Danna Paola revela que pensó en quitarse la vida: ‘Ese momento de tener que mirar al balcón...’ | VIDEO

En una reciente entrevista, Danna Paola reveló que pensó en quitarse la vida y sufrió de una fuerte crisis emocional y mental que la llevó a replantearse cada aspecto de su carrera. La famosa ha hablado así de la importancia de la salud mental y de lo complicado que es salir de estos momentos donde pareces encontrarte en el momento más complejo de tu vida.

Danna Paola, quien ahora se hace llamar Danna, ha hecho una drástica evolución en su carrera. De ser la pequeña niña estrella, la famosa se ha convertido ahora en un símbolo de liberación y éxito, en medio de controversias, el lanzamiento de su álbum Childstar y el estreno de su documental en Disney+, Tenemos que hablar, en el que uno de los temas que toca, explora la oscuridad de su momento y un turbio momento en su vida, donde pensó en terminar con todo.

Danna Paola pensó en quitarse la vida

Fue durante la promoción del documental de Disney+, que la famosa habló sobre su salud mental. Cabe mencionar que en la producción llamada Danna, tenemos que hablar, la famosa ahonda en su trayectoria desde que era un pequeña actriz infantil, hasta el momento en que se encuentra este año.

“Para mí poder llegar a presentar este proyecto desde mi perspectiva, y poderles contar un poco acerca de mi carrera, y cómo viví como child star (estrella infantil), desde los cuatro añitos trabajando, a convertirme en la persona que soy hoy es muy lindo, y me empodera mucho, y creo que hoy estoy en un lugar muy lindo”, contó la joven en entrevista a Sale el Sol de manera optimista.

Sin embargo, la famosa no pudo dejar de lado que para llegar a este feliz momento de su vida, tuvo que pasar por momentos complejos, en los que incluso pensó en acabar con su propia vida, al no encontrar un sentido: “Sí, empecé a tener pensamientos muy oscuros y eso fue el momento en el que me di cuenta que algo estaba yendo fatal en mi vida“, dijo.

“Cuando empiezas a tener esa oscuridad interior y me miraba al espejo y era como una disociación, porque no tenía ni idea de qué persona estaba ahí enfrente, más bien empecé a cuestionar mi vida, si todo esto que había construido toda mi vida, veintitantos años, me hacía feliz”, desarrolló la artista mexicana.

La intérprete de ‘Atari’ expresó que este momento en su vida le hizo buscar ayuda profesional, por lo que acudir a terapia, usar el arte y el apoyo de sus seres queridos, fue clave en el proceso de la celebridad para sanar y comprender su propósito en la vida, lo que la llevo a encontrarse nuevamente.

Finalmente, Danna Paola exhortó a su público para que no tomen a la ligera los pensamientos oscuros y busquen ayuda profesional: “Ese momento de tener que mirar al balcón hacia abajo, dije: ‘yo me he ganado todo esto por estar aquí’, y yo misma también me saqué de ese hoyo porque no me iba a rendir. Soy una persona que no me puedo rendir, no puedo y, al contrario, creo que me ayudó mucho también a poder salir de ese lugar oscuro”, finalizó.