Briggitte Bozzo reaparece en redes sociales tras ser hospitalizada de emergencia | FOTO

Briggitte Bozzo causó conmoción en redes sociales, pues este fin de semana informó sobre su estado de salud, pues tuvo un problema de salud, el cual provocó que tuviera que ser hospitalizada de emergencia, generando preocupación sobre los fans de la joven y La Casa de los Famosos México 2.

A pesar de todo, Briggitte Bozzo se mostró tan optimista como se ha caracterizado desde que La Casa de los Famosos México 2, una actitud que la convirtió en una de las jóvenes más queridas por la audiencia. La mujer tuvo que cancelar su aparición en los Kids' Choice Awards México, pero ahora ha reaparecido en redes sociales.

Reaparece Briggitte Bozzo e redes sociales

Fue el domingo por la tarde que la actriz venezolana publicó una foto donde posa con una playera negra de tirantes junto con su característico cabello pelirrojo chino. “Ya ando un poquito mejor, felinos”, expresó a sus seguidores, a quienes llama de este modo en sus redes sociales.

También publicó otra historia donde presume una flores que recibió por parte de Karime Pindter, quien estaba preocupada por su estado de salud y decidió mandarle el pequeño detalle para levantar su ánimo.

“Me las mandó Karime, la gatita bebé“, expresó muy contenta y agradeció “te amo, eres un sol y la mejor del mundo, gracias por preocuparte”, señaló.

Briggitte Bozzo reaparece en redes sociales.

¿Qué le pasó a Briggitte Bozzo?

“Quiero hacerles un comunicado. Hoy tenía los Kids Choice Awards súper temprano, ya tengo mi outfit, tenía todo, pero, pues me deshidraté, empecé a vomitar mucho, me empezaron a dar muchas cosas y no pude dormir en toda la noche”, contó Briggitte hace un par de días.

Sin embargo, dejó claro que no era nada grave y se estaba recuperando: "Ahorita me están poniendo medicamento y muchas cosas, no sé si al rato me vaya a dar tiempo de llegar a dar chance ir, porque obviamente es un sueño para mí, espero que ganemos. Espero no fallarles, aquí ando recuperándome”.