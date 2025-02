Maná está nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll y lo dedica a los migrantes

Maná, la legendaria banda de rock en español formada en 1986 en Guadalajara, Jalisco, es una de las nominadas al Salón de la Fama del Rock & Roll 2025. La agrupación famosa por éxitos como Clavado en un Bar y Mariposa Traicionera, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje.

El Salón de la Fama del Rock and Roll (Rock and Roll Hall of Fame) es un museo situado en Cleveland, en Ohio, Estados Unidos. Está dedicado al recuerdo y memoria de los artistas más famosos e influyentes en la industria musical a través del género de la música rock.

Otras celebridades del rock que se encuentran en el Salón de la Fama son Elvis Presley, Chuck Berry, Aretha Franklin, Marvin Gaye, The Supremes, The Beatles, Bob Marley, Janis Joplin, Pink Floyd, Santana, Michael Jackson y Madonna, entre otros artistas.

Maná, originaria de México, escribió en una publicación en su cuenta de X, un emotivo mensaje por dicho reconocimiento.

“Somos 4 cuates que crecimos en México escuchando rock & roll – Los Beatles, Los Stones, Queen, Led Zeppelin, Los Eagles, Santana, etc etc. Soñábamos con compartir nuestra propia música con el mundo. Queríamos compartir los sonidos y el espíritu de México y Latinoamérica. Ser nominados para el Salón de la Fama del Rock and Roll es algo casi imposible de imaginar. Estamos muy agradecidos con este honor", expresó la banda.

Además, dedican la distinción a todos los latinoamericanos del mundo, en especial a los inmigrantes, azotados por las políticas de Trump.

“Queremos compartir este reconocimiento con todos los Latinos del mundo, y especialmente con todos los inmigrantes que están sufriendo en este momento. No pierdan la fe y la esperanza. Nuestra gente siempre encuentra una salida. Maná los quiere. Siempre estaremos a su lado”, expresó.

¿Contra quiénes compite Maná por un lugar en el Salón de la Fama del Rock & Roll?

En su cuenta oficial de X, antes Twitter, el Salón de la Fama del Rock & Roll compartió la lista de nominados de este año. Escribió: “Felicidades a los nominados #RockHall2025!”.

Además, invitó al público a votar en el Fan Vote. Tienes hasta el 26 de abril para apoyar a tu grupo favorito.

Entre los nominados, se encuentran:

Bad Company

The Black Crowes

Mariah Carey

Chubby Checker

Joe Cocker

Billy Idol

Joy Division/New Order

Cyndi Lauper

Maná

Oasis

Outkast

Phish

Soundgarden

The White Stripes