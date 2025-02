¿Quién era de qué murió la actriz de Netflix Kim Sae-ron?

La joven actriz surcoreana Kim Sae-ron, conocida por su participación en diversos K-dramas y películas, falleció dejando sorprendida a la industria del entretenimiento de aquel país debido a su corta edad.

Te contamos quién era y qué le pasó a la actriz asiática.

¿Quién era Kim Sae-ron, actriz de Netflix?

Kim Sae-ron fue una talentosa actriz que comenzó su carrera a una edad temprana, debutando en 2010 con un papel destacado en la película El hombre sin pasado.

A lo largo de su carrera, su talento le permitió ser reconocida como una de las actrices más prometedoras de su generación. También participó en populares dramas como The Queen’s Flower y Mirror of the Witch.

Sin embargo, su vida profesional fue marcada por un incidente de conducción bajo los efectos del alcohol en el 2022. Fue cancelada un tiempo en los medios de Corea del Sur debido a ello.

Aunque este trágico hecho afectó su imagen pública, Kim Sae-ron logró seguir adelante con su carrera en la actuación, pero la tragedia de su fallecimiento a tan corta edad sorprendió a la industria del entretenimiento.

¿De qué murió la actriz de Netflix Kim Sae-ron?

Este 16 de febrero, a los 24 años, Kim Sae-ron fue hallada sin vida en su casa en Seúl, Corea del Sur, después de que un amigo cercano no pudiera contactarla. La muerte fue reportada por el medio local The JoongAng.

El amigo alertó a las autoridades, quienes confirmaron el hallazgo, y aunque no se reportaron signos de violencia, la causa de su muerte aún no se determina oficialmente.

Las autoridades de aquel país están investigando las circunstancias de su muerte, y aunque aún no se revela una causa oficial, se está especulando sobre posibles problemas de salud mental, dada la reciente desaparición de la actriz de las redes sociales. Se descarta un crimen, ya que no se encontraron signos de violencia en su hogar.

Este incidente deja una profunda tristeza en la comunidad artística de Corea del Sur y en sus seguidores de todo el mundo. La noticia ha sido recibida con lamento por parte de sus colegas y fans, quienes recuerdan su legado y contribuciones al entretenimiento.