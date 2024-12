Jaime Maussan afirma que la Virgen de Guadalupe le habló enojada: ‘yo sé lo que viví' | VIDEO

Estamos a nada del Día de la Virgen de Guadalupe y todos los entusiastas del guadalupanismo están celebrando los eventos en la cultura popular que nos ha dejado la “morenita del Tepeyac”, como las icónicas “Las Mañanitas” que le cantó Itatí Cantoral y la vez que Jaime Maussan afirmó que la santa madre se le apareció y le habló enojada.

Hace tiempo, Jaime Maussan, experto en ovnis, extraterrestres y marcianos secos, ofreció una entrevista a Adela Micha en la que contó cómo vivió un encuentro paranormal con la Virgen de Guadalupe.

🛸👽 | ATENCIÓN: El periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan presentó dos supuestos "cuerpos" de extraterrestres disecados hallados en Perú con más de 1.000 años de antigüedad.



"Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre", dijo Maussan al presentar… pic.twitter.com/lTLhGU7moc — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 13, 2023

De acuerdo con el famoso experto en aliens, se encontraba analizando la imagen de la Virgen, ubicada en el ayate conservado en la Basílica de Guadalupe, con tecnología avanzada, cuando de repente, escuchó una voz enojada que lo hizo cambiar su percepción del mundo y de la fe.

Maussan afirmó que lo que estaba haciendo era revelar detalles microscópicos reflejados en los ojos de la Virgen, los cuales han sido objeto de fascinación científica y religiosa.

“Nos interesaba mucho analizar los ojos de la Virgen... En ellos se reflejan múltiples figuras, como Juan Diego, la Esclava Negra y otras personas presentes en el momento del milagro. Me quedé solo con la imagen mientras los demás se tomaban un café. Fue entonces cuando algo extraordinario ocurrió”, relató Maussan.

Don Jaime afirmó que percibió un cambio en el iris y las pestañas de la imagen. En ese momento sintió como si cayera en un pozo sin fondo, fue ahí cuando escuchó una voz potente, como enojada, que le preguntó: ”¿Qué quieres de mí?”

Jaime Maussan afirmó que eso cambió completamente su entendimiento de las religiones: “Antes de esto, no era creyente. Sin embargo, después de lo que ocurrió, no tengo duda de que hay una presencia viva en esa imagen. No importa lo que los demás crean, yo sé lo que viví”.

“Hay algo más grande detrás de esta imagen, algo que va más allá de lo que la ciencia puede explicar”, sentenció Jaime Maussan.