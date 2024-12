Fher de Maná se queja de que la cerveza es carísima en los conciertos; ‘no se manchen’ | VIDEO

Fher de Maná es un hombre de mundo y suele ir a muchos concretos para disfrutar del trabajo de sus colegas; no obstante, el cantante dejó claro que tiene los pies en la tierra y se quejó de que la cerveza que venden en estos eventos es carísima, está a sobre precio y que los recintos y empresas se quieren jubilar con ello.

Cabe recordar que este viernes 6 de diciembre, Maná volverá a ofrecer un monumental cocnierto en la Ciudad de México, siendo ahora el turno del Estadio GNP Seguros, pues hace unos meses se presentó en el Auditorio Nacional.

Ahora, en su reciente concierto que Maná ofreció en Guadalajara, justamente antes de interpretar “Mariposa Traicionera” Fher empezó de ocurrente, pero terminó por denunciar los altos costos de la cerveza en los conciertos.

Y es que el vocalista de Maná querido por caerse del escenario tomo su micrófono para poder brindar junto a su público, por lo que invitó a todos los asistentes a alzar su vaso con él. No obstante, no lo pudo hacer con gusto, pues se quejó de que las cervezas en los conciertos ya cuestan más de 150 pesos, cuando ya están bien quemadas y hasta calientes.

“A ver, un traguito. ¿Ustedes no quieren un trago? Cerveza para todos, el Fher paga. Ah, no, mira, ahí hay un cervecero. Sí, pero que no se manchen las venden bien caras, cabrones”, dijo Fher de Maná.

Por ello, el famoso le sugirió a sus fans que metan alcohol a los conciertos de manera ilegal, pues considera un robo los precios de la chela y del alcohol en general.

“Oigan, ¿y no se pueden traer su pachita así como clavada? De esas como de metal y que meten ahí su tequila, sino que se la meta el wey en los calzones. Bueno, yo quiero decir salud, Guadalajara. Aquí nació Sombrero Verde y hay muchos amigos con la que hemos convivido muchos años”, dijo Fher de Maná.