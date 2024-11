Briggitte Bozzo es hospitalizada de emergencia ¿Qué le pasó? | VIDEO

Pésimas noticias para los fans tóxicos de “La casa de los famosos México” y las cantantes venezolanas, pues la querida Briggitte Bozzo fue hospitalizada de emergencia y a continuación te decimos qué fue lo que le pasó.

Durante la tarde de ayer viernes, Briggitte Bozzo subió unas historias a su Instagram en las que se le podía ver contenta, feliz y aparentemente saludable. Y es que la venezolana se mostró emocionada por asistir a los Kids Choice Awards México 2024, pues la nominaron como Actriz favorita, junto a Karol Sevilla, Macarena García y Juanita Molina.

“Necesito contarles que estoy muy feliz porque mañana vamos a ir a los Kids Choice Awards. Y ya saben que estamos nominados. Entonces, no sé si ya votaron por mí en la parte de actriz favorita. Estoy muy emocionada, por todo el amor, la verdad estoy muy contenta, mañana les voy a mostrar mi outfit”, dijo.

Pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó… siendo esta un mal que la mandó al hospital, lugar desde el cual la famosa grabó unos videos que dejaron preocupados a los fans de la farándula.

En sus clips, Briggitte Bozzo señaló que presentó vómitos y temperatura a poco tiempo de dirigirse al evento de premios, por lo cual se mostró devastada.

“Quiero hacerles un comunicado. Hoy tenía los Kids Choice Awards súper temprano, ya tengo mi outfit, tenía todo, pero, pues me deshidraté, empecé a vomitar mucho, me empezaron a dar muchas cosas y no pude dormir en toda la noche”, informó la artista

Brillitos añadió que ya le están suministrando medicamento y suero para mejorar su estado de salud: “Ahorita me están poniendo medicamento y muchas cosas, no sé si al rato me vaya a dar tiempo de llegar a dar chance ir, porque obviamente es un sueño para mí, espero que ganemos. Espero no fallarles, aquí ando recuperándome”.

Hasta ahora, Briggitte Bozzo no ha dado una actualización de su estado de salud, lo cual a preocupado a sus fans.

Bri a través de IG Story

