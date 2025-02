Reese Witherspoon revela quién protagonizará la precuela de ‘Legalmente Rubia’

La precuela de Legalmente Rubia ha comenzado a tomar forma con el anuncio de la elección de la nueva Elle Woods. Te contamos quién interpretará el papel en la serie de Amazon Prime.

La joven actriz fue sorprendida con la noticia por la misma Reese Witherspoon, la actriz original de Elle, como se observa a través de un emotivo video que subieron a Instagram.

Con una mezcla de emoción y sorpresa, Witherspoon le comentó a la actriz que su audición había sido increíble: “Tu video de audición fue increíble. Fue una decisión difícil, pero queríamos decírtelo en persona porque trabajaste muy duro”.

La joven protagonista, muy conmovida, llamó a su madre para darle la gran noticia y compartió su alegría en redes sociales, agradeciendo el legado del personaje y expresando que su interpretación estará “en buenas manos”.

¿Quién protagonizará la precuela de ‘Legalmente Rubia’?

Su nombre es Lexi Minetree, no se saben detalles de su vida privada aún. Ha resaltado por su participación en The Murdaugh Murders y All Alone Together, además de en La Ley y El Orden.

La joven escribió un agradecimiento en redes sociales a su familia, amigos y representantes por creer en ella y en sus sueños.

También dio gracias a Amazon “por confiar en mí este icónico papel”.

Y continuó el agradecimiento con: “GRACIAS a @reesewitherspoon por darme Elle Woods. Ya la amo tanto, prometo que está en buenas manos. P.D. gracias por mostrarme lo increíble que voy a verme en el futuro, estoy esperando eso”.

“Ah y por último, gracias a la peluquera que me hizo rubia en mayo cuando tuve el capricho al azar de cambiar mi pelo (como hago a menudo una vez al año).... ¡Te debo una grande! ¡No te preocupes Amazon, no me cambiaré de rubia en NINGÚN MOMENTO pronto!”, finalizó.

La elección de Lexi para este papel fue cuidadosamente pensado y se dio tras un largo proceso de audiciones. Reese Witherspoon, quien no solo actúa sino también produce la serie, se mostró entusiasta con el trabajo de la nueva Elle, destacando que “es una gran actriz”, además de resaltar el parecido físico entre ambas.

Legalmente Rubia ya tiene nueva protagonista. ı Foto: IG @reesewitherspoon

Los fanáticos de la película original han reaccionado positivamente a la elección, confiando en que Minetree mantendrá la energía y estilo que hizo de la película un éxito en su lanzamiento.

Con el respaldo y experiencia de Witherspoon y el talento de Minetree, se espera que la precuela le haga justicia a una de las figuras más icónicas del cine de comedia de principios del siglo XXI.