda las temáticas de la muerte, el duelo, la venganza, el perdón, la hermandad y el amor.

Trama sustentada en el protagonismo de dos hermanos, que viajan por carretera (desde la Ciudad de México hasta Piedras Negras, Coahuila) en busca del hombre que mató a su padre en un choque automovilístico. En la travesía, van acompañados por su hermanastra, aceptada por ambos de manera no resuelta y con recelos, quien se convierte; sin embargo, en el personaje catalizador de las acciones de resarcimiento y redención.

Primer libreto cinematográfico del Premio Alfaguara de Novela, registrado a principios de los años 90 a raíz de un aciago accidente automovilístico que lo marcó profundamente: origen de varias historias que giran en torno a las consecuencias de siniestros de tránsito (Amores Perros, La hora cero...). Texto guardado en un cajón durante 39 años, que sus hijos decidieron llevarlo al cine.

“Tenemos el privilegio de ser hijos, Mariana y yo, de un gran escritor y un ser humano irrepetible, a quien conocemos más allá de lo familiar. Es un hombre que ha experimentado aciagas etapas en su vida, nunca nos ha ocultado sus desconfianzas y aprensiones frente a los azares de la existencia. Este guion refleja a ese padre con los miedos que tenía después del accidente que sufrió, sobre todo, de dejarnos huérfanos y de cómo asumiríamos confrontar la vida sin él. La historia de la película se desarrolla en México con las dinámicas familiares en las que crecimos: hay muchos gestos de los personajes inspirados en el entorno de la familia”, dijo a La Razón Santiago Arriaga.

Roap Movie, formato arriesgado para una ópera prima. ¿Cómo asumieron el reto? Mariana Arriaga (MA): Cuando leímos el guion no dudamos en que sería nuestro primer filme, nos sentimos vinculados con la historia. Desde niños hemos tenido apego con los viajes por carretera y con el desierto. Ese viaje de la CDMX hasta Coahuila nos era cercano. Santiago y yo somos muy adictos del género: Stand by me es una de nuestras cintas preferidas. Los viajes reflejan lo que están experimentando los personajes en las enigmáticas sensaciones dramáticas que emergen en el trayecto.

¿Todo parte de la obsesión de Fernando por el accidente donde su padre perdió la vida? Santiago Arriaga (SA): Sí, son dos hermanos, el menor fue testigo de la muerte del padre: lo acompañaba en el viaje. Fernando, el mayor, no ha superado el duelo. Investiga y da con la ubicación del trailero responsable del siniestro. La madre y el padrastro viajan a España, situación que aprovecha para embarcarse en un itinerario de venganza con su hermano menor; pero, deben llevar a Paula, la hermanastra, quien desconoce los designios de la travesía.

¿La hermanastra se convierte en un personaje clave de la trama? MA: Entre la carretera, los hoteles de paso y los contratiempos del viaje, el lazo de estos hermanos con su hermanastra los acercará de una forma íntima como familia, arropados en los índices de la venganza y la fraternidad. Ella, que al principio era una intrusa, representa después, la condolencia y la empatía para que los hermanos terminen el proceso de duelo.

¿Cómo fue el trabajo con actores adolescentes? SA: Descubrimos que esos personajes adolescentes tenían mucho de nosotros. El rodaje se realizó de manera en que cada escena era dilucidada a partir de las emociones. Estábamos filmando un texto que nuestro padre escribió en su juventud, él nos acompañó durante la producción, eso nos ayudó para configurar las acciones de los personajes vinculados a nuestra propia etapa adolescente.

¿Fotografía y banda sonora, en diálogo con las improntas emocionales del viaje? MA: La fotografía de Julián Apezteguia refleja con acierto los sigilos de la carretera y el desierto. La música del italiano Ludovico Einaudi complementa las turbaciones del viaje.

Guillermo Arriaga es muy exigente. ¿Cómo fue trabajar con él? SA: Se sustentó en una colaboración profesional. Se generaron debates y discusiones creativas con él muy válidas para la filmación. En cada viaje emplazamos nuestra visión como directores en conversación entre nosotros y después con él.

